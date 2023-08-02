肠重复畸形是一种附于正常肠管的管型结构，二者有共同的血供，其结构与消化道相似。

(参见先天性胃肠道畸形概述。)

根据其长度，重复可以是囊性的或管状的。

肠道重复是罕见的，仅发生在1/4,500个活产婴儿中 (1)。男性似乎更常受到影响。 大约三分之一的受影响儿童患有胃肠道或泌尿道的先天性异常。 结肠重复多伴有泌尿生殖系统畸形。zhui'ti缺损也是常见的。

肠重复畸形的病因是未知的。理论包括再通的异常，血管损伤，胚胎憩室的持续存在和部分孪生。这些重复的衬里最常见的是类似于胃肠道的相邻部分，但它可以是异位的，包含胃或胰腺粘膜。

肠重复畸形最常见的部位是空肠和回肠，其次是食道，胃，十二指肠和结肠。肠重复畸形症状常出现在1岁或2岁之内。

可无临床症状，或引起梗阻性、慢性腹痛、胃肠道出血或腹部肿块 (2)。胸部的那些会导致呼吸道症状或喂养问题。含有异位胃或胰腺粘膜的重复可能导致穿孔。

如果肠重复畸形的诊断明确，则行重复肠管的全切除术。对于近端病变，当有高技能的内镜医生可用时，可以考虑内镜方法。