相对大量的维生素E通常不会造成伤害，但偶尔会出现肌肉无力、疲劳、恶心和腹泻。最显著的风险是出血，主要是每天服用量 > 1000 mg。

维生素E是一组具有相似生物活性的化合物（包括生育酚和生育三烯酚）。生物活性最高的是alpha-生育酚，但beta-，gamma-和δ-生育酚4种生育三烯酚和一些立体异构体也可能具有重要的生物学活性。这些化合物具有抗氧化剂作用，能防止细胞膜上多不饱和脂肪酸发生脂质过氧化反应 (见表维生素的来源、功能和作用)。维生素E的饮食来源包括植物油和坚果。

血浆中生育酚水平伴随总血浆脂质水平而变化。 正常情况下，血浆alpha-生育酚水平是5～20mcg/mL（11.6mcmol/L～46.4mcmol/L）。

高剂量维生素E补充剂不能预防癌症或心血管疾病；补充剂是否可以预防迟发性运动障碍是有争议的。没有可信的证据表明，高达2000单位/天的剂量可以延缓阿尔茨海默病的进展或降低前列腺癌的风险； 一项研究表明，补充维生素E会增加患前列腺癌的风险（1)。

尽管许多强化食物和营养品中，维生素E含量以国际单位（U）标出，目前建议使用mg作为计量单位。

许多成人连续数月或数年服用相对较大剂量的维生素E（alpha-生育酚 400～800mg/d），没有出现任何明显的危害。偶尔，有人出现肌无力，疲劳，恶心和腹泻。最显著的风险是出血。但出血较少见，除非剂量为 > 1000 mg/d或患者口服香豆素或华法林。因此，年龄≥19岁的成人，各型生育酚的上限为1000mg。

以往研究分析表明，高剂量补充维生素E可能会增加出血性卒中和早逝的风险。

维生素E毒性的治疗方法是停止服用维生素或将摄入量减少到每天1000毫克的上限以下。

(参见 维生素概述。)