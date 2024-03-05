大多数斜视是由以下原因引起的

屈光不正

肌肉不平衡

极少数斜视因视网膜母细胞瘤 或其他严重眼睛缺陷或神经系统疾病引起。

斜视可能是婴儿性的或是获得性的。 由于出生时即存在的真性斜视是不常见的，故称婴儿性斜视较之先天性更合适，婴儿性这个术语涵盖了生后前6个月内发生的各种斜视。获得性该术语包括生后6个月所发生的斜视。

危险因素 婴儿斜视 包括家族史（一级或二级亲属）、遗传性疾病（唐氏综合症 和颅面综合征） 产前药物暴露 （包括酒精）， 产前药物暴露， 早熟 或低出生体重， 先天性眼部缺陷， 和 脑瘫。

获得性斜视 可以缓慢或急性发生。获得性斜视的病因包括屈光不正 （高度远视）、肿瘤（例如，视网膜母细胞瘤）、头部损伤、神经系统疾病（如颅内压增高、脑瘫；脊柱裂；第3脑神经麻痹，第4脑神经或第6脑神经麻痹），病毒感染（例如，脑炎，脑膜炎），以及获得性眼疾。各种类型的斜视有其特定的原因所致。

内斜视 通常是婴儿型的。婴儿型内斜视被认为是特发性的，融合异常可能是发病的原因。调节性内斜视是一常见的内斜视，常2～4岁发生，伴有远视。当严重的视力丧失（白内障、视神经异常或肿瘤）干扰大脑的视觉校准时，出现感觉性内斜视。

斜视（内斜视） 隐藏详情 这张照片显示了一个患有内斜视的孩子，他的左眼向内侧转向右眼。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

内斜视可能为麻痹性的，是由于第6脑神经（外展神经）的运动神经元麻痹所致眼球运动受限，但不常见。内斜视常为某些综合征的一部分。如眼球后退综合征（先天性展神经核缺失伴有第3脑神经-动眼神经，支配外直肌的异常神经支配）和Möbius综合征（多脑神经异常）。

外斜视 最常特发性、间断性发作。少见的是婴儿患有婴儿性外斜视或当第3对脑神经 (动眼神经)麻痹 时，可呈持续性和麻痹性。

上斜视 可以是麻痹性的，由先天性或头部创伤性第4脑神经（滑车神经）麻痹 所致。少见的是第3脑神经麻痹所致。

下斜视 可以是限制性的。是因为眼球运动的机械限制引起，而非神经支配的原因。如限制性下斜视可为眼眶的粉碎性骨折。少见的限制性下斜视的原因为Grave眼病（甲状腺眼病）。第三脑神经（动眼神经）麻痹和Brown综合征（先天性或获得性上斜肌腱紧张或运动受限）是其他少见的原因。