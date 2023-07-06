1998 年，Wakefield 及其同事在《柳叶刀》 上发表了一份简短报告，假设 MMR 疫苗中的麻疹病毒与 自闭症之间存在联系，并受到了全世界媒体的高度关注；许多家长开始怀疑MMR疫苗的安全性。 这份报告涉及12名儿童发育障碍和胃肠道的问题；其中9例也有自闭症。 根据该报告，家长声称，12个孩子中有8个孩子的症状的发生之前1个月内，接种了合并麻疹 - 腮腺炎 - 风疹疫苗。 韦克菲尔德推测在MMR疫苗内的麻疹病毒到达肠道，并引起炎症，使蛋白质从胃肠道进入血流，行进到脑，并导致孤独症。 在另一项研究中，韦克菲尔德声称在90名孤独症儿童中，有75例儿童的肠活检标本中找到了麻疹病毒，而在对照患者中，70例中仅有5例儿童的肠活检标本中找到了麻醉病毒，从而推断孤独症患者接种的MMR疫苗种的活麻疹病毒一定程度上受到了影响。

由于Wakefield的方法可以只显示时间关联，而不是原因和结果的关系，许多其他研究人员研究了MMR疫苗与孤独症之间的可能存在的关联。 Gerber和Offit1回顾至少13个大型流行病学研究，所有这些研究都未能支持MMR疫苗与孤独症之间存在关联（1 ）。 许多研究表明，在接种MMR疫苗的国家中，接种率与自闭症的诊断率没有直接的相关趋势。 例如，在1988年和1999年之间，英国的MMR疫苗接种率没有变化，但自闭症的比率增长了。

其他研究将接受MMR疫苗接种的儿童与未接受MMR疫苗接种的儿童罹患孤独症风险进行了比较。 在最大和最引人注目的这些研究中，马德森等人评估537,303例在1991年和1998年之间出生的丹麦儿童，82％的人接受了MMR疫苗(2)。 在控制了可能的混杂因素后，他们发现在接种疫苗和未接种疫苗的儿童罹患自闭症或其他自闭症谱系疾病的相对风险没有差异。 自闭症或自闭症谱系疾病的总体发生率在疫苗接种组为 440,655 中608例（0.138%），在未接种疫苗组为 96,648 中130例（0.135%）。 一项针对1999年至2010年出生于丹麦的所有儿童的随访研究（共657,461名儿童）得出结论，MMR疫苗总体上不会导致自闭症（危险比为0.93 [95％CI，0.85-1.02]），也不会增加有自闭症家族史的高危儿童罹患自闭症的风险(3)。 来自世界各地的其他基于人口的研究也得出了类似的结论。

为了应对Wakefield的从自闭症儿童肠道活检标本中麻疹病毒的检出数增加，Hornig等人对具有胃肠道症状，并且接受了结肠镜检查的儿童，从所得的活检样本中检测麻疹病毒，共计有38例患者，其中25名儿童患有自闭症，而13名患儿不患有自闭症（4）。 患有自闭症的儿童相比较于不患有自闭症的儿童而言，在麻醉病毒的检出率方面要更高。

2010年、《柳叶刀》 根据英国全科医师委员会的调查结果、撤回了1998年发表的全部文章(5)。 在《柳叶刀》撤稿三个月后，Wakefield被英国医疗注册机构除名，并发布了一份他故意篡改研究的声明； 结果，他被禁止在英国行医。

尽管有压倒性的证据支持MMR疫苗的安全性，以及对韦克菲尔德研究的质疑，但许多家长仍然不相信。结果，2019年美国经历了自1994年以来最大的麻疹疫情。 根据疾病预防控制中心（CDC）的数据，大多数感染者未接种疫苗(6)。