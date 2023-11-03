许多运动旨在提高肌肉力量（关于肌肉力量的分级，见表肌肉力量等级）。用进行性抗阻训练可以逐渐增加肌力。当肌力非常弱时，仅重力就是足够的阻力。 当肌力变得尚可以时，需要增加人工或机械性阻力（如重物，弹簧压力）来加强肌力练习。

全身调节练习可综合应用各种活动，消除全身虚弱、长期卧床休息或静止不动的影响。目的是重建血流动力学平衡、增加心肺功能和维持运动范围和肌力。

对于年长的人，这些练习的目的在于能增强肌肉力量以完成正常功能，甚至重获该年龄所具有的正常肌力。