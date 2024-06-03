眼眶超声检查，CT或MRI检查

有时进行光学相干断层扫描、骨扫描、骨髓穿刺和活检以及腰椎穿刺

当怀疑诊断时，必须通过间接眼底镜检查来广泛扩大患儿和全身麻醉患儿的密切程度。肿瘤在视网膜上是单一或多发的灰白色突起；在玻璃体中可见肿瘤“种子”。

视网膜母细胞瘤通常经超声，CT或MRI确诊。CT发现几乎所有病人能有钙化。但是，如果检眼镜发现视神经异常。眼眶MRI更适合于发现癌症侵犯视神经或脉络膜。光学相干断层扫描，一种非侵入性成像测试，有时也会被使用。

如果怀疑视神经延长或存在广泛的脉络膜入侵，应进行腰椎穿刺和脑MRI以评估转移。由于远处转移是罕见的，骨髓评估和骨扫描可以保留给有骨症状的患者或有明确转移性疾病证据的患者。

由于肿瘤扩散的风险，眼部肿瘤活检在获得组织诊断方面没有明确的作用。

视网膜母细胞瘤患儿应该行分子遗传学测定，如果发现种系突变，则也应该检测父母是否有同样的基因突变。有种系突变的父母的后代均应行同样的基因分析和眼科例行检查以早期诊断。重组DNA探针可能有助于检测无症状的携带者。

患有 父母或兄弟姐妹有视网膜母细胞瘤病史 应根据既定的筛查管理指南。