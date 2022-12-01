成骨不全是一种遗传胶原代谢紊乱引起的弥散性骨异常脆性变，有时合并感觉神经性耳聋、蓝色巩膜、牙本质发育不全和关节活动过度。诊断通常是基于临床。治疗包括某些类型的生长激素、双膦酸盐和地诺单抗。
成骨不全症主要有4种类型(1):
I：轻度，蓝色巩膜
II：新生儿致死性，蓝色巩膜
III：渐进的、可变的巩膜色泽
IV：多变的和变形的，正常的巩膜色调
他们的遗传方式通常是 常染色体显性遗传。具有一种主要类型的患者中，有百分之九十的患者都有编码I型前胶原蛋白（骨、韧带和肌腱的一种结构成分）的原alpha链的基因的突变，COL1A1 或 COL1A2。
还有许多其他更罕见的类型（V型到XXI型），它们是由不同基因的突变引起的。
参考文献
1.Van Dijk FS, Sillence DO: Osteogenesis imperfecta: Clinical diagnosis, nomenclature and severity assessment.Am J Med Genet A 164A(6):1470–1481, 2014.doi: 10.1002/ajmg.a.36545.Clarification and additional information. Am J Med Genet A 167A(5):1178, 2015.doi: 10.1002/ajmg.a.36784
成骨不全症的症状和体征
50%至65%的成骨不全患者存在听力损失，并可能发生在4种主要类型中的任何一种。
Ⅰ型症状最轻。症状和体征在一些病人中仅限于蓝色巩膜（缺乏结缔组织使下面的血管显露）和关节过度活动导致的肌肉、骨骼疼痛。儿童可能出现复发性骨折。
Ⅱ型（新生儿致命型或先天性成骨不全）是最严重的类型。多发性先天性骨折使肢体变短。蓝色巩膜头骨是软的，触及时感觉就像一个尸骨袋。由于颅骨软似骨囊，因此分娩时可损伤引起颅内血肿和死产或新生儿在生后头几天或几周突然死亡。
III型是进行性的，并且是最严重的非致命性成骨不全症。Ⅲ型患者有身高、脊柱弯曲和多处复发性骨折。巨头畸形合并三角形脸和并指常见。巩膜颜色变化。
IV型严重性为中间。生存率高。这种类型是可变的和变形的。青春期前的儿童时期易发生骨折。巩膜颜色通常是正常的。身高为中等至矮小身材。这些患者能够从治疗中获益，因此准确诊断很重要。
成骨不全的诊断
临床评估
有时需要I型前胶原蛋白或基因检测分析
成骨不全症的诊断依据临床表现，但没有明确的诊断标准。
当临床诊断不明确时，可从培养的成纤维细胞（皮肤活检）中分析I型前胶原蛋白，或行COL1A1和COL1A2基因序列分析，以帮助诊断。
子宫内的Ⅱ级超声可以检测严重的成骨不全症。
成骨不全症的治疗
生长激素
双膦酸盐
有时 使用地诺单抗
有时维生素D
生长激素帮助成长应答的儿童（Ⅰ型和Ⅳ）。
双磷酸盐治疗的目的是增加骨密度，减少骨痛和骨折的风险（1)。静脉帕米膦酸盐(0.5 ~ 3mg/kg，每日一次，连续3天，按需重复q4 ~ 6mo)或口服阿仑膦酸盐(1mg/kg，最高20 mg，每日一次)。
地诺单抗是一种有效的破骨细胞骨吸收抑制剂，通常以注射方式给药。研究表明，这种药物对一些OI患者是有益的（2)。
应向缺乏这种激素的人提供维生素D的补充。
骨科手术，物理治疗，职业治疗师帮助预防骨折，以改善功能。
在选定的情况下，如果患者听力损失，可进行人工耳蜗植入。
治疗参考文献
1.Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD, Basel D: Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta.Cochrane Database Syst Rev CD005088, 2016.doi: 10.1002/14651858.CD005088.pub4
2.Li G, Jin Y, Levine MAH, et al: Systematic review of the effect of denosumab on children with osteogenesis imperfecta showed inconsistent findings. Acta Paediatr 107(3):534–537, 2018.doi: 10.1111/apa.14154
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Osteogenesis Imperfecta (OI) Foundation: An organization providing support, education, and research information about OI