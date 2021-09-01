治疗儿童高血压的药物

通常开始立即药物治疗（与生活方式的改变）对于患有
任何阶段或水平的症状性高血压
有终末器官功能障碍或损伤迹象的 1 期高血压
2 期高血压，即使有明显的、可改变的危险因素（例如肥胖），应在控制血压 (BP) 时加以解决
如果患有慢性肾病、糖尿病或心脏病，则属于任何阶段的高血压
对于正常或临界高血压或无症状或终末器官功能障碍的 1 期高血压儿童，开始改变生活方式，如果这些方法在约 6 个月内不能充分降低血压，则需要药物治疗（1)。
一般来说，药物治疗应从单一药物的剂量范围下限开始，每 1 至 4 周增加一次，直到血压得到控制，接近剂量范围的上限，或出现影响使用的药物不良反应。此时，如果未达到血压目标，则可以添加第二种药物并与初始药物一样滴定。用于治疗高血压的口服药物类别包括
肾上腺素调节剂 （beta-和alpha-拮抗剂、alpha-2-激动剂、beta-受体阻滞剂）
口服疗法 对于儿童持续性高血压，通常应从 ACEI 或 CCB 开始。（ARBs 同样有效，不会引起咳嗽，但在儿童中使用 ACE 抑制剂的数据更多。）这两类药物都可以每天服用一次，而且似乎同样有效。慢性肾病或糖尿病患者应使用ACE抑制剂，因为这些药物也可以保护肾脏。如果存在怀孕风险，则应在经期的女孩中使用 CCB，因为 ACEI 和 ARB 对胎儿有显著影响。CCB 对血液化学也没有显著影响。噻嗪类利尿剂已被用作初始治疗，但青少年的盐摄入量通常很高，以至于很少有效。
如果使用单一药物的初始治疗未达到目标血压，则应添加第二种药物。如果第一种药物是 ACE 抑制剂或 ARB，噻嗪类利尿剂已证明作为第二种药物效果很好，但可以添加 CCB。如果第一种药物是 CCB，那么 ACEI 或 ARB 通常作为第二种药物起作用，但如果有怀孕的风险，则需要避免使用它们，可以尝试使用噻嗪类利尿剂或其他药物。如果使用噻嗪类利尿剂，氯噻酮是理想的选择，因为它可以每天给药一次。除特殊情况外，血管扩张剂和alpha-和beta-受体阻滞剂是三线药物，如有需要，应在咨询专科医生后使用。
许多抗高血压药可以得到或制成口服混悬液，供不能服用药丸或胶囊的儿童以及需要非标准剂量时使用。
参考文献
1.Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904
作用于肾上腺素能神经的药物
作用于肾上腺素能神经的药物（见表高血压肾上腺素能调节剂）包括中枢性a'er'fa2激动剂、突触后alpha1阻断剂和非选择性周围肾上腺素能阻断剂。
alpha2激动剂（如可乐定）可刺激脑干alpha2肾上腺素能受体，降低交感神经活性，降低血压。因为作用于中枢，alpha2激动剂比其他抗高血压更容易产生困倦、嗜睡和抑郁，已不再广泛使用。 可乐定可以贴片的形式透皮给药，每周1次，因此对无依从性的病人可能有用。
突触后α1阻断剂（如哌唑嗪、特拉唑嗪、多沙唑嗪）已不再用于高血压的初级治疗，因为证据显示死亡率并没有降低。
儿童高血压的口服肾上腺素能药物
药物（类别）
剂量
一些不良反应
注释
阿替洛尔（beta受体阻滞剂）
初始剂量：每天一次 0.5-1 毫克/公斤（或每天两次 0.25-0.5 毫克/公斤）至最大日剂量 2 毫克/公斤（不超过 100 毫克）
可能导致心动过缓或房室传导阻滞，或疲劳/嗜睡、头晕或喘息
禁忌症包括肺水肿和心源性休克。
糖尿病和哮喘患者慎用。
阿替洛尔不应突然停药。
可乐定（alpha-2-激动剂）
对于 <12 岁的儿童：初始剂量为 2.5-5 mcg/kg，每天两次（或 1.7-3.3 mcg/kg，每天 3 次），每日最大总剂量为 0.9 mg
对于 12 岁以上的儿童：初始剂量 0.1 mg 每天两次，可以每周以0.05 每天两次的增量增加，直至最大剂量 1.2 mg 每天两次
对于口服剂量稳定的儿童，可以改用透皮贴剂，每日总剂量相同；每 5 到 7 天更换一次
嗜睡、乏力、头晕
可乐定不应突然停药。
拉贝洛尔（混合alpha-和beta-受体阻滞剂）
初始剂量：0.5-1.5 mg/kg 一天两次，最多 100 mg 一天两次，最大剂量 6 mg/kg（不超过 600 mg）一天两次
体位性低血压、水肿、心动过缓、心力衰竭、支气管痉挛
禁忌症包括肺水肿、心源性休克或心脏传导阻滞。
哮喘或肝病患者慎用。
血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂
ACE抑制剂（见表儿童高血压口服ACE抑制剂）通过干扰血管紧张素I转化为血管紧张素Ⅱ并抑制缓激肽降解来降低血压，从而在降低周围血管阻力时不引起反射性心动过速。这类药物可降低大多数高血压病人的血压，而不论血浆肾素活性如何。 由于ACE抑制剂有保护肾脏的作用，因此糖尿病病人可选择这类药物， 以及患有多种肾脏疾病的高血压儿童。
干咳、刺激性咳嗽是最常见的副作用（在儿童中比在老年患者中少见），但血管性水肿是最严重的，如果它影响到口咽部，则可能是致命的。 血管性水肿在黑人和吸烟者中最常见。ACE抑制剂可能升高血清钾及肌酐水平，特别是在慢性肾病患者和应用潴钾利尿剂、钾补充剂或非甾体消炎药（NSAIDs）的病人。ACE抑制剂在怀孕期间禁用，有怀孕风险的青春期女性应谨慎使用。 对于导致肾功能不全的肾脏疾病患者，应在开始治疗后 2 至 4 周内检查血清肌酐和钾水平。 如果水平升高，则应至少每 3 至 6 个月监测一次（如果升高显著，则应更频繁地监测）。在下列病人，ACE抑制剂可导致急性肾损伤：低血容量或严重心力衰竭者、严重双侧肾动脉狭窄者或严重肾动脉狭窄的孤立肾患者。
噻嗪类利尿剂对ACE抑制剂抗高血压活性的增强作用比其他抗高血压药强。 螺内酯和依普利酮似乎也增强ACE抑制剂的效果。
用于儿童高血压的口服 ACE 抑制剂
药物
剂量
一些不良反应
注释
卡托普利
对于新生儿：初始剂量 0.01–0.05 mg/kg 每天一次，最多 0.5 mg/kg 每天 4 次
对于年幼的儿童：初始剂量为 0.2-0.5 mg/kg，每天 2 至 4 次，或对于年龄较大的儿童，每天 6.25-12.5 mg，每天 2 至 4 次（最大日剂量为 6 mg/kg）
青少年：12.5-25 毫克，每日 2 至 4 次（每日最大剂量 150 毫克）
常见不良反应：咳嗽、头痛、头晕
严重不良反应：胎儿毒性、高钾血症、急性肾损伤、血管性水肿
禁忌症包括怀孕和血管性水肿病史。
有肾功能不全的儿童需要调整剂量。
最大剂量每天 3 次而不是 4 次可以提高卡托普利的依从性。
依那普利
对于婴儿和儿童：初始剂量 0.08 mg/kg 每天一次（最大每日剂量 0.6 mg/kg 或 5 mg）
对于青少年：初始剂量 2.5-5 毫克，每天一次（最大每日剂量 40 毫克）
赖诺普利
6 岁以下儿童：数据有限
≥ 6 岁儿童：初始剂量 0.07 mg/kg 每天一次，最大初始日剂量为 5 mg（滴定至最大日剂量为 40 mg，每天一次）
ACE =血管紧张素转化酶。
血管紧张素II受体阻断剂(ARBs)
ARB（见表用于儿童高血压的口服血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)) 阻断血管紧张素 II 受体，因此像 ACE 抑制剂一样干扰肾素-血管紧张素系统。 ARB 和 ACEI 与抗高血压药同样有效。 ARB 可能通过组织 ACE 受体阻断提供额外的好处。 在左心室衰竭或患有由糖尿病和其他类型肾病引起的肾病的患者，这两类药有着相同的有益作用。ARB 不应与 ACEI 一起使用。肾功能减退的儿童和青少年可以安全地开始 ARB，但需要在 1 至 4 周内检查肌酐和钾水平 如果水平升高，则应至少每 3 至 6 个月监测一次（如果增加是显著的）。
不良事件的发生率很低；与ACE抑制剂相比，血管性水肿发生的频率要少得多。 肾血管性高血压、低血容量或严重心力衰竭的患者应用血管紧张素Ⅱ受体阻断剂的注意事项与ACE抑制剂一样（见表 高血压儿童口服ACE抑制剂）。ARBs 在怀孕期间和可能怀孕的青少年中是禁忌的。
用于儿童高血压的口服血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)
药物
剂量
一些不良反应
注释
坎地沙坦
对于 1-5 岁儿童：初始剂量 0.2 mg/kg 每天一次（最大剂量为 0.4 mg/kg 每天一次或 0.2 mg/kg 每天两次）
对于体重 < 50 kg 的 ≥ 6 岁儿童：初始剂量 4 mg 每天一次，最大剂量 16 mg 每天一次（或 8 mg 每天两次）
对于体重 ≥ 50 kg 的 ≥ 6 岁儿童：初始剂量为 8 mg，每天一次，最大剂量为 32 mg，每天一次（或 16 mg，每天两次）
常见不良反应：头痛、头晕
严重不良反应：胎儿毒性、高钾血症、急性肾损伤
禁忌症包括怀孕和血管性水肿。
ARBs的降血压能力与血管紧张素转换酶抑制剂相当（由于临床经验较多，通常先使用）。
ARBs 不会引起咳嗽，血管性水肿较少见。
ARB 通常每天给药一次，但如果在单次较大日剂量后出现不良反应（例如低血压引起的头晕），则可以考虑以较低剂量每日给药两次。
洛沙坦
对于 ≥ 6 岁的儿童：初始剂量为 0.7 mg/kg，每天一次，最高为 50 mg，每天一次。滴定至最大日剂量 1.4 mg/kg 至不超过 100 mg（或者每天两次 0.7 mg/kg 或 50 mg）
缬沙坦
≥ 6 岁儿童：起始剂量 1.3 mg/kg 每天一次（最大起始剂量 40 mg 每天一次）；最大日剂量 2.7 mg/kg 每天一次不超过 160 mg
钙通道阻滞剂
CCB（见表用于儿童高血压的口服钙通道阻滞剂 (CCB)) 是外周血管扩张剂，通过降低外周血管总阻力 (TPR) 来降低血压；它们有时会引起反射性心动过速，但这些药物对心脏的直接影响很小。
用于儿童高血压的口服钙通道阻滞剂 (CCB)
药物*
剂量
一些不良反应
注释
氨氯地平
1-5 岁儿童：初始剂量 0.1 mg/kg 每天一次，最大剂量 0.6 mg/kg（不超过 5 mg）每天一次
对于 ≥ 6 岁的儿童：初始剂量 2.5 mg 每天一次，最大剂量 10 mg 每天一次
常见不良反应：潮红、头晕、外周水肿
严重不良反应：血管性水肿
禁忌症包括对 CCB 过敏。
伊拉地平
缓释片：初始剂量 2.5 mg 每天一次，最大剂量 10 mg 每天一次
硝苯地平（缓释）†
初始剂量：每天一次 0.25–0.5 mg/kg 至最大剂量 3 mg/kg（不超过 120 mg），每天一次（或 1.5 mg/kg 或 60 mg，每天两次）
* 所有这些药物都是二氢吡啶类，主要对血管有影响，对心脏的影响很小。
† 不再推荐硝苯地平速释片，因为有可能使血压迅速下降。
噻嗪利尿剂
除了其他降压作用，噻嗪类利尿剂(见表儿童高血压口服噻嗪类利尿剂)只要血管内容量正常，就只能导致少量血管舒张。 所有噻嗪类药物在等效剂量下都同样有效。
噻嗪类利尿剂会导致钾丢失，因此应监测血钾直至水平稳定。 除非血清钾水平正常，否则动脉壁的钾通道将处于关闭状态，导致血管收缩，使血压难以达标。 患者钾浓度 < 3.5 mEq/L(< 3.5 mmol/L)，给出钾补充剂 或被告知可以增加钾摄入量的饮食变化。 高血压儿童低钾血症的问题较少，在这些儿童中，噻嗪类药物通常与血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) 联合使用，这些药物往往会提高钾水平。
在大多数糖尿病的病人，噻嗪类并不影响糖尿病的控制。少见情况下，利尿剂促进或恶化了代谢综合征病人的2型糖尿病。
儿童高血压口服噻嗪类利尿剂
药物
剂量
一些不良反应
注释
氯噻酮
初始剂量：每天一次 0.3 mg/kg，最大剂量为每天一次 2 mg/kg 或 50 mg
常见不良反应：头晕、低钾血症、血糖升高、碱中毒
严重不良反应：心律失常、胆汁淤积性黄疸、胰腺炎
禁忌症包括终末期肾病和无尿症。
由于氯噻酮的作用持续时间较长，因此它可能最适合慢性高血压，因为每日一次给药可能有助于依从性。
氯噻嗪和氢氯噻嗪通常应每天给药两次，因为它们的作用持续时间较短。
氯噻嗪
对于 <2 岁儿童：初始剂量 10 mg/kg 一天一次或 5 mg/kg 一天两次（最大初始剂量 20 mg/kg）至最大剂量 375 mg 一天一次（或 175 mg 两次）一天）
对于 2-12 岁的儿童：初始剂量为 10 mg/kg，每天一次或 5 mg/kg，每天两次，最大日剂量为 20 mg/kg（不超过 1000 mg）每天一次（或 10mg/kg或 500 mg，一天两次）
氢氯噻嗪
对于 ≥ 6 个月大的儿童：初始剂量为 1 mg/kg 每天一次或 0.5 mg 每天两次，最大每日剂量为 2 mg/kg（不超过 37.5 mg），每天一次（或 1 mg/kg 或 18 mg，一天两次）
血管扩张剂
直接血管扩张剂（包括米诺地尔和肼屈嗪—见表直接血管扩张剂治疗高血压）直接作用于血管，不依赖于自主神经系统。 米诺地尔比肼苯哒嗪更有效，但副作用更多，包括钠水潴留和多毛症，妇女耐受性差。 米诺地尔应保留用于严重、难治性高血压。
肼屈嗪用于妊娠期间（如先兆子痫）以及作为辅助抗高血压药。长期、大剂量（>300mg/d）的肼屈嗪曾伴发药物导致的狼疮综合征，停药后可消退。
用于儿童高血压的口服血管扩张剂
药物
剂量
一些不良反应
注释
肼屈嗪
婴儿和儿童：初始剂量 0.375-0.5 mg/kg 一天两次或 0.187-0.25 mg/kg 一天 4 次，直至婴儿每日最大总剂量 5 mg/kg 和儿童最大每日总剂量 7.5 mg/kg （不超过 200 mg）
头痛、头晕和反射性心动过速
严重的肾脏和心脏疾病慎用。
有肾功能不全的儿童需要调整剂量。
米诺地尔
对于 <12 岁的儿童：初始剂量 0.1–0.2 mg/kg（不超过 5 mg），每天一次，根据需要增加至 0.33 mg/kg，每天 3 次，最大每日总剂量为 50 mg
对于 12 岁以上儿童：初始剂量 5 mg 每天一次，根据需要增加至 20 mg 每天两次（或 12.5 mg 每天 3 次），有效范围 10～40 mg/天
常见不良反应：头晕、多毛症、反射性心动过速、体液潴留
严重不良反应：心力衰竭、肺水肿、史蒂文斯-约翰逊综合征
急性心肌梗塞或嗜铬细胞瘤禁用。
这种药物会导致明显的反射性心动过速和液体潴留，因此可能需要与beta受体阻滞剂和利尿剂一起使用。
有肾功能不全的儿童需要调整剂量。