物理治疗（physical therapy）的目的是改善关节和肌肉的功能（如运动的范围，力量），从而提高患者站立、平衡、行走和走楼梯的能力。理疗常用于训练下肢截肢者。例如，理疗常用于训练下肢截肢者。另一方面，作业治疗致力于自我护理活动，并对肌肉和关节，尤其是上肢的精细运动协调做出改善。
(参见康复学概述。）
运动范围
运动范围受限会影响功能并导致疼痛及压疮。治疗前和治疗后应定期用角度计评估运动范围 。
针对活动范围的训练可伸展僵硬的关节。当组织温度升高到43°C（见 热刺激)左右时，拉伸肌肉通常是最有效且最不痛的。 关节活动训练分为几种类型：
主动练习：当病人能够不需帮助而运动；患者必须自己移动自己的四肢。
主动性辅助练习：当病人肌肉太软弱或是关节活动引起不适时，患者必须移动自己的四肢，但治疗师可以提供帮助。
被动练习：病人不能主动参与时，采用被动性活动范围练习，此时患者无需自己做出努力。
力量调节
许多运动旨在提高肌肉力量（关于肌肉力量的分级，见表肌肉力量等级）。用进行性抗阻训练可以逐渐增加肌力。当肌力非常弱时，仅重力就是足够的阻力。 当肌力变得尚可以时，需要增加人工或机械性阻力（如重物，弹簧压力）来加强肌力练习。
全身调节练习可综合应用各种活动，消除全身虚弱、长期卧床休息或静止不动的影响。目的是重建血流动力学平衡、增加心肺功能和维持运动范围和肌力。
对于年长的人，这些练习的目的在于能增强肌肉力量以完成正常功能，甚至重获该年龄所具有的正常肌力。
肌力分级表
分级
描述
5或N（正常）
对患者身材大小\年龄和性别而言，全关节活动范围，能对抗重力和全部阻力
N−
轻度衰弱
G+
中度衰弱
4或G
抵抗重力和中度阻力的活动，至少10次而不疲劳
F+
抵抗重力的活动数次；或抵抗轻度阻力的活动1次
3或F
充分抵抗重力
F−
抵抗重力并完全活动范围，1次
P+
消除重力但略加阻力后活动范围充分
2或P
消除重力后活动充分
P−
消除重力后活动不充分
1或T
有收缩证据（看得见或触得到），但无关节运动
0
触不到、看不到收缩，也无关节运动
N=正常；G=良好；F=一般；P=差；T=痕量
本体感觉神经肌肉促进法
本体感受性神经肌肉促进练习能帮助上运动神经元损伤伴痉挛的病人提高神经肌肉活动。它使患者可以感受到肌肉的收缩，帮助患者保持受损关节的活动范围。例如对右侧偏瘫病人的左肘屈肌（二头肌）施加强阻力，可影响偏瘫侧二头肌的收缩而使右肘屈曲。
协调训练
协调性练习是一种任务导向的练习，通过重复一个动作来同时锻炼多个关节和肌肉来改善运动技能。（如，捡起物品；触摸身体部分）。
步行训练
在开始步行练习之前，患者必须能够在站立位时保持平衡。平衡练习需利用平行支架，治疗师站在患者前面或后面。患者在握支架时，交替在左右两侧和前后移动身体重心。一旦患者能够安全地保持平衡，则可以开始步行练习。
支持患者的行走
提供帮助的护理人员的手臂应置于患者的手臂之下，轻轻握住患者的前臂，并将2人的胳膊锁定在患者的腋下。如此，如果患者将要跌倒，授助者也能在患者的肩部提供支持。如果患者有腰带，授助者的游离的手也可抓住腰带。
步行常是康复的主要目的。 如果个别肌肉软弱无力或痉挛，可使用矫形器（如支架）。 常常是开始用平行支架进行步行练习，然后逐步用步行器、拐杖或手杖，直至行走时无需器具的帮助。 治疗师对某些病人用一条援助带可帮助防止他们摔倒。任何一位帮助患者行走的人应知道怎样恰当地支撑他们 (见图支持患者的行走)。
当病人能够在平面上安全地步行时，他们可以开始进行爬梯以及跨上街沿的训练。使用助行器的病人必须学习特殊技术来爬梯及跨上街沿。 上下爬梯时，应使用健侧腿先上楼梯而使用患侧腿先下楼梯（即：健侧引导向上；患侧引导向下）。在病人出院前，社会工作者或物理治疗师应沿着病人家中的楼道里指导安装安全扶手。
移动训练
安全地移动对于病人能否留在家里起着决定性作用。如果病人不能独自从床移坐到椅子上，从椅子移动到坐便器上，也不能从椅子上站起来的话，就需要24小时的护工。调节坐便器和座椅的高度是有益的。 有时援助性器材会有帮助；如，从椅子上站起有困难的患者可以从凸起的椅子或手动椅子中获益。