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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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新生儿低钠血症

作者：Kevin C. Dysart, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
已审核/已修订 3月 2021 | 修改的 9月 2022
看法 进行患者培训

低钠血症是指血清钠浓度< 135 mEq/L (< 135 mmol/L)。重度的低钠血症可以引起癫痫发作或者昏迷。治疗应谨慎补钠，予0.9％的生理盐水溶液，极少需要用3％盐水溶液，尤其患者表现为癫痫发作时。

高钠血症的治疗在其他章节讨论。）

新生儿低钠血症的病因

新生儿低钠血症最常见的原因是由呕吐、腹泻或两者同时引起的低血容量脱水。 如果将输液换成钠含量很少或没有钠的液体（例如某些果汁），会导致低钠血症。

一个少见的原因可能是ADH异常分泌和继发性水储留。抗利尿激素分泌不良的可能原因包括颅内出血、中枢神经系统（CNS）感染以及罕见的中枢神经系统肿瘤。配方奶过度稀释致水中毒也可引起低钠血症。

最后，其他原因还包括水钠潴留，引起血容量过多型低钠血症，如心力衰竭和肾衰竭。

新生儿低钠血症的症状和体征

新生儿低钠血症的症状和体征包括恶心呕吐，冷漠，头痛，癫痫发作，低温和昏迷。低钠性脱水的患儿因为引起不成比例的细胞外液的丧失，常表现病情较重。症状和体征取决于低钠血症的持续时间和程度。

新生儿低钠血症的诊断

  • 血清钠浓度

根据症状和体征，结合实验室血钠测定可明确新生儿低钠血症的诊断。 由于脱水的存在，血尿素氮的测定常增高。

新生儿低钠血症的治疗

  • 静脉输注5%右旋葡萄糖/0.45%至0.9％的生理盐水溶液

  • 极少静脉输注高张的3％的盐水溶液

补液用5％葡萄糖及0.45～0.9％生理盐水，所需液体量与计算的损失量相同，静脉输注数天至血钠正常，每天提高的血钠浓度不超过10～12 mEq/L(10 ~ 12 mmol/L/天)，以防止液体快速进入脑细胞。 血容量减少的低钠血症需扩容治疗，重度低钠血症可予钠盐补充（按10～12 mEq/kg [10 ~ 12 mmol/kg]、小婴儿可按15mEq/kg[15 mmol/kg]补钠），同时按3 mEq/kg/天[3 mmol/kg/天]的日需要量补充钠（可加入5％葡萄糖）。 有意识不清和昏睡症状的低钠血症需急症处理，静脉输注3％的盐水，预防惊厥和昏迷的发生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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