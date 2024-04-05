诵读障碍是原发性阅读障碍的总称。诊断需要根据智力、教育、语言及表达能力的评价。治疗以教育管理为主，包括给予文字认知方面的指导和相应的技能指导。

诵读障碍是一种特定类型的学习障碍。这些障碍表现在以下方面存在异常：阅读、数学、拼写、书面表达或书写、理解、语言或非语言表达方面障碍 (见表常见的特殊学习障碍)。

由于对诵读障碍尚无一个明确的定义，难以确定其发生率。据估计，美国公立学校有 15% 的儿童接受过特殊的阅读指导；其中约一半的儿童可能存在持续的阅读困难（1， 2）。诵读障碍与性别无关，虽然男孩的发生较女孩多。

学习书面语言衍生规则的能力不足常被认为是阅读障碍的一部分。例如，受损的儿童可能有确定词根或词干的困难，或确定单词中的哪个字母应跟在其他字母之后有困难。

有阅读问题但非诵读障碍的儿童，他们的问题常是由于语言的理解困难或认识能力低下所导致的，非言语处理过程的缺陷。视觉感知问题和异常眼睛运动不是诵读困难。然而，这些问题可能进一步干扰字学习。

参考文献 1.National Center for Educational Statistics: Students with disabilities.In The Condition of Education 2023 U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. 2.Wagner RK, Zirps FA, Edwards AA, et al: The Prevalence of Dyslexia: A New Approach to Its Estimation. J Learn Disabil 53(5):354–365, 2020.doi:10.1177/0022219420920377

阅读障碍的病因 处理听觉信息的差异通常被认为是阅读障碍的原因（1）。语音处理过程的问题造成对声音辨别、合成、记忆和分析的缺陷。诵读障碍可以影响书面语言的表达和理解，并进一步受制于听觉记忆、言语感知和词汇命名或词汇查寻方面的问题。常表现为口头语言能力不足。 病因参考文献 1.McWeeny S, Norton ES: Auditory Processing and Reading Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis, Scientific Studies of Reading 28(2):167–189, 2024, doi: 10.1080/10888438.2023.2252118

阅读障碍的病理生理学 诵读障碍倾向于在家庭中流行。具有阅读或学习困难家族史的儿童风险较高。已发现诵读障碍者有脑部改变，专家们确信诵读障碍主要由脑皮质功能失常引起，为先天性神经发育异常所致。有推测是病变影响了特异性脑功能的整合以及它们之间的相互作用。大多数研究人员一致认为，阅读障碍与左半球有关，并与大脑中负责语言联想的区域（韦尼克运动言语区；见图大脑区域）和负责声音与言语生成的区域（布罗卡运动言语区）的功能障碍有关，也与这些区域通过弧形筋束相互连接的功能障碍有关。角回，中枕区和右半球的功能障碍或缺陷引起词识别问题。研究表明大脑系统响应训练的一些可塑性。 大脑的各区域

失读症的症状和体征 诵读障碍可表现为： 延迟语言的产生

语音发声困难

难以记住的名字，字母，数字和颜色

尽管有正常的数学计算能力，但仍有文字问题的困难 具有语音处理问题的儿童常常难以混合声音，韵律词，识别词中的声音的位置，以及将词语分割成可发音的成分。它们可以颠倒词语中的声音的顺序。选择字词，替换字词或命名字母和图片的延迟或犹豫往往是一个早期迹象。普遍存在短期听觉记忆和听觉排序的问题。 少数有阅读障碍的儿童在阅读的视觉要求方面有困难。 然而，有些孩子会将具有类似结构的字母和单词混淆，或者难以在视觉上选择或识别单词中的字母模式和聚类（声音符号关联）。 儿童可能发生颠倒或视觉混淆，多数是由于记忆保持和检索困难，导致受影响的儿童遗忘或混淆具有相似结构的字母和单词的名称，结果d变成b，m变成w，h变成n，was变成saw，on变成no。然而，这种逆转在 < 8 岁的儿童中很正常，可能并不代表什么问题。 虽然诵读困难是一种终身的问题，但是许多儿童开发出了功能性阅读技巧。然而，其他的孩子们从来没有达到足够的知识。

阅读障碍的诊断 阅读评估

言语，语言，听觉和评价

心理评估 （参见学习障碍评估。） 很多诵读困难直到幼儿园或一年级进行符号学习时才被发现。有言语获得或使用迟缓史的学生，在一年级期中或期末其词汇的学习没有提高，或阅读能力达不到与他们言语或智能相应的预期水平，就应进行检查。尽管在这个阶段阅读能力变异很大，但最佳的诊断指标是学生在一年级对传统或典型的阅读方法的反应不良。语音处置问题的临床表现也是诊断所必需的。 怀疑患有诵读困难的儿童应接受阅读，言语和语言，听觉，认知和心理评估，以确定他们的功能优势和弱点以及他们喜欢的学习风格。这种评估可以由儿童的教师或家庭根据残疾人教育法（IDEA）向美国特殊教育法进行评估。评估结果然后指导最有效的教学方法。 全面的阅读评价需测验单词的认知和分析、流利程度、读或听的综合能力、词汇和阅读理解水平。 语言，语言和听觉评估评估口头语言和处理口语的音素（声音元素）的缺陷。还评估接受和表达语言功能。 注意力、记忆和推理等认知能力的检查对诵读障碍的诊断也是必要的。 心理评价常用来明确是否有情绪障碍，其可加重阅读障碍。需详细了解是否有家族精神和情绪障碍病史。 医生应通过诊室筛查或转诊进行正式的听力和视力测试，确保儿童视力和听力正常。 神经科检查有助查出一些次要特征如神经发育不成熟的体征或轻微的神经系统异常，除外其他疾病（如惊厥发作）。

治疗阅读障碍 教育干预 阅读障碍的治疗是给予教育指导，包括：直接的或是间接的认词和组词技能的指导。 直接指令 包括与其他阅读指导分开的特定语音技能教学。间接指令包括将语音技能集成到阅读程序中。教学可以教授从整个单词或全语言方法或通过遵循从声音单元到单词到句子的技能层次结构的阅读。提倡多种感觉相结合的方法，该方法包括整词的学习和视、听和触觉过程的整合，教孩子发声、词和句。 组合性技能指导包括教会学生将音组成词，将词分解成词的构成部分，辨认音在词中的位置。对于阅读理解的组合性技能，例如教学生如何辨认主要意思、回答问题、区分事实和细节以及推理性的阅读。很多儿童借助电脑进行单个词正确识别和文字工作的处理。 补偿策略，例如使用有声读物和使用数字录音机记笔记，可以帮助以后的小学等级的孩子掌握内容，同时继续构建阅读技能。 其他治疗（例如，验光训练，感知训练，听觉整合训练）和药物治疗是未经证实的，不推荐。