看法 进行患者培训
低钠血症是指血清钠浓度< 135 mEq/L (< 135 mmol/L)。重度的低钠血症可以引起癫痫发作或者昏迷。治疗应谨慎补钠，予0.9％的生理盐水溶液，极少需要用3％盐水溶液，尤其患者表现为癫痫发作时。
（高钠血症的治疗在其他章节讨论。）
新生儿低钠血症的病因
新生儿低钠血症的症状和体征
新生儿低钠血症的症状和体征包括恶心呕吐，冷漠，头痛，癫痫发作，低温和昏迷。低钠性脱水的患儿因为引起不成比例的细胞外液的丧失，常表现病情较重。症状和体征取决于低钠血症的持续时间和程度。
新生儿低钠血症的诊断
血清钠浓度
根据症状和体征，结合实验室血钠测定可明确新生儿低钠血症的诊断。 由于脱水的存在，血尿素氮的测定常增高。
新生儿低钠血症的治疗
静脉输注5%右旋葡萄糖/0.45%至0.9％的生理盐水溶液
极少静脉输注高张的3％的盐水溶液
补液用5％葡萄糖及0.45～0.9％生理盐水，所需液体量与计算的损失量相同，静脉输注数天至血钠正常，每天提高的血钠浓度不超过10～12 mEq/L(10 ~ 12 mmol/L/天)，以防止液体快速进入脑细胞。 血容量减少的低钠血症需扩容治疗，重度低钠血症可予钠盐补充（按10～12 mEq/kg [10 ~ 12 mmol/kg]、小婴儿可按15mEq/kg[15 mmol/kg]补钠），同时按3 mEq/kg/天[3 mmol/kg/天]的日需要量补充钠（可加入5％葡萄糖）。 有意识不清和昏睡症状的低钠血症需急症处理，静脉输注3％的盐水，预防惊厥和昏迷的发生。
临床计算器
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