当胚胎前脑（成为前脑）没有经过完全的分割和切割时，就会出现全前脑畸形谱。

前脑无裂畸形可能是由许多基因的突变引起的，其中已知的基因>14个。 其中包括sonic hedgehog信号通路基因及其修饰子 (1)。 13三体 和 18三体, 以及其他 染色体缺失 和重复都与前脑无裂畸形有关。

按严重程度从高到低的顺序，前脑无裂畸形的3种主要类型有

无脑叶型

半脑叶型

大脑叶型

无叶型前脑无裂畸形 是最严重的，通常是致命的。其特点是卵裂完全失败，单侧脑室腔没有分隔。

半脑叶型前脑无裂畸形的特征是部分裂入后脑半球，但前方有一个连通的统一脑室腔。

大脑叶型全脑无裂畸形的特点是无透明隔（分隔两个侧脑室前部的膜），胼胝体发育不全，侧脑室前角融合以及扣带回融合。

第四种罕见的类型，称为中半球变异，其特征是后额叶和顶叶以及可能是丘脑的融合，但在其他地方有正常的半球分化。

菱形脑突触是一种类似于前脑无裂的畸形，但主要涉及后脑 (2）。在菱形脑突触中，小脑半球融合，部分或完全没有小脑（小脑中线部分）。这种畸形可导致导水管狭窄和脑积水。其他可能的相关异常包括前脑前脑无裂、嗅球缺失、胼胝体或透明隔发育不良和VACTERL（脊椎异常、 肛门闭锁、 心脏异常、 气管食管瘘、肾脏异常以及 肢体异常）。

颅面畸形 存在于全脑无裂畸形中，其严重程度通常反映潜在的脑部异常。疾病谱中包括 无眼畸形 或独眼畸形，鼻孔或鼻腔畸形或缺如, 眼距过窄, 唇裂和腭裂和一颗中切牙。

严重病例常于出生前死亡。出生后，表现包括癫痫发作、智力残疾、肌肉张力低下和运动迟缓，这些都会影响所有的功能。

对前脑无裂畸形的治疗是支持性的。