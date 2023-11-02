臂丛神经损伤经常发生在由肩难产，臀位拔出或头部超声引导的头部分娩期间颈部的侧向伸展所引起的。是因为单纯神经牵拉、神经内出血、神经或神经根撕裂、与颈部脊髓损伤有关的神经根撕脱。 可能发生一些伴随损伤（锁骨骨折或肱骨骨折、肩关节或颈椎半脱位）。宫内压缩也可能会导致一些情况。

损伤包括：

上臂丛（C5至C7）：影响肩部和肘部周围的肌肉

下臂丛（C8至T1）：主要影响前臂和手的肌肉

整个臂丛：影响T1的整个上肢和经常交感神经纤维

神经根损伤的部位和类型则决定预后。

臂丛神经产伤是一种常见的臂丛神经损伤。这是上臂丛（C5到C7）损伤，引起肩膀内翻和内旋，前臂内翻。有时二头肌反射不存在，Moro反射是不对称的。由于膈神经损伤引起的隔膜的侧向麻痹也是常见的。臂丛神经产伤的治疗通常支持物理治疗和保护定位，其包括通过将臂固定在上腹部来防止肩部过度运动，并且通过每天从第1周开始对受累关节轻轻地进行被动运动范围运动来防止挛缩 年龄。

婴儿的 Erb 麻痹 隐藏详情 这张照片显示了产科 Erb 麻痹中肩部的内旋、肘部的伸展以及手腕和手指的屈曲。 © Springer Science+Business Media

Klumpke麻痹 是罕见的，是较低的丛丛损伤，导致手和手腕的虚弱或麻痹。抓握反射通常不存在，但二头肌反射存在。通常，T1的交感神经纤维涉及引起同侧霍纳综合征（瞳孔缩小，上睑下垂，面部无汗症）。被动运动范围通常是唯一需要的治疗。

已证实臂丛神经产伤和Klumpke麻痹通常都无感觉缺失，通常恢复很快。但是缺陷可以存在。如果症状更严重或持续超过1或2周，建议进行物理治疗或职业治疗以使手臂恢复正确姿势并能轻柔运动。如果在超过1~2个月没有改善，则长期残疾和生长受损的风险会增加。指示由儿科专科医院的儿科神经科医生和/或骨科医生进行评估，以确定外科探查和显微外科手术修复臂丛神经移植是否可以改善预后。

涉及整个神经丛 较少见，可导致上肢很少或没有运动，不存在反射，并且通常感觉丧失。同侧霍纳综合征存在于最严重的病例中。 同侧锥体征（例如，运动减少，Babinski征）指示脊髓创伤且应进行MRI。