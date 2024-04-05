学习障碍指根据智力水平预期的学习成绩和实际水平有明显差异的情况。学习障碍包含了在专心或注意力、语言发育、视觉和听觉信息处理方面的障碍和不足。诊断需要进行智能、教育、语言、医学和心理方面的评价。治疗以教育为主结合药物、行为和心理治疗。

学习障碍被认为是一种神经发育障碍。神经发育障碍是在儿童早期出现的基于神经的病症，通常在入学前。这些疾病损害个人，社会，学术和/或职业功能的发展，并且通常涉及获取，保留或应用特定技能或信息集的困难。这些疾病可能涉及注意，记忆，感知，语言，解决问题或社会交往中的功能障碍。其他常见的神经发育障碍包括： 注意力缺陷/多动症，自闭症谱系障碍， 智力障碍。

特定的学习障碍影响的能力

了解或使用口语

了解或使用书面语言

使用数学概念理解和使用数字和推理

协调运动

把注意力集中在一个任务上

因而，这些障碍表现在以下方面存在异常：阅读、数学、拼写、书面表达、书写、理解、语言或非语言表达方面障碍 (见表 常见的特定学习障碍)。大多数学习障碍是复杂的，缺陷表现在多个方面。

虽然美国患有学习障碍的儿童总数尚不清楚，但在 2021-2022 学年，根据《残疾人教育法案》（IDEA）接受特殊教育和/或相关服务的 3 至 21 岁学生人数为 730 万，相当于所有公立学校学生的 15%（1）。在接受特殊教育和/或相关服务的学生中，最常见的残疾类别是特殊学习障碍（占 32% 或约所有学生总数的 5%）（1）。有学习障碍的男孩比女孩多 5:1。尽管正式的诊断可能有助于一些儿童获得帮助，但将不同的能力描述为障碍有可能将他们医学化为某种病态。重要的是确定需要不同或额外帮助学习的人，并提供他们所需的帮助。

学习障碍可以是先天性或获得性。没有一个单一的原因被定义，但神经功能缺陷被认为是与是否存在其他神经功能表现(即，除了学习障碍)有关。遗传影响往往牵连。其他可能的原因有

孕期母亲生病或使用毒物

妊娠或分娩时并发症（例如，出血、毒血症、产程延长、急产等）

新生儿问题（如早产、低体重、严重黄疸、围产期窒息、过期产、呼吸窘迫）

生后因素：环境毒物接触（例如，铅）、中枢系统感染、恶性肿瘤及相关治疗、创伤、营养不良和严重的社会孤独和脱离。虐待和虐待等不良童年经历 与执行功能问题特别相关(2）。

表格

参考文献 1.National Center for Educational Statistics: Students with disabilities.In The Condition of Education 2023 U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. 2.Lund JI, Toombs E, Radford A, et al: Adverse childhood experiences and executive function difficulties in children: A systematic review.Child Abuse Negl 106:104485, 2020.doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104485

学习障碍的症状和体征 有学习障碍的儿童通常智力在一般水平，尽管有些可伴有认知障碍。 严重学习障碍的症状和体征在儿童早期即可表现出来，但是大多数轻到中度的学习障碍通常直到学龄期出现严格的学业问题时才被发现。 儿童可能有学业、执行功能和/或行为障碍。随着时间的推移，表现和行为的变化是早期迹象。 如上所述，学习障碍多与 注意力不集中/多动症（ADHD)同时出现。 学术障碍 学习问题在早期可因一些与学习相关的能力发展迟缓反映出来（如辨认颜色，说出物体的名称，计数，认字）。语言感知可能受到限制，语言可能以较慢的速度学习，词汇量可能会降低。受影响的儿童可能无法理解阅读的内容，字迹非常凌乱或握笔笨拙（精细动作问题），在组织或开始任务或按顺序重述故事时遇到困难，或混淆数学符号和读错数字。 执行功能障碍 语言和听力理解能力的障碍，预示入学后会产生学习问题。 记忆功能可能受损，包括短期和长期记忆，记忆的使用（如再现）和言语回忆或重现。 认知问题例如在思考、推理和问题解决方面的问题是学习问题的特征性表现。有执行功能问题的人通常很难组织和完成任务。 视觉感知和听觉处理问题可能发生; 它们包括空间认知和取向（例如，对象定位，空间记忆，位置和地点的认知），视觉注意和记忆以及声音辨别和分析的困难。 行为问题 一些患有学习障碍的儿童难以遵守社交惯例（例如，轮流、站得离倾听者太近、听不懂笑话）；这些困难可能与 自闭症谱系障碍患者的症状类似。 可能会出现注意力不集中和运动不安的症状。 可发生其他一些行为问题包括冲动控制障碍，无目的的行动和活动过多、纪律问题、攻击性行为、退缩和回避行为，羞怯，过分恐惧。

学习障碍的诊断 认知、教育、医疗和心理评估

临床标准 儿童学习障碍根据其潜在的学习成绩与实际的学习成绩之间存在差距作出诊断。有必要进行言语、认知、教育、医学和心理方面的评价，以确定并鉴别是否存在技能获得和认知过程的缺陷。进行社会和情感-行为的评价对制订治疗方案和监测治疗进展过程很有必要。 评价 智力评估包括言语和非言语的智力检查，通常是由心理咨询教师进行检查。 心理教育测试对描述儿童信息处理的习惯方式（如是全面或分析型，视觉型还是听觉型）有所帮助。神经精神系统对评估那些伴有中枢神经系统损伤或疾病、确定脑部与特殊功能强弱的区域特别有用。语言评价建立对语言理解和使用的整合、语音加工和言语记忆，也可以评估语用（社会）语言。 言语和语言评估 研究接受性语言、表达性语言、词汇、言语表达和高级语言处理。 教师对课堂行为的观察和学业表现的决定对教学评估和绩效评估至关重要。阅读评价应测查在词的解码和再认、段落理解和阅读流畅性方面的能力。写作评价可以通过评价拼写、句法和意思表达的流畅性来获得。数学能力可以根据计算能力、操作知识和数学概念来进行评价，以及“词问题”的解释。 医学评估包括详细的家族史、儿童的疾病史、体检、神经系统和神经发育检查，以寻找潜在的病因。虽然罕见，身体异常和神经系统标志可能表明学习障碍的医学上可治疗的原因。总运动协调问题可以指示神经缺陷或神经发育延迟。发育水平根据标准标准评估。 心理评估需识别儿童有无注意力不集中（ADHD）、行为障碍、焦虑障碍、抑郁和缺乏自尊，这些表现常伴随学习障碍或需与之相鉴别。儿童对学校的态度，学习动机、人际关系不良和自信程度都要进行评估。 临床标准 学习障碍的诊断以《精神疾病诊断与统计手册》，第5版文本修订版（DSM-5）中的标准未临床依据，并要求有证据表明，尽管有针对性的干预，但以下情况之一已持续≥6个月： 不准确，缓慢和/或努力的字读

难以理解书面材料的意义

拼写困难

困难写作（例如，多语法和标点错误;没有清晰表达的想法）

难以掌握数字意义（例如，理解数字的相对大小和关系;在年龄较大的儿童中，难以进行简单的计算）

难以与数学推理（例如，使用数学概念来解决问题） 技能必须大大低于对儿童的年龄预期的水平，并且还显著损害在学校或日常活动中的表现。此外，这些困难不应该被更好地解释为 智力残疾 或其他神经发育障碍。