新生儿低钠血症最常见的原因是由呕吐、腹泻或两者同时引起的低血容量脱水。 如果将输液换成钠含量很少或没有钠的液体（例如某些果汁），会导致低钠血症。

一个少见的原因可能是ADH异常分泌和继发性水储留。抗利尿激素分泌不良的可能原因包括颅内出血、中枢神经系统（CNS）感染以及罕见的中枢神经系统肿瘤。配方奶过度稀释致水中毒也可引起低钠血症。

最后，其他原因还包括水钠潴留，引起血容量过多型低钠血症，如心力衰竭和肾衰竭。