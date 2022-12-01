马方综合征是一组结缔组织异常，导致眼、骨骼、心血管异常（例如，升主动脉扩张，可导致主动脉夹层形成）。诊断是基于临床的。 治疗可能包括预防性应用beta受体阻滞剂以减缓升主动脉扩张，或行预防性主动脉手术。

马方综合征为常染色体显性遗传。基本的分子缺陷是由于编码糖蛋白fibrillin-1的基因FBN1突变，fibrillin-1是微纤维的主要成分，能帮助细胞固定到细胞外基质，主动脉中层异常是主要的结构缺陷。呼吸系统和中枢神经系统也受到影响。

导致马凡综合征的基因突变有许多不同的表现形式；然而，它通常通过四肢修长、主动脉根部扩张和晶状体脱位来识别。

Marfan综合征的症状和体征 心血管系统 主要的检查发现包括 主动脉瘤

瓣膜脱垂 最严重的并发症，是由于主动脉根部和升主动脉的病理改变所引起的。受到最大血流动力应力的主动脉中膜易于受累。主动脉逐渐扩张或快速撕裂，开始于冠状静脉窦，有时年龄10岁之前就已出现。主动脉根部扩张发生在50%的儿童和60%～80%的成人，引起主动脉瓣反流，于主动脉瓣膜听诊区可闻及舒张期杂音。 冗余尖和腱索可能导致二尖瓣脱垂或关闭不全；二尖瓣脱垂可能会导致收缩期喀喇音或者晚期收缩期杂音，或者在严重的情况下，出现全收缩期杂音。 受累瓣膜可发生感染性心内膜炎。 骨骼肌系统 严重程度变化很大。患者高于同龄人的平均身高和家庭成员，手臂指距超过身高。蜘蛛脚样指（指（趾）不成比例地长而细），常有拇指征（拇指的远节指骨超出紧握拳头的边缘）。胸骨畸形（隆胸（向外移位）或漏斗胸（向内移位）很常见，关节过度伸展（但通常为肘部小屈曲挛缩）、膝关节回曲（膝盖处腿部向后弯曲）、扁平足扁平足）、脊柱后凸和膈肌疝和腹股沟疝也很常见。皮下脂肪少。常有高腭弓。 Marfan综合征的肌肉骨骼表现 马方综合征 这张照片显示青少年马凡氏综合征的典型体态特征，包括后凸畸形，漏斗胸和膝反屈。 By permission of the publisher.From Macro R: Atlas of Heart Diseases: Congenital Heart Disease.Edited by E Braunwald (series editor) and RM Freedom.Philadelphia, Current Medicine, 1997. 马方综合征（肌肉骨骼异常） 这名马方综合征患者比他的家人还高，他的臂展超过了他的身高。 © Springer Science+Business Media 马凡氏综合症（拇指征） 这张照片显示马凡氏综合征患者的拇指从紧握的拳头边缘伸出。 MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 马凡氏综合征（长指） 马凡氏综合征的特征是手指异常长。在这张照片中，当女性患者将手缠绕在手腕上时，她的拇指与食指重叠。 Photo courtesy of David D.Sherry, MD. 马方综合征 这张照片显示青少年马凡氏综合征的典型体态特征，包括后凸畸形，漏斗胸和膝反屈。 By permission of the publisher.From Macro R: Atlas of Heart Diseases: Congenital Heart Disease.Edited by E Braunwald (series editor) and RM Freedom.Philadelphia, Current Medicine, 1997. 马方综合征（肌肉骨骼异常） 这名马方综合征患者比他的家人还高，他的臂展超过了他的身高。 © Springer Science+Business Media 马凡氏综合症（拇指征） 这张照片显示马凡氏综合征患者的拇指从紧握的拳头边缘伸出。 MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 马凡氏综合征（长指） 马凡氏综合征的特征是手指异常长。在这张照片中，当女性患者将手缠绕在手腕上时，她的拇指与食指重叠。 Photo courtesy of David D.Sherry, MD. 视觉系统 眼的表现包括晶状体的异位（晶状体半脱位或全脱位），和虹膜震颤（虹膜的抖动）。脱位晶状体的边缘常可通过未扩大的瞳孔见到。可以出现高度近视，可能发生自发性视网膜剥离。 呼吸系统 可能发生囊性肺疾病和复发性气胸。这些疾病可引起疼痛和呼吸急促。 中枢神经系统 硬脑膜扩张症（脊髓周围硬膜囊扩大）是一种常见的表现，最经常发生在腰骶部。该病可能会导致头痛，下背痛，或由肠道或膀胱无力的神经功能缺损表现。

马凡综合征的诊断 临床标准

基因检测

超声心动图/MRI（测量，检测瓣膜脱垂的主动脉根部）

裂隙灯检查（晶状体异常）

X-射线的骨骼系统（手，脊柱，骨盆，胸部，脚，和颅骨的特征异常）

腰骶脊柱MRI（硬脑膜扩张） 马方综合征的诊断困难，因为许多患者仅有极少的症状和体征，而且没有特异的组织学或生物化学改变。基于这些多样性，诊断标准参考临床表现、家族史和遗传病史的相互影响。关于诊断的更多信息，请参见修订后的根特病理学 [2010]，该病理学非常重视主动脉根部扩张或夹层以及晶状体脱位的存在）。但是，有很大一部分马方综合征病例的诊断不明确。 高胱氨酸尿症部分类似马凡氏综合征，但可以通过检测尿液中高胱氨酸进行区分。FBN1突变的基因检测有助于未达到临床标准的患者明确诊断，但也存在FBN1 突变阴性的病例。产前诊断通过分析 FBN1 基因是由不良的基因型/表型关联所牵涉（>1700个不同的突变已被描述）。 骨骼，心血管和眼系统的标准成像，以检测任何临床相关的结构异常，并提供有助于诊断标准的信息（例如，超声心动图，以确定主动脉根部扩大）。 除外器官系统建立的标准，家族史（相对于马凡综合征的1度）和遗传史（存在造成马凡综合征的FBN1突变）也可考虑为主要标准。

马凡综合征的预后 治疗和定期监测的进步，已经改善了患儿的生活质量并降低了死亡率。接受适当医疗护理的人的中位预期寿命从1972年的48岁增加到今天的接近正常水平。然而，典型患儿的寿命预期仍旧是降低的，主要是因为心脏和血管的并发症。这减少的预期寿命，对于青少年和家庭是一种情感上的损伤。

马凡综合征的治疗 在高大的女孩中诱发性早熟

beta-受体阻滞剂

可选择的主动脉修复和瓣膜维修

支撑和脊柱侧弯手术 马方综合征的治疗主要针对并发症的预防和治疗。 对身材特别高的女孩，到10岁时用雌激素和孕激素诱导性早熟可以减低最终身高。 所有病人应常规服用beta-阻滞剂（例如，阿替洛尔、心得安等）来预防心血管并发症。这些药物减低了心肌收缩力和脉压，减缓主动脉根部扩张进程以及主动脉破裂的危险性。 也可给予血管紧张素 II 受体阻滞剂。 主动脉直径增加至>5cm（儿童更小些）时可以进行预防性手术。孕妇有主动脉并发症的高风险，可以考虑受孕前进行选择性主动脉修补。严重的瓣膜关闭不全手术修复。细菌性心内膜炎的预防在侵入性手术前是不明确的，除非患者有人工瓣膜或以前有感染性心内膜炎 （ see table 美国高风险患者中，需要用抗生素预防心内膜炎的手术和 see table 在口腔科、呼吸道或食管手术操作*时推荐心内膜炎的预防）。 脊柱侧凸的管理，只要可能的支撑，但外科干预建议在具有40〜50℃曲线的患者上进行。 应每年进行心血管、骨骼和眼部检查（包括超声心动图检查）。 应当给予适当的遗传咨询。

关键点 马方综合征是由于编码的糖蛋白蛋白基因的常染色体显性遗传突变所引起的，这是纤维的主要成分，可导致大量可能的畸形和缺损。

临床表现差异很大，但主要的结构缺陷涉及心血管，肌肉骨骼，和眼系统，从而典型的长四肢，主动脉根部扩张，和晶状体脱位。

最危险的并发症是主动脉夹层。

采用临床标准进行诊断；通常做基因检测。

行骨骼，心血管和眼系统的成像检查来检测结构异常。

所有患者均给予beta-受体阻滞剂，以帮助预防主动脉并发症；如出现其他并发症，则给予相应处理。