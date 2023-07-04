脑孔是大脑半球在出生前或出生后形成的空腔。

空腔通常与心室相通，但是它们也可以是封闭的（即，非交通）充满液体的囊肿。孔洞脑可发生颅内压增高及进行性脑积水，特别是与非交通型，但是并不常见的。

孔洞脑的病因包括：

遗传异常

炎症性疾病

疾病扰乱了局部皮层的血流（例如，脑室内出血伴脑实质的扩展）

神经系统检查通常是不正常的，有表现包括肌张力减低或肌张力增高，发育迟缓，偏瘫，或视觉注意力障碍。然而，一些孩子只有轻微的神经系统症状，且智力正常。

颅内血肿的诊断可由颅脑CT、MRI和超声确诊。

脑穿通畸形的治疗是支持性的。

慢性肝炎预后差别大。

脑积水 积水性无脑畸形是孔洞脑的一个最严重的极端类型，大脑半球几乎完全缺如。通常，小脑和脑干通常是正常的，而基底节完好。覆盖颅腔的脑膜，骨骼和皮肤是正常的。 在积水性脑畸形中，囊肿的形成通常是由妊娠12周后发育中的大脑半球的血液供应大量中断引起的。子宫内双侧大血管中风会中断血液供应。在这种情况下，受影响婴儿的头骨没有缺陷，从外表上看，婴儿可能看起来正常。婴儿可能能够进行正常的婴儿反射运动，如吮吸和抓握，但不会进一步发育。 神经系统检查通常不正常；儿童经常出现癫痫发作和严重的智力障碍。充其量，真正的无脑积水患者能够维持呼吸等重要功能，并对疼痛刺激做出反应，但他们与他人互动或满足个人需求的能力受到严重限制。虽然头部可能看起来正常，但当透照时，光线会完全穿透。 脑积水通常是通过产前超声诊断。CT或超声能确诊。 对积水性无脑畸形治疗是支持性的，如果头生长过大，可行分流术。