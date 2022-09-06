发育性髋关节发育不良（DDH）

髋关节发育不良(前先天性髋关节脱位)是髋关节发育异常。

（另见先天性颅面和肌肉骨骼疾病引言。）

发育性髋关节发育不良导致半脱位或脱位；它可以是单侧的或双侧的。高危因素包括

髋关节发育不良似乎是由于关节周围韧带松弛或子宫内定位引起的。 常见大腿和腹股沟不对称皮肤皱折，但这样的折痕也发生在不患有发育性髋关节脱位的婴幼儿身上。如果髋关节发育不良未诊断和治疗，则出现患肢短、髋部疼痛。内收肌痉挛致髋外展受限。

所有的婴儿都需要通过体检筛查。由于体检敏感性有限，高风险的婴儿（体检时发现异常）通常应该需要接受一个成像研究。

通常使用两种筛查试验：

Ortolani试验：检测臀部向后滑动 进入 髋臼

Barlow试验：检测髋关节从髋臼中移出

每个髋关节都应该单独检查。两种试验都于婴儿仰卧、髋关节和膝关节屈曲90°（脚在床下）开始。

为了进行Ortolani试验，正在检查的髋关节的大腿要外展（即，膝关节从中线移开，最后变成青蛙腿位置）并且逐渐向前拉。可触及，有时可听得见，股骨头弹响移动至髋臼后缘并定位在腔体，可以确定不稳定。

下一步，在Barlow试验中，髋关节回到起始位置，然后轻轻内收（即，膝盖从身体中抽出）并且大腿向后推。弹响表明，股骨头移出髋臼。

同样，当儿童仰卧并髋关节屈曲、膝盖弯曲和脚放在检查桌上（Galeazzi 征—见图）时，膝高有差别认为发育不良，尤其单侧性的。 稍晚（例如，3或4月龄），半脱位、全脱位主要的体征是屈髋、屈膝时，不能完全外展大腿，这是因为内收肌挛缩，在检查时经常存在，但即使实际上无髋脱位时也可能存在。通常会检测到轻微的良性咔嗒声。 虽然咔嗒声通常在1或2个月内消失，但应定期检查。双侧的脱位在出生时往往很难察觉，所以建议在生后第一年内定期检查髋关节外展的受限程度。

Galeazzi征

建议在6周龄婴儿的高危人群中进行臀部的超声检查，包括那些与臀位出生的人，以及患有其他畸形（如斜颈，先天性足部畸形）的人，以及有阳性家族史的发育性髋关节脱位的女孩。

在检查过程中怀疑有任何异常时，也需要影像学检查。髋关节超声检查可以在生后早期准确地建立诊断。 88/5000在骨骼开始骨化后，通常在4个月后，髋关节X射线是有帮助的。

发育不良的早期治疗至关重要。 任何的延迟，没有手术矫正的可能性会逐步下降。髋关节通常可以在出生后立即减少，随着生长，髋臼可以形成接近正常的关节。治疗包括用吊带、支架等器具以保持患髋外展、外旋位，这样随着生长，可以促使髋臼正确地塑型。Frejka枕头和其他夹板可能会有所帮助。 加垫尿布和双层或三层尿布无效，不应用于纠正发育性髋关节发育不良。