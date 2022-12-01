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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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甲髌综合征

（骨甲发育不良；关节指甲发育不良；甲骨发育不良）

作者：Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

甲髌综合征是一种罕见的遗传性间质组织疾病，以骨关节、指（趾）甲和肾脏异常为特征。诊断是基于临床的。目前还没有专门的治疗方法，但是血管紧张素转化酶抑制剂可以用于蛋白尿和高血压，有时还需要肾移植。

甲髌综合征是常染色体显性遗传病，由同源基因LMX1B的突变引起，该基因编码一个在脊柱四肢和肾脏发育中起重要作用的转录因子。

甲髌综合征的症状和体征

表现为双侧髌骨发育不全或缺如，肘关节桡骨小头半脱位和双侧副髂骨角。

指（趾）甲缺如或发育不全伴孔蚀和隆起。

由于IgM和C3在肾小球局灶性或节段性沉积造成超过50%的病人出现肾功能不全，蛋白尿最明显。这些肾脏受累的病人中约30%会缓慢进展成肾衰竭、高血压和血尿。

甲髌综合征的诊断

  • 临床评估

根据临床表现进行指甲髌骨综合征的诊断，但有时肾活检及骨骼平片具诊断价值。

LMX1B可以做LMX1B基因突变分析，但是突变类型往往不能预测临床表现的严重程度。LMXB1突变仅影响肾脏已有描述。

甲髌综合征的治疗

  • 用于蛋白尿和高血压的血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂

  • 有时需要肾移植

对于指甲 - 髌骨综合征没有特殊的治疗方法，但可以用血管紧张素转化酶抑制剂治疗蛋白尿和高血压。

如有指征，肾移植已成功，没有移植物复发疾病的证据。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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