分离焦虑和陌生人焦虑

分离焦虑是指当父亲或母亲离开房间时婴儿出现焦躁和哭闹。有些孩子尖叫和发脾气，拒绝离开父母的身边，和/或有夜间觉醒。

分离焦虑是一个正常的发育阶段，通常是从8月龄开始，在10～18月龄之间达到高峰，通常在24月龄时消退。分离焦虑应和分离焦虑障碍进行鉴别，后者发生的年龄更大，出现焦虑的时间与发育的年龄不相称，拒绝上学（或幼稚园）是分离焦虑的一个主要的表现。

当婴儿开始明白，他们是独立于主要照顾者之外的人，但还没有掌握物体存继性的概念——即一些物体在看不见或听不见的时候仍然存在，此时婴儿就出现分离焦虑。因此，当婴儿与他们的主要照顾者分开，他们不明白，照顾者会回来的。因为孩子没有时间概念，所以他们担心父母的离开是永久的。当儿童有了记忆的感觉，分流焦虑自然就解决了。他们能在父母不在时在脑子里保留他们的画面，并在父母回来前回忆这些画面时，分离焦虑就消退了。

建议父母不要因为分离焦虑而限制或放弃和孩子分开；如此会损害儿童的成熟和发育。当父母离开家时（或把孩子留在育儿中心），他们可以尝试下列方法：

应该鼓励护理孩子的人想办法分散其对父母的注意力

父母不必理会孩子会哭闹多久

父母应保持镇定，鼓励孩子

设计好程序来减轻孩子的焦虑

在父母离开之前，给孩子喂食并让孩子小睡（这是因为孩子饥饿或疲劳时可能会加重期分离焦虑）

如果父母要到家里的另一个房间去，应该让孩子知道以安抚之。这逐渐地让孩子明白虽然他们不能看到父母，但父母还是在某个地方。

如果孩子的分离焦虑在2岁之前得以解决，那么分离焦虑是不会引起长期的损害。如果在2岁以后分离焦虑依然存在，根据其对儿童发育的影响程度产生不同的后果。

对于儿童来说，当他们前往学前班或幼儿园时，感觉有些害怕，这是正常现象。这种感觉应该随时间而渐减少。过度的分离恐惧，以至于孩子不能参加儿童保健或是学前班，抑或是不能正常与其他同伴玩耍，这种情况是较为罕见的。这种焦虑可能是不正常的（分离焦虑）。父母应带孩子就医。