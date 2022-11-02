分离焦虑和陌生人焦虑

分离焦虑
分离焦虑是指当父亲或母亲离开房间时婴儿出现焦躁和哭闹。有些孩子尖叫和发脾气，拒绝离开父母的身边，和/或有夜间觉醒。
分离焦虑是一个正常的发育阶段，通常是从8月龄开始，在10～18月龄之间达到高峰，通常在24月龄时消退。分离焦虑应和分离焦虑障碍进行鉴别，后者发生的年龄更大，出现焦虑的时间与发育的年龄不相称，拒绝上学（或幼稚园）是分离焦虑的一个主要的表现。
当婴儿开始明白，他们是独立于主要照顾者之外的人，但还没有掌握物体存继性的概念——即一些物体在看不见或听不见的时候仍然存在，此时婴儿就出现分离焦虑。因此，当婴儿与他们的主要照顾者分开，他们不明白，照顾者会回来的。因为孩子没有时间概念，所以他们担心父母的离开是永久的。当儿童有了记忆的感觉，分流焦虑自然就解决了。他们能在父母不在时在脑子里保留他们的画面，并在父母回来前回忆这些画面时，分离焦虑就消退了。
建议父母不要因为分离焦虑而限制或放弃和孩子分开；如此会损害儿童的成熟和发育。当父母离开家时（或把孩子留在育儿中心），他们可以尝试下列方法：
应该鼓励护理孩子的人想办法分散其对父母的注意力
父母不必理会孩子会哭闹多久
父母应保持镇定，鼓励孩子
设计好程序来减轻孩子的焦虑
在父母离开之前，给孩子喂食并让孩子小睡（这是因为孩子饥饿或疲劳时可能会加重期分离焦虑）
如果父母要到家里的另一个房间去，应该让孩子知道以安抚之。这逐渐地让孩子明白虽然他们不能看到父母，但父母还是在某个地方。
如果孩子的分离焦虑在2岁之前得以解决，那么分离焦虑是不会引起长期的损害。如果在2岁以后分离焦虑依然存在，根据其对儿童发育的影响程度产生不同的后果。
对于儿童来说，当他们前往学前班或幼儿园时，感觉有些害怕，这是正常现象。这种感觉应该随时间而渐减少。过度的分离恐惧，以至于孩子不能参加儿童保健或是学前班，抑或是不能正常与其他同伴玩耍，这种情况是较为罕见的。这种焦虑可能是不正常的（分离焦虑）。父母应带孩子就医。
陌生人焦虑
陌生人焦虑表现为遇见不熟悉的人后哭闹。 通常是8～9月龄开始，2岁时消退。陌生人焦虑与婴儿发育过程中学习将熟悉和不熟悉的事物区分开来有关。焦虑的持续时间和焦虑程度在孩子之间差异较大。
一些婴儿和年幼儿童在一定的年龄对双亲之一表现出强烈的偏爱，祖父母突然之间被视为陌生人。在健康儿童随访中，预见到这些事件能够避免误解婴儿的行为。治疗上只需要安慰儿童，并避免对这种行为过度的反应。
常识应支配管理。如果新的临时看护婴孩者要来，应让看护者事先和这个家庭相处一段时间，这样较为合理。当临时带看婴孩者要开始照看孩子时，家长在李凯之前应花点时间同孩子以及照看者在一起，这样要慎重些。如果祖父母要在父母离开时照看几天孩子，也应该提前一、两天来。相似的技巧可用于孩子的住院治疗。
程度很重、持续时间很长的陌生人焦虑可能是更广泛的焦虑症的表现，需要尽快对其家庭情况、抚育技巧以及孩子的总体情感状况进行评估。