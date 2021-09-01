治疗儿童高血压的药物

通常开始立即药物治疗（与生活方式的改变）对于患有

任何阶段或水平的症状性高血压

有终末器官功能障碍或损伤迹象的 1 期高血压

2 期高血压，即使有明显的、可改变的危险因素（例如肥胖），应在控制血压 (BP) 时加以解决

如果患有慢性肾病、糖尿病或心脏病，则属于任何阶段的高血压

对于正常或临界高血压或无症状或终末器官功能障碍的 1 期高血压儿童，开始改变生活方式，如果这些方法在约 6 个月内不能充分降低血压，则需要药物治疗（1)。

一般来说，药物治疗应从单一药物的剂量范围下限开始，每 1 至 4 周增加一次，直到血压得到控制，接近剂量范围的上限，或出现影响使用的药物不良反应。此时，如果未达到血压目标，则可以添加第二种药物并与初始药物一样滴定。用于治疗高血压的口服药物类别包括

口服疗法 对于儿童持续性高血压，通常应从 ACEI 或 CCB 开始。（ARBs 同样有效，不会引起咳嗽，但在儿童中使用 ACE 抑制剂的数据更多。）这两类药物都可以每天服用一次，而且似乎同样有效。慢性肾病或糖尿病患者应使用ACE抑制剂，因为这些药物也可以保护肾脏。如果存在怀孕风险，则应在经期的女孩中使用 CCB，因为 ACEI 和 ARB 对胎儿有显著影响。CCB 对血液化学也没有显著影响。噻嗪类利尿剂已被用作初始治疗，但青少年的盐摄入量通常很高，以至于很少有效。

如果使用单一药物的初始治疗未达到目标血压，则应添加第二种药物。如果第一种药物是 ACE 抑制剂或 ARB，噻嗪类利尿剂已证明作为第二种药物效果很好，但可以添加 CCB。如果第一种药物是 CCB，那么 ACEI 或 ARB 通常作为第二种药物起作用，但如果有怀孕的风险，则需要避免使用它们，可以尝试使用噻嗪类利尿剂或其他药物。如果使用噻嗪类利尿剂，氯噻酮是理想的选择，因为它可以每天给药一次。除特殊情况外，血管扩张剂和alpha-和beta-受体阻滞剂是三线药物，如有需要，应在咨询专科医生后使用。

许多抗高血压药可以得到或制成口服混悬液，供不能服用药丸或胶囊的儿童以及需要非标准剂量时使用。

参考文献 1.Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904

作用于肾上腺素能神经的药物 作用于肾上腺素能神经的药物（见表高血压肾上腺素能调节剂）包括中枢性a'er'fa2激动剂、突触后alpha1阻断剂和非选择性周围肾上腺素能阻断剂。 alpha2激动剂（如可乐定）可刺激脑干alpha2肾上腺素能受体，降低交感神经活性，降低血压。因为作用于中枢，alpha2激动剂比其他抗高血压更容易产生困倦、嗜睡和抑郁，已不再广泛使用。 可乐定可以贴片的形式透皮给药，每周1次，因此对无依从性的病人可能有用。 突触后α1阻断剂（如哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪）已不再用于高血压的初级治疗，因为证据显示死亡率并没有降低。 表格 儿童高血压的口服肾上腺素能药物 表格

血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂 ACE抑制剂（见表儿童高血压口服ACE抑制剂）通过干扰血管紧张素I转化为血管紧张素Ⅱ并抑制缓激肽降解来降低血压，从而在降低周围血管阻力时不引起反射性心动过速。这类药物可降低大多数高血压病人的血压，而不论血浆肾素活性如何。 由于ACE抑制剂有保护肾脏的作用，因此糖尿病病人可选择这类药物， 以及患有多种肾脏疾病的高血压儿童。 干咳、刺激性咳嗽是最常见的副作用（在儿童中比在老年患者中少见），但血管性水肿是最严重的，如果它影响到口咽部，则可能是致命的。 血管性水肿在黑人和吸烟者中最常见。ACE抑制剂可能升高血清钾及肌酐水平，特别是在慢性肾病患者和应用潴钾利尿剂、钾补充剂或非甾体消炎药（NSAIDs）的病人。ACE抑制剂在怀孕期间禁用，有怀孕风险的青春期女性应谨慎使用。 对于导致肾功能不全的肾脏疾病患者，应在开始治疗后 2 至 4 周内检查血清肌酐和钾水平。 如果水平升高，则应至少每 3 至 6 个月监测一次（如果升高显著，则应更频繁地监测）。在下列病人，ACE抑制剂可导致急性肾损伤：低血容量或严重心力衰竭者、严重双侧肾动脉狭窄者或严重肾动脉狭窄的孤立肾患者。 噻嗪类利尿剂对ACE抑制剂抗高血压活性的增强作用比其他抗高血压药强。 螺内酯和依普利酮似乎也增强ACE抑制剂的效果。 表格 用于儿童高血压的口服 ACE 抑制剂 表格

血管紧张素II受体阻断剂(ARBs) ARB（见表用于儿童高血压的口服血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)) 阻断血管紧张素 II 受体，因此像 ACE 抑制剂一样干扰肾素-血管紧张素系统。 ARB 和 ACEI 与抗高血压药同样有效。 ARB 可能通过组织 ACE 受体阻断提供额外的好处。 在左心室衰竭或患有由糖尿病和其他类型肾病引起的肾病的患者，这两类药有着相同的有益作用。ARB 不应与 ACEI 一起使用。肾功能减退的儿童和青少年可以安全地开始 ARB，但需要在 1 至 4 周内检查肌酐和钾水平 如果水平升高，则应至少每 3 至 6 个月监测一次（如果增加是显著的）。 不良事件的发生率很低；与ACE抑制剂相比，血管性水肿发生的频率要少得多。 肾血管性高血压、低血容量或严重心力衰竭的患者应用血管紧张素Ⅱ受体阻断剂的注意事项与ACE抑制剂一样（见表 高血压儿童口服ACE抑制剂）。ARBs 在怀孕期间和可能怀孕的青少年中是禁忌的。 表格 用于儿童高血压的口服血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) 表格

钙通道阻滞剂 CCB（见表用于儿童高血压的口服钙通道阻滞剂 (CCB)) 是外周血管扩张剂，通过降低外周血管总阻力 (TPR) 来降低血压；它们有时会引起反射性心动过速，但这些药物对心脏的直接影响很小。 表格 用于儿童高血压的口服钙通道阻滞剂 (CCB) 表格

噻嗪利尿剂 除了其他降压作用，噻嗪类利尿剂(见表儿童高血压口服噻嗪类利尿剂)只要血管内容量正常，就只能导致少量血管舒张。 所有噻嗪类药物在等效剂量下都同样有效。 噻嗪类利尿剂会导致钾丢失，因此应监测血钾直至水平稳定。 除非血清钾水平正常，否则动脉壁的钾通道将处于关闭状态，导致血管收缩，使血压难以达标。 患者钾浓度 < 3.5 mEq/L(< 3.5 mmol/L)，给出钾补充剂 或被告知可以增加钾摄入量的饮食变化。 高血压儿童低钾血症的问题较少，在这些儿童中，噻嗪类药物通常与血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) 联合使用，这些药物往往会提高钾水平。 在大多数糖尿病的病人，噻嗪类并不影响糖尿病的控制。少见情况下，利尿剂促进或恶化了代谢综合征病人的2型糖尿病。 表格 儿童高血压口服噻嗪类利尿剂 表格