婴儿和儿童的睡眠行为

睡眠行为取决于教养，睡眠障碍倾向于被定义为行为问题，行为不同于公认的习惯或标准。文化习惯上，在同一所房子里，父母和孩子分开睡。睡眠障碍是家长和孩子都经常遇到的问题之一。
建议所有婴儿的每一个睡眠阶段均采用仰卧睡眠姿势，以减少婴儿猝死综合症（SIDS）的风险。俯卧或侧卧着睡觉使得婴儿处于婴儿猝死综合症的高危状态，尤其是侧卧睡觉，胃部受压。另见SIDS的预防。
孩子与父母一起睡 ，以便能够看到，听到，和/或相互接触（在同一表面或不同表面上）。 一起睡包括
同床共眠（婴儿与父母睡在同一张床上）
共享一间房（婴儿和父母睡同一个房间，父母在附近）。
父母-婴儿床共享很常见，但存争议。父母选择床共享常有文化和个人因素，包括便利觅食，粘接，相信自己的警惕性，以保持他们的婴儿安全的唯一途径，并相信床共享，使他们能够保持警惕，甚至睡觉时。然而，床共享与婴儿猝死综合症的危险性增加以及婴儿受伤或死亡的窒息，扼杀和裹入相关。
房间共享而非床共享使得父母能够与孩子亲密接触，便于喂养，安抚和监视；房间共享比床共享或独自睡觉（婴儿睡在一个单独的房间里）更为安全；与婴儿猝死综合症风险降低相关。由于这些原因，在生后的前数月，建议房间共享而非床共享。
婴儿在4～6月龄之间逐渐地习惯于一个白天-夜晚的睡眠时间表。超出这个范围的孩子睡眠障碍有许多种，包括夜间难以入睡、频繁的夜醒、不典型的白天瞌睡和在喂养或被抱时才能睡觉。这些问题和家长的期望、孩子的体温和生物钟以及儿童-父母相互影响有关。
影响睡眠方式的因素因年龄而异。体内生物模式是儿童睡眠方式的中心。9月龄和18月龄时，常常发生睡眠障碍是因为
在所有年龄组中，睡眠时部分觉醒都很常见。始终被抱着、摇晃着或开车帮助他们入睡的婴儿不会在自己典型的睡眠环境中学会自己入睡，并且可能会出现频繁夜间醒来的问题。当婴儿感到困倦但仍醒着的时候将他们始终放在婴儿床或摇篮中，让他们自己入睡，可以避免这些问题。情感因素和形成的习惯对正在学走路的儿童和年长的儿童更加重要。 应激事件（例如，移动、疾病）可能会导致年龄较大的儿童发生急性睡眠问题。
评估
病史
体格检查和辅助检查
检查和诊断性试验通常用处不大。
治疗
父母的选项
帮助孩子自己入睡的措施
临床医生在治疗中的责任是向家长解释并提供选择，家长必须随之进行调整，给孩子制定一个可以接受的睡眠时间表。方法因年龄和环境而不同。包裹、周围噪声和摇动让婴儿觉得舒适。但是，一直都摇着婴儿入睡就不能让婴儿自己学会如何入睡，而这是一个很重要的发育任务。作为摇摆的替代，父母可以安静地坐在摇篮旁，直到婴儿睡着。最终孩子会学着适应，并且在没抱着的情况下入睡。
所有的孩子在晚上都会醒来，但是学会自己入睡的孩子通常会自己重新入睡。当孩子无法重新入睡时，家长可以检查孩子以确保安全，并安抚孩子，但是接着应该让孩子自己重新入睡
对于年长的儿童，在一段“缓和”期进行安静的活动如在就寝时间阅读可以帮助睡眠。连贯的睡眠时间是很重要的，固定的习惯对年幼儿童是有益的。让能说话的儿童回忆白天发生的事常常可以减少梦魇和觉醒。鼓励白天多锻炼，避免观看恐怖的电视节目和电影，拒绝让睡眠时间成为孩子操纵家长的一个手段也都有助于预防睡眠障碍。
如果应激事件是病因，对此安抚和鼓励一直都很有效。允许有睡眠障碍的儿童睡在父母床上，大多数是耽搁而不是解决问题。