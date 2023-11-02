生产和分娩的力量有时可造成婴儿身体损伤。由于剖宫产越来越多地取代胎位倒转术、负压吸引或中高位产钳分娩，因此，难产或创伤性分娩而造成新生儿损伤的发生率不断下降。
当胎儿大于胎龄（有时与母体慢性糖尿病或母体妊娠糖尿病相关）或臀先露或其他异常先露，特别是初产妇，创伤性分娩风险增加。
新生儿面神经损伤
面神经是最常受伤的神经。 虽然钳子挤压伤是常见的原因，有些损伤是因为在宫内受压所引起的，这与胎儿位置有关（例如头部枕在肩部，神经被骶岬或子宫肌瘤压迫）。
面神经损伤常发生在其茎突乳突孔或末梢，并导致面部不对称，特别是在哭泣时。在鉴别哪一侧面部受累时可能会混淆，但受累的面部肌肉不能活动。损伤同样可以发生在同一神经的不同分支上，常累及颌下支。
另外宫内下颌骨受压迫也会导致面部不对称，但是肌肉的神经支配是完整的，两侧面部可以活动。在比较上颌骨和下颌骨的咬合面时应该是平行的，如果不平行则是面部神经真的受损。可导致不对称微笑的先天性异常是单侧降口角肌缺如；这种异常在临床上是微不足道的，但必须区别于面神经损伤。
外周面神经损伤或下颌不对称不需要检测或治疗面神经损伤。一般在生后2～3个月会恢复。
新生儿臂丛神经损伤
臂丛神经损伤经常发生在由肩难产，臀位拔出或头部超声引导的头部分娩期间颈部的侧向伸展所引起的。是因为单纯神经牵拉、神经内出血、神经或神经根撕裂、与颈部脊髓损伤有关的神经根撕脱。 可能发生一些伴随损伤（锁骨骨折或肱骨骨折、肩关节或颈椎半脱位）。宫内压缩也可能会导致一些情况。
损伤包括：
上臂丛（C5至C7）：影响肩部和肘部周围的肌肉
下臂丛（C8至T1）：主要影响前臂和手的肌肉
整个臂丛：影响T1的整个上肢和经常交感神经纤维
神经根损伤的部位和类型则决定预后。
臂丛神经产伤是一种常见的臂丛神经损伤。这是上臂丛（C5到C7）损伤，引起肩膀内翻和内旋，前臂内翻。有时二头肌反射不存在，Moro反射是不对称的。由于膈神经损伤引起的隔膜的侧向麻痹也是常见的。臂丛神经产伤的治疗通常支持物理治疗和保护定位，其包括通过将臂固定在上腹部来防止肩部过度运动，并且通过每天从第1周开始对受累关节轻轻地进行被动运动范围运动来防止挛缩 年龄。
Klumpke麻痹 是罕见的，是较低的丛丛损伤，导致手和手腕的虚弱或麻痹。抓握反射通常不存在，但二头肌反射存在。通常，T1的交感神经纤维涉及引起同侧霍纳综合征（瞳孔缩小，上睑下垂，面部无汗症）。被动运动范围通常是唯一需要的治疗。
已证实臂丛神经产伤和Klumpke麻痹通常都无感觉缺失，通常恢复很快。但是缺陷可以存在。如果症状更严重或持续超过1或2周，建议进行物理治疗或职业治疗以使手臂恢复正确姿势并能轻柔运动。如果在超过1~2个月没有改善，则长期残疾和生长受损的风险会增加。指示由儿科专科医院的儿科神经科医生和/或骨科医生进行评估，以确定外科探查和显微外科手术修复臂丛神经移植是否可以改善预后。
涉及整个神经丛 较少见，可导致上肢很少或没有运动，不存在反射，并且通常感觉丧失。同侧霍纳综合征存在于最严重的病例中。 同侧锥体征（例如，运动减少，Babinski征）指示脊髓创伤且应进行MRI。
新生儿膈神经损伤
新生儿的其他周围神经损伤
其他周围神经损伤（如桡骨、坐骨和闭孔神经）在新生儿较少见，常与生产和分娩无关。 常继发于局部损伤（如药物注入坐骨神经或其周围，或覆盖于桡骨上的脂肪坏死）。
周围神经损伤的治疗包括将与瘫痪者对抗的肌肉置于休息状态直至康复。 神经外科探查很少应用。
绝大多数周围神经损伤是可以恢复的。
新生儿脊髓损伤
脊髓损伤（另见 儿童脊髓损伤）很少见，涉及不同程度的脊髓损伤，通常伴有出血。完全性脊髓横贯性损伤极为少见。损伤常发生在 臀位分娩和脊柱过度纵向牵引以后。它也可以由于硬膜外出血或子宫内胎儿颈部过度伸展（“飞行的胎儿”）引起的脊髓压迫引起。损伤常发生在低位颈段（颈5～颈7）。当损伤发生在高位时，因呼吸中枢完全受累而致命。有时在分娩时可听到喀喇声和喀嚓声。
损伤初期脊髓休克时，伴有损伤部位以下肌肉的弛缓。通常情况下在损伤部位以下有感觉和运动的片状缺失。在数日和数周内出现强直。因为膈神经起源较高（颈3～颈5），呈现膈式呼吸。当为损伤完全性时，出现肋间肌和腹肌瘫痪。直肠和膀胱括约肌不能自主控制，损伤以下部位的感觉和出汗功能丧失，并导致体温随环境温度变化而波动。
脊髓的MRI检查可确定损伤并除外需要外科手术治疗的问题如先天性肿瘤或血肿压迫脊髓。脑脊液通常是血性的。
臂丛神经产伤的治疗包括精心护理和护止压疮，积极治疗泌尿道和呼吸道感染，并定期检查以及时发现梗阻性尿路疾病。
在精心治疗下，大多数患儿可存活多年。死亡原因常为反复发生的肺炎和进行性肾功能丧失。
新生儿颅外头部损伤
头部损伤是最常见的与生育有关的损伤，通常是轻微的，但有时会发生严重的损伤。
头型改变
头部成型不是一种伤害，但家长可能会担心。这在阴道分娩中很常见，因为当新生儿通过产道时，子宫收缩对其可延展的头盖骨施加压力。这种成型是一个正常过程，而不是外伤的迹象。不需要治疗。
头皮擦伤
头皮擦伤和损伤通常是浅表和轻微的，可能在需要使用器械的分娩过程中发生（高达10％的婴儿进行真空抽吸）或头皮电极监测。除非有感染，否则这些擦伤通常无需治疗。
先锋头
先锋头是在头部递送期间由于劳动期间的压力产生的头皮的呈现部分上的血清流体的外膜下皮下收集。
帽状腱膜下出血
蛛网膜下腔出血是发生在冠状腱膜和骨膜之间的出血。它的特点是整个头皮（包括颞部区域）出现波动性肿块，并在出生后的最初几个小时内出现。头皮下的这个潜在空间很大，可能会出现大量失血和失血性休克，这可能需要输血。由于使用镊子或真空提取器，或由于凝血功能障碍，可能会导致盆下出血。
在某些情况下，严重的血容量不足和休克会在临床上明显出现整个帽状腱膜下出血之前发生。必要时，主要是输注生理盐水和红细胞支持帽状腱膜下出血的治疗。
头颅血肿
凹陷性颅骨骨折
新生儿颅内出血
大脑内或大脑周围出血对新生儿是一种致命的威胁，特别是对早产儿。约有25%体重<1500g的早产儿有颅内出血。
造成产后出血的主要原因包括
缺氧缺血
血压变化
低灌注与再灌注
分娩时施加在头部的异常压力
胚胎基质层（大量胚胎细胞覆盖在侧脑室侧壁的尾状核，极易出血）的存在增加早产儿脑室出血的可能性。 任何颅内出血的风险也因血液异常（如，维生素K缺乏、血友病、弥散性血管内出血）而增加。
出血可在中枢神经系统的几个部位出现。蛛网膜下腔、镰状旁腺和幕小出血是新生儿尸检中常见的意外发现，这些新生儿死于非中枢神经系统疾病。而在蛛网膜下隙、硬膜下腔、大脑或脑室的大量出血较少见，但较严重。
新生儿出现以下情况，应怀疑颅内出血
呼吸暂停
癫痫
嗜睡
神经系统检查异常
这样的婴儿应该有颅骨成像研究作为初步评估的一部分。颅超声检查是无风险的，不需要镇静，并且可以容易地识别脑室内或脑内的血液。 CT对于蛛网膜下腔或硬膜下空间中的薄层血液和骨损伤的超声检查更敏感，但 CT 使婴儿暴露于电离辐射。 MRI对颅内血液和脑损伤比CT或超声更敏感和特异，但产生图像的时间比CT更长，可能需要给婴儿服用镇静剂以限制运动，从而提高图像质量。进行CT以快速识别颅内出血。
颅内出血的治疗取决于出血的位置和严重程度，但通常只有支持，包括给予维生素K，如果以前没有给予和管理任何潜在的凝血异常。 在出现严重出血（例如硬膜下出血）的情况下，应获得神经外科咨询以帮助识别需要干预的婴儿。
颅内出血的类型
硬膜外血肿
硬膜外血肿是颅骨和硬脑膜之间的血液的出血。它在新生儿是罕见的，但可以与颅骨骨折或头部肿瘤关联发生。婴儿可能伴有呼吸暂停，癫痫发作或局灶性神经系统异常。如果颅内压增加，囟门可以是鼓胀的。
大多数硬膜外血肿是自限制性的，不需要治疗。如果需要干预，则存在外科和非手术选择。非手术选择是经皮硬膜穿刺或超声引导针抽吸。手术选择包括开颅手术，其保留用于快速进展或不响应于其他干预的病例。
如果识别和治疗迅速，神经系统的结果是好的。
脑室内出血和/或脑实质出血
脑室内出血 (IVH) 和/或实质内出血通常发生在体重 < 1500 克和/或胎龄 < 32 周的婴儿出生后的前 3 天。这些出血是最严重的颅内出血类型。
在早产儿中发生最多，常为双侧性，并且常在胚胎基质层。妊娠 32 周后胚胎生发基质退化，因此足月儿的 IVH 很少见，但确实存在。
脑室内出血分级如下（1）：
I级：仅限于胚胎生发基质
II级：心室出血，无扩张
III 级：IVH 伴有心室扩张
IV级：与III级相同，外加继发性脑实质内出血
大多数为室管膜下或脑室内出血，且出血量较少。在严重出血(III级和IV级)时，可能有出血进入实质，大池和基底池有大量血液。缺氧缺血常引起脑室内和蛛网膜下隙出血。缺氧缺血损害毛细血管内皮细胞，损害脑血管的自主调节， （与足月婴儿相比，早产儿已经受到损害）(2)， 并增加脑血流量和静脉压，这些均易造成出血。大多数脑室内出血是无症状的，但较大的出血和伴有脑积水的婴儿出血可能会导致呼吸暂停、发绀或突然的心血管不稳定。
治疗大多数出血是支持性的。然而，进行性脑积水的婴儿可能需要通过放置皮下心室储液器或分流器引流脑脊液。内窥镜脑室造口术越来越多地用于治疗选定的脑积水患者。因为许多婴儿会有神经缺陷，随访和转诊早期干预服务是重要的。
患有小 IVH 的婴儿预后良好。但是，具有严重颅内出血病史的婴儿存在罹患出血后脑积水的危险。许多存活的婴儿具有残留的神经缺陷。有严重脑室内出血病史的早产儿有发生出血后脑积水的危险，应密切监测患儿的身体检查、头围测量及头颅超声检查。
IVH 和/或实质内出血参考文献
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蛛网膜下腔出血
蛛网膜下腔出血可能是颅内出血中最常见的类型。它涉及蛛网膜和软脑膜之间腔隙的出血。新生儿通常在生命的第2或第3天存在呼吸暂停，癫痫发作，嗜睡或异常神经学检查。
蛛网膜下腔出血的治疗应辅以适当的监测以发现脑积水。
蛛网膜下腔出血预后良好，无明显的远期后遗症。但是，在大量出血时，相关的脑膜炎症可随婴儿成长而引起交通性脑积水。
硬膜下出血
硬膜外出血涉及硬脑膜和硬脑膜之间腔隙的出血。它是由于在大脑镰，小脑幕，或桥静脉中的液体引起的。
厚度不超过3mm的硬膜下小出血是非常常见的，发生在近一半的出生≤72小时接受MRI检查的无症状足月新生儿中。这种出血通常是良性的。
硬膜下大出血往往发生在初产妇的婴儿、巨大儿或难产婴儿，所有这些会造成对颅内血管的异常压力。新生儿可能伴有呼吸暂停，癫痫发作，快速扩大的头部，异常的神经系统检查，伴有张力低下，莫罗反射差或视网膜出血。
硬膜下大出血治疗是支持性的，但是血肿的神经外科引流可能需要用于快速进展出血，伴有重要的颅内结构的压缩、持续恶化的临床表现和关健生命体征。
硬膜下大出血的预后堪忧。
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新生儿骨折
锁骨中骨折是出生时最常见的骨折，发生于肩难产和正常的非创伤性分娩。最初，新生儿有时是易怒的，并且可能不会自动地或当激发Moro反射时在相关侧移动手臂。大多数锁骨骨折为青枝骨折，能很快愈合而无后遗症。这些骨折在医院的检查中经常被忽略。 当骨折部位在一周内形成较大的愈伤组织时，常被诊断为骨痂。 重塑在一个月内完成，没有后遗症。
具体的治疗是没有必要的，但一些医生建议尝试固定一个星期的手臂通过针的衬衫袖子的有关方面对婴儿的衬衫对面的一面。通常不需要使用止痛剂，因为新生儿锁骨骨折通常不表现出疼痛的迹象。
难产时可造成肱骨和股骨 骨折。这些骨折绝大多数为青枝骨折和中段骨折，通常能极好地愈合，即使最初有中等程度的成角骨折亦能恢复得很好。长骨可发生横贯骨骺的骨折，即使在这种部位，新生儿预后亦是极好的。