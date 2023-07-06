疫苗接种对于预防严重疾病来说，是非常有效的。由于疫苗的成本适中（特别是与必须长期服用的药物相比），疫苗是最具有成本效益的药物之一。 疫苗是如此有效，以至于许多目前正在执业的医疗工作者几乎很少或根本没发现这些此前极其常见和致命的病例。

由于可使用疫苗预防的病例在美国已变得十分罕见，并且疫苗是提供给健康儿童接种的，因此疫苗必须具有很高的安全性，才能为患者和医护工作者所接受。

许可之前，疫苗（像任何医疗产品）以随机对照试验（RCT)的方式，将新的疫苗与安慰剂（如果已存在，则为以前存在的疫苗）进行比较。 这种许可证发放前的随机对照试验的目的主要是评估疫苗的有效性，并确定常见不良事件（如发热；局部反应，如注射部位发红，肿胀和疼痛）。 然而，在任何规模的随机对照试验中，某些不良事件发生率太低，以至于难以检测到，这些不良事件可能一直要到疫苗投入日常使用后才能出现。 因此有两个监测系统，疫苗不良事件报告系统（VAERS）和疫苗安全数据链路（VSD），用于监测疫苗上市后的安全性。

VAERS是由美国食品和药品管理局（FDA）和疾病控制和预防中心（CDC）共同发起的安全项目；VAERS收集来自个例的报告，这些个例自认为他们在最近的接种疫苗后出现了不良事件。 医疗保健从业者也必须报告接种后的某些事件，甚至是他们不能确定事件与疫苗相关的可能报告事件。 VAERS报告来源于全国各地，并对潜在的安全问题进行快速评估。 然而，VAERS报告可以显示疫苗接种疑似不良事件之间只存在时间关联；他们并不能证明因果关系。 因此，VAERS报告必须进一步使用其他方法进行评估。 其中一种方法是使用 VSD，它使用来自 13 个提供临床、方法和数据专业知识的站点的数据； 11个是数据提供网站（1)。 这些数据包括疫苗管理（作为常规护理的一部分在医学记录中记录），以及后续的病史以及不良事件。 与VAERS不同，VSD包括了来自接受疫苗接种的患者以及未接受疫苗注射的患者的数据。 作为结果，VSD可以帮助区分接种后偶然发生的症状和实际不良事件，从而确定不良事件的实际发生率。

然而，很多家长仍然担心儿童疫苗的安全性和可能产生的不良影响（尤其是自闭症）。 这些担忧持续在互联网上酝酿，使一些家长不接受部分或全部的本来推荐给孩子的疫苗（见疫苗犹豫)。 其结果是，原本通过疫苗接种而很少见的疫情（例如，麻疹和百日咳）在北美和欧洲未接种疫苗的儿童中变得极为常见。