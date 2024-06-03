视网膜母细胞瘤是一种视网膜癌症，最常见于2岁以下的儿童。症状和体征通常包括白瞳症（瞳孔出现白色反光）、斜视以及较少见的炎症和视力受损。诊断根据眼底镜、超声、CT、MRI。治疗：较小的病变和双侧病变可以行光凝固法、冷冻疗法和放射治疗。晚期和一些较大癌症的治疗是摘除。肿瘤的范围和那些肿瘤播散到眼外的患儿。
视网膜母细胞瘤发病率为活产婴儿的1/15,000～1/30,000，占儿童恶性肿瘤的2% (1)。<2岁的儿童中最常见，>5岁以上的儿童诊断出的病例<5%。
癌症可能是遗传性的；遗传主要是常染色体显性但具有不完全外显率（临床症状不总是存在于具有引起疾病的突变的个体中）。大约25～40%的患者有双侧疾病，这种疾病总是可遗传的。约15%的病例为具有遗传性的单侧病变；60%为无遗传性的单侧病变(2, 3)。
遗传机制表现在：定位于染色体13q14视网膜母细胞瘤基因（RB1）抑制双等位基因的突变失活。在可遗传的方式中，种系突变可以改变所有视网膜细胞的一个等位基因；体细胞突变改变视网膜细胞的其他等位基因（二次打击模式中的二次打击），引起肿瘤。无遗传性单侧病变病人中，可能为视网膜细胞双等位基因发生了体细胞性突变。尽管“散发”一词可以用来描述非遗传形式的视网膜母细胞瘤，但从技术上讲，它是一个用词不当的词，因为许多散发病例是由新的种系突变引起的，因此也可随后遗传。
参考文献
1.Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A.Cancer statistics, 2024 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2024 Mar-Apr;74(2):203]. CA Cancer J Clin.2024;74(1):12-49.doi:10.3322/caac.21820
2.Aerts I, Lumbroso-Le Rouic L, Gauthier-Villars M, Brisse H, Doz F, Desjardins L.Retinoblastoma. Orphanet J Rare Dis.2006;1:31.2006 年 8 月 25 日发布。doi:10.1186/1750-1172-1-31
3.Byroju VV, Nadukkandy AS, Cordani M, Kumar LD.Retinoblastoma: present scenario and future challenges. Cell Commun Signal.2023;21(1):226.发布于2023年9月4日。doi:10.1186/s12964-023-01223-z
视网膜母细胞瘤的症状和体征
患者通常存在白内障（瞳孔白色反射，有时称为猫眼瞳孔）或斜视。
出现眼睛炎症或视力受损的患者常常少见。
肿瘤通过视神经、脉络膜、及血运播散，形成眶内软组织肿块、局部骨痛、头痛、食欲缺乏和呕吐现象罕见。
视网膜母细胞瘤的诊断
眼眶超声检查，CT或MRI检查
有时进行光学相干断层扫描、骨扫描、骨髓穿刺和活检以及腰椎穿刺
当怀疑诊断时，必须通过间接眼底镜检查来广泛扩大患儿和全身麻醉患儿的密切程度。肿瘤在视网膜上是单一或多发的灰白色突起；在玻璃体中可见肿瘤“种子”。
视网膜母细胞瘤通常经超声，CT或MRI确诊。CT发现几乎所有病人能有钙化。但是，如果检眼镜发现视神经异常。眼眶MRI更适合于发现癌症侵犯视神经或脉络膜。光学相干断层扫描，一种非侵入性成像测试，有时也会被使用。
如果怀疑视神经延长或存在广泛的脉络膜入侵，应进行腰椎穿刺和脑MRI以评估转移。由于远处转移是罕见的，骨髓评估和骨扫描可以保留给有骨症状的患者或有明确转移性疾病证据的患者。
由于肿瘤扩散的风险，眼部肿瘤活检在获得组织诊断方面没有明确的作用。
视网膜母细胞瘤患儿应该行分子遗传学测定，如果发现种系突变，则也应该检测父母是否有同样的基因突变。有种系突变的父母的后代均应行同样的基因分析和眼科例行检查以早期诊断。重组DNA探针可能有助于检测无症状的携带者。
患有 父母或兄弟姐妹有视网膜母细胞瘤病史 应根据既定的筛查管理指南。
视网膜母细胞瘤的治疗
对于晚期单侧癌症，眼球摘除术
对于较晚期的单侧癌症，有时进行化疗和/或局部对照治疗
用于双侧癌症，光凝，动脉内化疗，或单侧摘除并进行光凝，冷冻疗法和另一只眼睛照射
全身化疗
视网膜母细胞瘤治疗的目标应是治愈，但试图保持尽可能多的视力是适当的。治疗方法取决于肿瘤的大小（尺寸/厚度大于或小于3毫米）、扩散到周围区域以及眼睛的功能。强烈建议成立一个多学科团队，其中应包括一名具有视网膜母细胞瘤专业知识的儿童眼科医生、一名儿童肿瘤学家和一名放射肿瘤学家。
晚期单侧视网膜母细胞瘤（有疾病扩展证据的大肿瘤）通过摘除尽可能多的视神经来治疗。在不太晚的病例中，如果有可能保留视力，可以考虑用化疗和/或局部控制治疗的保守救眼方法。
双侧发病者应尽量保存视力。可通过双侧激光凝固、动脉内化疗或一侧摘除和另一侧激光凝固、冷冻疗法、或放射治疗来保存一侧视力。极小的肿瘤可于近肿瘤的眼球壁内置放射源给予近距离放疗（内放射治疗）。
全身化疗，如卡铂、依托泊苷和长春新碱，或环磷酰胺加长春新碱，可能有助于减少大型癌症的大小，以便使用其他附加疗法（如，冷冻疗法、激光热疗）双边肿瘤治疗或治疗已扩散到眼睛以外的癌症。但是，单纯化疗极少能治愈这种疾病。
必要时，每2～4个月进行一次眼科复查或治疗。
视网膜母细胞瘤的预后
如果诊断时肿瘤存在于眼内，>90%能治愈。有转移的病例预后差(1)。
遗传性视网膜母细胞瘤患儿中发生其他恶性肿瘤（包括恶性黑色素瘤和肉瘤）的几率明显增高，其中50%发生在放疗部位。这些癌症包括肉瘤、骨肉瘤和恶性黑色素瘤。约70％的患者将患有第二癌症，在原发性视网膜母细胞瘤后的30年内出现 (2)。
预后参考
1.Dunkel IJ, Piao J, Chantada GL, et al.Intensive multimodality therapy for extraocular retinoblastoma: A Children's Oncology Group trial (ARET0321). J Clin Oncol.2022;40(33):3839–3847.doi:10.1200/JCO.21.02337
2.MacCarthy A, Bayne AM, Brownbill PA, et al.Second and subsequent tumours among 1927 retinoblastoma patients diagnosed in Britain 1951-2004. Br J Cancer.2013;108(12):2455-2463.doi:10.1038/bjc.2013.228
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National Cancer Institute: Retinoblastoma Screening—Health Professional Version