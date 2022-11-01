休门氏病是一种骨软骨病，引起椎体局部病变，导致背疼和驼背。诊断可以通过脊柱X线。治疗通常只涉及减少负重和剧烈活动。

休门氏病见于青少年，相对普遍，男孩略多。可能是一组表现相似的疾病，但病因和发病机制还不确定。可能是由椎骨终板上下端软骨的骨软骨炎，但有时创伤也可引起。某些受累患者显示家族倾向。

屈背形的姿势和持续的轻度背疼是常见症状。一些受累患者有马方综合征的体型；躯干和肢体的长度不成比例。正常的胸椎后凸程度弥漫性或局部性增加。

休门氏病的诊断 X线片 轻型病例常在学校常规检查脊柱畸形时被发现。 休门氏病是通过脊柱的X线侧位片检查，通过显示3个或3个以上连续的椎体前部楔形≥5°来明确诊断的，通常位于下胸部和上腹部。随后，变得不规则和硬化。脊椎错位主要是脊柱后凸，但有时部分脊柱侧凸。 对非典型病例，必须做X线骨骼检查排除全身性骨骼发育不全，如果依据临床依据考虑该病，那么就需要行做CT或MRI检查以除外脊柱结核。