马蹄内翻足（马蹄足）和其他足部异常

马蹄内翻足（马蹄足）畸形以足跖曲及跟骨内收（距腿部中线）和前足内收（偏腿部中轴内侧）为特征。

（另见先天性颅面和肌肉骨骼疾病引言。）

马蹄内翻足是由于距骨异常所引起的。它发生在大约2/1000个活产婴儿中，在多达50％的受影响儿童中是双侧的，并且可能单独发生或作为综合征的一部分发生。 髋关节发育不良 在这些孩子中更常见。由子宫内体位引起的类似畸形可以与马蹄内翻足相区别，因为它们可以容易地被动地矫正。

马蹄内翻足（马蹄内翻足） 隐藏详情 这张照片显示了一名左下肢马蹄内翻足未矫正的患者。 MIKE DEVLIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

拉森综合征 是一种儿童先天性马蹄足，髋部、膝盖和肘关节脱臼的疾病。

马蹄足需要骨科治疗，其中包括：在婴儿室就可以开始进行石膏和绷带以及支架固定来纠正足的位置。对严重病例，如石膏不能成功矫形则需进行手术治疗。 手术最好在12月龄前进行，因为此时跗骨仍是软骨性的。随着儿童生长，马蹄内翻足也可复发。

其他足部异常包括跖骨内收肌，跖骨内翻，仰趾外翻足，扁平足，柔韧性扁平足和跗骨并合。

仰趾外翻足 足平或凸，且有背屈，跟骨外翻。 脚很容易靠近下段胫骨。发育性髋关节发育不良在这些儿童中更为常见。 早期给以石膏（将足固定于马蹄内翻位）或矫形支架常有效。 仰趾外翻足 隐藏详情 这张照片显示了与胫骨后内侧弯曲相关的跟骨外翻畸形。 © Springer Science+Business Media

跖骨内收 前脚转向中线。脚可以在休息状态旋转。一般足可以被动外展而且当足底受刺激时外翻超过中位。有时受累的足僵硬，不能矫正到中位。发育性髋关节发育不良在这些儿童中更为常见。 畸形通常在出生后的第一年内无需治疗即可解决。如果没有，则需要进行石膏固定或手术（中段截骨）。 跖骨内收 隐藏详情 跖内收 © Springer Science+Business Media

跖骨内翻 足的跖面向内翻，因而足弓抬高。这种畸形通常由宫内体位引起。它通常在出生后不会消退，可能需要纠正性施放。 跖骨内翻 隐藏详情 在跖内翻中，脚的足底表面向内转动并带有凸起的足弓。 © Springer Science+Business Media