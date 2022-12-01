成骨不全症的症状和体征

成骨不全症的症状和体征

50%至65%的成骨不全患者存在听力损失，并可能发生在4种主要类型中的任何一种。

Ⅰ型症状最轻。症状和体征在一些病人中仅限于蓝色巩膜（缺乏结缔组织使下面的血管显露）和关节过度活动导致的肌肉、骨骼疼痛。儿童可能出现复发性骨折。

Ⅱ型（新生儿致命型或先天性成骨不全）是最严重的类型。多发性先天性骨折使肢体变短。蓝色巩膜头骨是软的，触及时感觉就像一个尸骨袋。由于颅骨软似骨囊，因此分娩时可损伤引起颅内血肿和死产或新生儿在生后头几天或几周突然死亡。

成骨不全（蓝巩膜） 隐藏详情 这张照片显示了眼睛的特写，显示出蓝色巩膜（通常为白色）。 JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

III型是进行性的，并且是最严重的非致命性成骨不全症。Ⅲ型患者有身高、脊柱弯曲和多处复发性骨折。巨头畸形合并三角形脸和并指常见。巩膜颜色变化。

成骨不全（骨骼发现） 隐藏详情 这张照片显示了一名患有严重成骨不全症的患者，他有桶状胸、脊柱弯曲、严重的骨骼畸形、关节松动和肌肉发育不良。 R M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

IV型严重性为中间。生存率高。这种类型是可变的和变形的。青春期前的儿童时期易发生骨折。巩膜颜色通常是正常的。身高为中等至矮小身材。这些患者能够从治疗中获益，因此准确诊断很重要。