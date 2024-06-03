横纹肌肉瘤是一种由胚胎间充质细胞分化为骨骼肌细胞的癌症。任何部位的肌肉组织均可发生，以致临床表现差异很大。典型的癌症由CT或MRI检出，诊断靠活检明确。治疗包括手术、放疗和化疗。

横纹肌肉瘤是儿童中枢神经系统以外第三大常见的实体癌（仅次于 肾母细胞瘤 和 神经母细胞瘤)。美国每年约有 400 至 500 例病例，横纹肌肉瘤占所有儿童癌症的 3% (1)（2)。横纹肌肉瘤属于一类被称为软组织肉瘤的肿瘤，是本组中最常见的癌症。

2/3的横纹肌肉瘤在<7岁儿童中确诊。这种疾病在白人儿童中比黑人儿童更常见（主要是因为黑人女孩的发病率较低），在男孩中比女孩更常见。

尽管横纹肌肉瘤可发生在儿童和成人身上，但它们在组织学类型、发病部位和总体结果方面有很大的不同（3)。

组织学 横纹肌肉瘤有两种主要的组织学亚型： 胚胎：以染色体11p15.5的杂合子缺失为特征的胚胎变异体

肺泡：与易位t(2;13)融合了 PAX3 基因与 FOXO1 (FKHR）基因，和t(1;13)融合了 PAX7基因与 FOXO1 (FKHR）基因有关。

部位 尽管横纹肌肉瘤能在身体任何一个部位发生，但它偏好几个部位(4)： 头颈部（约35％），通常在眼眶或鼻咽部：在学龄儿童中最常见。

生殖泌尿系统（约25％），通常在膀胱，前列腺或阴道中：通常发生在婴儿和幼儿。

肢端（约20％）：最常见于青少年

躯干/杂项（约20％） 大约15%至25%的儿童患有转移性疾病。肺是最常见的转移部位；骨，骨髓和淋巴结是其他可能的部位。

参考文献 1.American Cancer Society: Key Statistics for Rhabdomyosarcoma.访问时间：2024 年 5 月 8 日。 2.Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A.Cancer statistics, 2024 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2024 Mar-Apr;74(2):203]. CA Cancer J Clin.2024;74(1):12-49.doi:10.3322/caac.21820 3.Sultan I, Qaddoumi I, Yaser S, et al: Comparing adult and pediatric rhabdomyosarcoma in the surveillance, epidemiology and end results program, 1973 to 2005: An analysis of 2,600 patients. J Clin Oncol 27(20):3391–3397, 2009.doi: 10.1200/JCO.2008.19.7483 4.Linardic CM, Wexler LH: Rhabdomyosarcoma: Epidemiology and Genetic Susceptibility.In Pizzo and Poplack's Pediatric Oncology, 8th ed., edited by SM Blaney, LJ Helman, PC Adamson.Philadelphia, Wolters Kluwer, 2021, p.693.

横纹肌肉瘤的症状和体征 儿童通常不会出现全身症状，如发烧、盗汗或体重减轻。一般患儿存在一个固定的可触及的包块，或者肿瘤侵犯脏器造成的器官功能不全。 眼眶和鼻咽部肿瘤可能引起流泪、眼痛或眼球突出。鼻咽部肿瘤可能引起鼻塞、声音改变或粘脓性分泌物。 泌尿生殖系统肿瘤常引起腹痛、可触及的腹部包块、排尿困难和血尿。阴道肿瘤可表现为粘液性分泌物，并有一个多角形肿块从阴道突出。 肢体肿瘤表现为胳膊和腿任意部位的固定、边界不清的包块。 对所有患者而言，经常发生区域淋巴结扩散，并可能发生肺、骨髓和淋巴结转移，而且通常不会引起症状。

横纹肌肉瘤的诊断 CT或MRI

活检或切除 尽管头颈部肿瘤做MRI更好，包块常常做CT扫描。横纹肌肉瘤的诊断由包块的活检或切除来明确。 标准的转移评估包括胸部CT扫描、正电子发射断层扫描(PET) -CT、骨扫描、双侧骨髓检查及活检。