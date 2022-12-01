弹性假黄瘤是一种罕见的遗传性疾病，其特征为钙化的皮肤，视网膜和心血管系统的弹性纤维。诊断是基于临床的。目前还没有专门的治疗方法，但是玻璃体内注射血管生成阻断抗体可以治疗血管样条痕。

弹性假黄瘤是由ABCC6基因突变引起的，该基因在常染色体显性和常染色体隐性形式中都有遗传。ABCC6基因产物是一种跨膜转运蛋白，可能扮演重要的角色在蜂窝解毒。

特征性的皮肤丘疹性病变从童年开始，主要是对化妆品的关注。它们显示为黄色的小丘疹，通常发生在颈部和腋下和弯曲的表面。弹性组织钙化并分散，导致所涉及的器官系统的破坏。

眼部系统：血管样条纹的视网膜，视网膜出血，和渐进的视力减退。

心血管系统：早期动脉粥样硬化与随后的间歇性跛行、高血压、心绞痛和心肌梗死。

血管脆性：胃肠道出血和小血管出血，继而发生贫血。

弹性假黄瘤（皮肤表现） 图片 © Springer Science+Business Media

弹性假黄瘤 （血管样条纹） 隐藏详情 可以看到红色视网膜血管从黄色视盘（中右）进入视网膜。在这些血管下面是黑色的、波浪状的、分支的条纹，称为血管样条纹（箭头）。 PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

弹性假黄瘤的诊断 临床评估 弹性纤维假黄瘤的诊断是根据临床和组织学研究结果。 实验室和影像学检查都做了相关的条件（例如，全血细胞计数，超声心动图，头颅CT）。