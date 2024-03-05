斜视是指视轴偏离，导致视物时一只眼与另一只眼的平行偏离。诊断是临床诊断包括角膜光反射和遮蔽试验检查。治疗包括遮眼法和矫正透镜行视力损害矫正或行手术矫正。
斜视发病率为儿童的3% (1)。如果未治疗，约50%的患儿可出现弱视引起的部分弱视（在视觉发育过程中由于不用而导致的视力下降）。
参考文献
1.Friedman DS, Repka MX, Katz J, et al: Prevalence of amblyopia and strabismus in white and African American children aged 6 through 71 months the Baltimore Pediatric Eye Disease Study. Ophthalmology 116(11):2128-34.e342, 2009.doi: 10.1016/j.ophtha.2009.04.034
斜视的分类
斜视的严重程度根据斜视的方向、引起视偏离的特定状况、斜视是持续还是间断存在等进行判断。描述上述情况需明确一些专门用语。使用以下前缀描述眼睛偏斜的方向：
Eso：鼻偏
Exo：时间偏差
Hyper：向上偏差
Hypo：向下偏差
(见图斜视眼部偏差)
斜视 是一种显示偏差，可在双眼同时睁开时检查到（这样视觉是双目的）。斜视可以是暂发性的，也可以是持续性的，可能受累单侧眼，也可能双侧均受累。
隐性斜视 是一个潜在的偏差，当遮蔽一只眼，仅用单眼视物时出现的斜视。隐性斜视的偏差是潜在的，这是因为大脑用眼外肌校正了微小的偏差。
伴随偏差 在所有注视方向上具有相同的幅度或未对准程度。
伴随偏差 根据注视方向，错位的幅度或程度会有所不同。
斜视眼部偏差
斜视可能涉及双眼；此处显示的是左眼。偏差的方向被指定由前缀eso-，exo-，hyper-，和hypo-。当偏差是可见的，它是以-tropia和-phoria为后缀表示。
斜视的病因
大多数斜视是由以下原因引起的
屈光不正
肌肉不平衡
极少数斜视因视网膜母细胞瘤 或其他严重眼睛缺陷或神经系统疾病引起。
斜视可能是婴儿性的或是获得性的。 由于出生时即存在的真性斜视是不常见的，故称婴儿性斜视较之先天性更合适，婴儿性这个术语涵盖了生后前6个月内发生的各种斜视。获得性该术语包括生后6个月所发生的斜视。
危险因素 婴儿斜视 包括家族史（一级或二级亲属）、遗传性疾病（唐氏综合症 和颅面综合征） 产前药物暴露 （包括酒精）， 产前药物暴露， 早熟 或低出生体重， 先天性眼部缺陷， 和 脑瘫。
获得性斜视 可以缓慢或急性发生。获得性斜视的病因包括屈光不正 （高度远视）、肿瘤（例如，视网膜母细胞瘤）、头部损伤、神经系统疾病（如颅内压增高、脑瘫；脊柱裂；第3脑神经麻痹，第4脑神经或第6脑神经麻痹），病毒感染（例如，脑炎，脑膜炎），以及获得性眼疾。各种类型的斜视有其特定的原因所致。
内斜视 通常是婴儿型的。婴儿型内斜视被认为是特发性的，融合异常可能是发病的原因。调节性内斜视是一常见的内斜视，常2～4岁发生，伴有远视。当严重的视力丧失（白内障、视神经异常或肿瘤）干扰大脑的视觉校准时，出现感觉性内斜视。
内斜视可能为麻痹性的，是由于第6脑神经（外展神经）的运动神经元麻痹所致眼球运动受限，但不常见。内斜视常为某些综合征的一部分。如眼球后退综合征（先天性展神经核缺失伴有第3脑神经-动眼神经，支配外直肌的异常神经支配）和Möbius综合征（多脑神经异常）。
外斜视 最常特发性、间断性发作。少见的是婴儿患有婴儿性外斜视或当第3对脑神经 (动眼神经)麻痹 时，可呈持续性和麻痹性。
上斜视 可以是麻痹性的，由先天性或头部创伤性第4脑神经（滑车神经）麻痹 所致。少见的是第3脑神经麻痹所致。
下斜视 可以是限制性的。是因为眼球运动的机械限制引起，而非神经支配的原因。如限制性下斜视可为眼眶的粉碎性骨折。少见的限制性下斜视的原因为Grave眼病（甲状腺眼病）。第三脑神经（动眼神经）麻痹和Brown综合征（先天性或获得性上斜肌腱紧张或运动受限）是其他少见的原因。
xie'shi的症状和体征
除了严重类型，隐性斜视很少引起斜视症状。如果有症状，通常隐性斜视视疲劳引起（眼睛疲劳）。
有时显性斜视引起症状。例如，为了弥补大脑调节斜视眼睛产生的影像合成困难和复视，会逐渐产生斜颈。尽管一些斜视患儿视敏度可能正常，但斜视常常会合并弱视。 通常是由于皮层为避免图像混乱和复视，抑制了斜视眼的图像。
斜视的诊断
对健康儿童进行物理和神经系统检查
测试（例如，角膜光反射、交替遮盖、覆盖揭露）
棱镜
斜视可通过病史及儿童常规体检时发现。评估应包括：斜视或弱视的家族史、是不是家长和照料者注意到注视偏离、何时偏离开始出现、出现在什么时间、是不是喜欢用单眼视物等。体格检查包括视敏度的评估、瞳孔的对光反应、眼外肌的运动范围。 进行裂隙灯检查以检测白内障的迹象，进行眼底镜检查以检测结构缺陷或视网膜母细胞瘤等疾病的病理迹象。 神经检查，尤其是脑神经的检查是非常重要的。
角膜光反射是很好的筛查试验，但对轻微偏斜不敏感。检查时让患者凝视检查者举着的灯，观察进入瞳孔的光和反射光，正常情况下，反射光在每只眼睛位置是对称的。外斜视的反射光在瞳孔鼻侧，内斜视的反射光在瞳孔的颞侧。受过培训的非专业人员可使用视力筛查设备（如摄影筛查），以识别有风险的儿童。
行遮盖试验时，要求患儿注视某一物体。然后遮盖一侧眼睛，观察另一眼睛的运动。如双眼均衡，则无运动；若未遮盖眼睛移动，而被遮盖眼睛仍固定注视物体时，则有斜视明显存在。可在另一侧眼睛重复试验。
在覆盖测试的一种变异，称为替代发现试验，要求孩子注视一个对象而考官交替覆盖另一只眼睛，然后重复。具有潜在斜视的眼睛，如果其遮盖，则将发生移位。 在外斜视中，被遮盖的眼睛转动 在 取下盖子时固定；在内斜视中，它变成 出去 取下盖子时进行固定。 偏斜的程度可以用定位的棱镜来确定，棱镜可以使斜视的眼睛在凝视时不需要移动。棱镜的效能用于给斜眼的偏差定量，并提供视觉轴线偏差大小的测量。眼科专家使用的测量单位是棱镜屈光度。一个棱镜屈光度是在1米处的视觉轴线偏差1cm。
应当区分真性斜视和假性斜视，假性斜视发生在眼距宽、内眦赘皮（常后来出现白色巩膜），患儿表现为内斜视，但有正常的视敏度。光反射和遮盖试验在假性斜视中是正常的。
神经影像学检查可能是必要的，以确定获得性颅神经麻痹的原因。此外，遗传评估对于某些眼部畸形有帮助的。
斜视的治疗
对于伴随的弱视，给予修补或阿托品眼药水滴入。
隐形眼镜或眼镜（针对屈光不正）
眼保健操（仅针对辐辏不足）
外科眼球定位
斜视的治疗首先旨在平衡视力（即矫正弱视），然后，一旦视力得到优化，就可以使眼睛对齐。
儿童弱视的治疗需要采取措施鼓励弱视眼的使用，如缝补较好的眼睛或将阿托品滴入好的眼睛，为弱视眼提供视觉优势；如果手术治疗斜视，视力的改善为双眼视力的发展和稳定性提供了更好的预后。但是，修补则不是斜视的治疗手段。
如果屈光不正的量是足够显著，融合到干扰，尤其是患有调节性内斜视的儿童，有时可采用眼镜或隐性眼镜进行治疗。
视轴矫正眼保健操训练（例如，眼练习），可以矫正间歇性内斜视和眼会聚障碍。
如果非手术疗法不能获得满意的视觉矫正，则需手术恢复肌肉平衡。手术修复包括松解（松弛）和收紧（切除）手术，通常涉及横向眼直肌，而且通常是双侧进行。可以门诊进行手术。手术矫正的成功率为80%（1）；约20%的患者需要再次手术。主要的并发症为矫枉过正、矫正不足和斜视复发。少见的并发症包括：感染、大量失血和视力丧失。
治疗参考文献
1.Ekdawi NS, Nusz KJ, Diehl NN, Mohney BG: Postoperative outcomes in children with intermittent exotropia from a population-based cohort.J AAPOS 13(1):4–7, 2009.doi: 10.1016/j.jaapos.2008.06.001
斜视的预后
因斜视可发展加重引起斜视的潜在疾病，应该重视斜视的治疗。如果斜视及其伴随的弱视得不到及时治疗，可能会导致永久性视力丧失；后续接受治疗的儿童有一些反应，但一旦视觉系统成熟（通常在8岁时），反应就很小。因此，所有儿童在学龄前应定期进行正式视力筛查。
关键点
斜视是眼睛的错位；它发生约3％儿童，并导致其中约半数一定视力的丧失(弱视)。
大多数病例是由屈光不正或肌肉无力引起，但有时是因为一个严重的疾病涉及（例如，视网膜母细胞瘤，颅神经麻痹）所引起的。
如果斜视及其伴随的弱视得不到及时治疗，可能会导致永久性视力丧失；8岁后，视觉系统通常对治疗没有反应。
体格检查可以检出大多数斜视。
治疗取决于病因，但眼外肌的外科手术治疗有时是必要的。