先天性胃肠道畸形概述

大多数先天性胃肠道 (GI) 异常表现为肠梗阻，常表现为喂养困难、腹胀、呕吐以及出生时或出生后 1 或 2 天内无法排气和排便。一些先天性胃肠道畸形，例如旋转不良，有很好的结果，而其他的，如先天性膈疝，结果不佳（包括死亡率为 10% 至 30%，甚至更高，具体取决于研究）（1)。

常见的胃肠道畸形的类型为胃肠道未发育或发育异常引起的闭锁，或者它形成然后被宫内事件（血管破裂）破坏。最常见的类型为食管闭锁，空回肠闭锁、十二指肠闭锁次之。

急诊处理应首先放置持续性鼻胃管吸引行胃肠减压，预防呕吐（呕吐可致吸入性肺炎或因呼吸功能受损导致腹胀进一步加剧），然后行外科手术。术前重要措施包括：保持体温；静脉补充10%的葡萄糖和电解质以防止低血糖、预防和控制酸中毒、感染。

约1/3的胃肠道畸形可能伴有其他畸形（例如，其中高达50%并发先天性膈疝，高达70%并发脐膨出），所以新生儿患者应该认真检查有无其他系统的畸形，尤其是中枢神经系统、心脏及肾脏。

空回肠和结肠梗阻 (参见胎粪性肠梗阻 和 胎粪塞综合征。) 空肠和回肠梗阻的原因有：空回肠闭锁、肠旋转不良和胎粪性腹膜炎。典型结肠梗阻由于胎粪塞综合征或结肠闭锁或肛门闭锁所致。 在许多病例中，没有母体羊水过多的病史，因为大部分吞咽的羊水可以从梗阻近端小肠吸收。导致肠梗阻的疾病，与肠旋转不良、肠道重复及先天性巨结肠不同，通常生后最初几天出现喂养困难、腹胀加剧、伴有胆汁或粪汁样呕吐。婴儿生后可能排出少量胎粪，以后停止排便。肠旋转不良、肠重复畸形和先天性巨结肠可在生后数天或数年之后出现临床表现。巨结肠症可能表现为新生儿结肠穿孔（2）。 常规诊断方法和术前管理包括以下内容： 无口服食物或液体摄入

放置鼻胃管以防止进一步肠扩张或可能误吸呕吐物

纠正液体和电解质紊乱

腹部X光系列 此外，对比灌肠可能有助于描绘解剖结构，也可能缓解患有胎粪栓综合征或胎粪肠梗阻的新生儿的阻塞。如果造影剂灌肠怀疑患有先天性巨结肠，则需要进行确认性直肠活检。如果没有肠神经节细胞（肠神经元），活检是阳性的。

腹壁关闭缺损 几种腹壁的先天性缺陷（如脐膨出、腹裂），导致内脏通过缺陷突出。