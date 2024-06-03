神经母细胞瘤是一种儿童常见的实质性恶性肿瘤，主要起源于肾上腺，但也可起源于肾上腺外的交感神经链，包括腹膜后、胸部和颈部。诊断依据活检。治疗可能包括手术切除，化疗，放射治疗，干细胞移植的大剂量化疗，顺式视黄酸和免疫治疗。
神经母细胞瘤是最常见的 婴儿癌症 它是儿童中除脑肿瘤外最常见的实体瘤。它占所有儿童癌症的 7% 至 8%（1)。约75%的神经母细胞瘤患者发生在<5岁。
神经母细胞瘤是未成熟，未分化的恶性肿瘤。 神经节细胞瘤是中间肿瘤，是神经母细胞瘤的完全分化的良性变体;这些统称为神经嵴肿瘤。
大多数神经母细胞瘤产生儿茶酚胺，其可以被检测为尿儿茶酚胺分解产物的升高水平。神经母细胞瘤通常不会引起严重的高血压，因为这些肿瘤通常不分泌肾上腺素。
大约65%的肿瘤起源于腹部，胸部占15%～20%，其余15%源于不同部位例如颈部、盆腔等。神经母细胞瘤作为原发性中枢神经系统肿瘤很少发生
在诊断时，大约有40％至50％的儿童患有局部或区域性疾病；50％至60％的儿童在诊断时有转移。神经母细胞瘤可能会转移到骨髓，骨，肝，淋巴结肿大，或较少，皮肤或大脑。骨髓转移瘤可引起贫血和/或血小板减少症。当这些高度血管化的肿瘤出血时，会造成血红蛋白快速下降，同样也会引起贫血。
大多数神经母细胞瘤是自发的，但1〜2％呈现遗传性。 一些标记（例如， MYCN 癌基因扩增、DNA 指数、节段性染色体畸变、组织病理学）与进展和预后相关。 MYCN 扩增发生在约20％的神经母细胞瘤病例中，并且与疾病晚期和不良生物学表现有关。
经验与提示
参考文献
1.Campbell K, Siegel DA, Umaretiya PJ, et al.A comprehensive analysis of neuroblastoma incidence, survival, and racial and ethnic disparities from 2001 to 2019. Pediatr Blood Cancer.2024;71(1):e30732.doi:10.1002/pbc.30732
神经mu细胞瘤的症状和体征
神经母细胞瘤的症状和体征取决于原发癌和疾病传播模式的网站上。最常见的症状是腹痛、不适、易怒、食欲下降以及腹部肿块引起的饱腹感。
某些症状可能会导致转移。其中包括由于广泛骨转移骨痛，眶周淤血，眼球突出，由于球后转移，腹胀和呼吸问题，是由于肝脏转移，尤其是在婴幼儿。骨髓受累的儿童可出现贫血（可能有苍白）和血小板减少（瘀点）。
儿童偶尔出现局灶性神经功能缺损或瘫痪，直接延伸进入椎管的癌症。颈部或上胸部的肿瘤可能会导致 霍纳综合征 （上睑下垂，瞳孔缩小，无汗症）。他们也可能表现为 副肿瘤综合征，如小脑性共济失调，斜视眼肌阵挛，水样腹泻或高血压。
与神经嵴肿瘤（如神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、神经节细胞瘤）相关的罕见疾病包括ROHHADNET（快速发病的肥胖症，伴有下丘脑功能障碍、低通气、自主神经失调和神经内分泌肿瘤）和先天性中枢低通气综合征。
神经母细胞瘤的诊断
CT/MRI
活检
有时骨髓吸出物或骨髓穿刺活检以及测量尿中儿茶酚胺中间体。
产前超声偶尔可以探查出神经母细胞瘤。有腹部症状且腹部肿块的患儿应该行CT或MRI检查。接着行任意明确病灶肿块的活检，可证实神经母细胞瘤的诊断。
替代地，诊断也可在并无原发肿瘤的活检或手术的前提下进行明确，可抽取骨髓检查见特征性细胞，伴有尿中儿茶酚胺中间产物增多也可证实诊断。这些诊断方法不常使用，但是在某些情况下可能是有用的：由于患者活肿瘤的特征，活检和/或手术被认为是高危的。
尿香草扁桃酸(VMA)、纯香草酸(HVA)或两者在≥90%的患者中均升高。虽然收集24小时尿液检查也很有价值，但是单次尿液检查通常已足够。如果神经母细胞瘤的原发部位是肾上腺，它必须与肾母细胞瘤和其他肾脏肿块区分开。鉴别诊断横纹肌肉瘤、肝母细胞瘤、淋巴瘤以及起源于生殖系统的肿瘤。
神经母细胞瘤的分期
下述检查可评估有无转移病灶：
从多个部位抽取骨髓检查及骨髓核活检（通常是从双侧髂后嵴获取）
骨扫描或碘 131 间碘苄基胍 (MIBG) 扫描（MIBG 摄取发生在 > 90% 的神经母细胞瘤中）
腹部和胸部CT或MRI
如果症状和体征提示有脑转移，需行颅脑CT和MRI检查。
这些检查的结果确定疾病的分级（扩散的程度）。该国际神经母细胞瘤分级系统 （International Neuroblastoma Staging System, INSS）需要手术治疗的结果来确定分级。该国际神经母细胞瘤分级系统 （INRGSS）使用影像学确定的危险因素，而不是神经母细胞瘤手术阶段。
神经母细胞瘤也有一个独特的阶段，称为4S期（根据INSS）或MS期（根据INGRSS），通常在没有治疗的情况下自发消退。该阶段包括具有局限性原发性肿瘤的<12岁（4S）或18个月（MS）的儿童，所述原发性肿瘤的传播限于皮肤，肝脏和/或骨髓。骨髓受累应该是最小的，并且限于总有核细胞的<10％，且不能涉及骨的皮质。
在诊断时，应当尝试获得足够的肿瘤组织以分析DNA指数（肿瘤细胞中DNA的量与正常细胞中的量的比率;因此DNA指数是染色体含量的定量测量），以及 MYCN 癌基因的扩增。
神经母细胞瘤危险度分类
分期后，分期信息以及其他已知的预后因素，包括患者年龄、组织学、MYCN扩增、肿瘤分子信息和DNA指数，用于对患者进行分类，以指导治疗强度，并确定治疗后疾病复发的预后和可能性。
风险分类很复杂， 存在两个主要的风险群体分层系统 ，即儿童肿瘤学组（COG）风险组和国际神经母细胞瘤风险组（INRG）分类。在这两个系统中，分期和预后因素用于将患者分为低，中，高风险类别，有助于确定预后并指导治疗强度。此外，在INRG分类中还考虑了11q染色体畸变。
神经母细胞瘤的治疗
手术切除
通常化疗
有时，大剂量化疗后行干细胞移植
有时放射治疗
顺式- 视黄酸对在高风险疾病的维持治疗
免疫治疗
神经母细胞瘤的治疗是基于风险分类（见美国国家癌症研究所的神经母细胞瘤治疗健康专业版）。
对于低风险和中度风险患儿来说手术切除很重要。对于中度风险患者，通常会推迟至进行新辅助化疗以提高充分手术切除的机会。
中度或高风险患儿需要进行化疗（常用化疗药物包括长春新碱、环磷酰胺、多柔比星、顺铂、卡铂、异环磷酰胺、依托泊苷）。此外，高剂量化疗结合干细胞移植和顺式维甲酸也经常用于高危疾病的儿童。
放射治疗有时需要用于患有中等风险疾病的儿童或患有无法手术的肿瘤的儿童，并且是局部控制高风险疾病的标准治疗部分。
使用针对神经母细胞瘤抗原（GD2）的单克隆抗体结合细胞因子的免疫治疗被用作高危疾病的维持治疗。
在最近一项关于复发/难治性神经母细胞瘤的研究中，免疫疗法与化疗的结合带来了令人印象深刻的临床反应（1)。
治疗参考文献
1.Mody R, Naranjo A, Van Ryn C, et al: Randomised Phase II Trial of Irinotecan/Temozolomide (I/T) with Temsirolimus or Dinutuximab (DIN) in Children with Refractory or Relapsed Neuroblastoma (COG ANBL1221): A Report from The Children’s Oncology Group (COG). Lancet Oncol 18(7):946–957, 2017.doi: 10.1016/S1470-2045(17)30355-8
神经母细胞瘤的预后
神经母细胞瘤的预后取决于诊断时的年龄，阶段，生物学因素（在年轻患者如，组织病理学，肿瘤细胞倍性，MYCN扩增）。患有局部病灶的年幼患儿，其预后最好。
低风险和中等危险性疾病的存活率约为90～95％。根据既往研究，高危疾病的存活率约为15％。使用更强化的治疗，该比率已经提高到> 50％。最近一项随机研究显示，强化治疗联合免疫治疗导致2年无事件生存率为66％ (1)。
预后参考
1.Park JR, Kreissman SG, London WB, et al: A phase III randomized clinical trial (RCT) of tandem myeloablative autologous stem cell transplant (ASCT) using peripheral blood stem cell (PBSC) as consolidation therapy for high-risk neuroblastoma (HR-NB): A Children's Oncology Group (COG) study.J Clin Oncol 34(Suppl 18):LBA3-LBA, 2016.doi: 10.1200/JCO.2016.34.15_suppl.LBA3
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
International Neuroblastoma Staging System (INSS): A surgical staging system that requires the results of surgery to determine stage
International Neuroblastoma Risk Group Staging System (INRGSS): A preoperative staging system that uses imaging-defined risk factors rather than surgery to stage neuroblastoma
Children's Oncology Group (COG) and the International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification: COG and INRG risk group stratification systems use staging and prognostic factors to stratify patients into low-, intermediate-, and high-risk categories that help determine prognosis and guide treatment
National Cancer Institute: Neuroblastoma Treatment—Health Professional Version