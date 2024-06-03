神经母细胞瘤是一种儿童常见的实质性恶性肿瘤，主要起源于肾上腺，但也可起源于肾上腺外的交感神经链，包括腹膜后、胸部和颈部。诊断依据活检。治疗可能包括手术切除，化疗，放射治疗，干细胞移植的大剂量化疗，顺式视黄酸和免疫治疗。

神经母细胞瘤是最常见的 婴儿癌症 它是儿童中除脑肿瘤外最常见的实体瘤。它占所有儿童癌症的 7% 至 8%（1)。约75%的神经母细胞瘤患者发生在<5岁。

神经母细胞瘤是未成熟，未分化的恶性肿瘤。 神经节细胞瘤是中间肿瘤，是神经母细胞瘤的完全分化的良性变体;这些统称为神经嵴肿瘤。

大多数神经母细胞瘤产生儿茶酚胺，其可以被检测为尿儿茶酚胺分解产物的升高水平。神经母细胞瘤通常不会引起严重的高血压，因为这些肿瘤通常不分泌肾上腺素。

大约65%的肿瘤起源于腹部，胸部占15%～20%，其余15%源于不同部位例如颈部、盆腔等。神经母细胞瘤作为原发性中枢神经系统肿瘤很少发生

在诊断时，大约有40％至50％的儿童患有局部或区域性疾病；50％至60％的儿童在诊断时有转移。神经母细胞瘤可能会转移到骨髓，骨，肝，淋巴结肿大，或较少，皮肤或大脑。骨髓转移瘤可引起贫血和/或血小板减少症。当这些高度血管化的肿瘤出血时，会造成血红蛋白快速下降，同样也会引起贫血。

大多数神经母细胞瘤是自发的，但1〜2％呈现遗传性。 一些标记（例如， MYCN 癌基因扩增、DNA 指数、节段性染色体畸变、组织病理学）与进展和预后相关。 MYCN 扩增发生在约20％的神经母细胞瘤病例中，并且与疾病晚期和不良生物学表现有关。

经验与提示

参考文献 1.Campbell K, Siegel DA, Umaretiya PJ, et al.A comprehensive analysis of neuroblastoma incidence, survival, and racial and ethnic disparities from 2001 to 2019. Pediatr Blood Cancer.2024;71(1):e30732.doi:10.1002/pbc.30732

神经mu细胞瘤的症状和体征 神经母细胞瘤的症状和体征取决于原发癌和疾病传播模式的网站上。最常见的症状是腹痛、不适、易怒、食欲下降以及腹部肿块引起的饱腹感。 某些症状可能会导致转移。其中包括由于广泛骨转移骨痛，眶周淤血，眼球突出，由于球后转移，腹胀和呼吸问题，是由于肝脏转移，尤其是在婴幼儿。骨髓受累的儿童可出现贫血（可能有苍白）和血小板减少（瘀点）。 儿童偶尔出现局灶性神经功能缺损或瘫痪，直接延伸进入椎管的癌症。颈部或上胸部的肿瘤可能会导致 霍纳综合征 （上睑下垂，瞳孔缩小，无汗症）。他们也可能表现为 副肿瘤综合征，如小脑性共济失调，斜视眼肌阵挛，水样腹泻或高血压。 与神经嵴肿瘤（如神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、神经节细胞瘤）相关的罕见疾病包括ROHHADNET（快速发病的肥胖症，伴有下丘脑功能障碍、低通气、自主神经失调和神经内分泌肿瘤）和先天性中枢低通气综合征。

神经母细胞瘤的治疗 手术切除

通常化疗

有时，大剂量化疗后行干细胞移植

有时放射治疗

顺式- 视黄酸对在高风险疾病的维持治疗

免疫治疗 神经母细胞瘤的治疗是基于风险分类（见美国国家癌症研究所的神经母细胞瘤治疗健康专业版）。 对于低风险和中度风险患儿来说手术切除很重要。对于中度风险患者，通常会推迟至进行新辅助化疗以提高充分手术切除的机会。 中度或高风险患儿需要进行化疗（常用化疗药物包括长春新碱、环磷酰胺、多柔比星、顺铂、卡铂、异环磷酰胺、依托泊苷）。此外，高剂量化疗结合干细胞移植和顺式维甲酸也经常用于高危疾病的儿童。 放射治疗有时需要用于患有中等风险疾病的儿童或患有无法手术的肿瘤的儿童，并且是局部控制高风险疾病的标准治疗部分。 使用针对神经母细胞瘤抗原（GD2）的单克隆抗体结合细胞因子的免疫治疗被用作高危疾病的维持治疗。 在最近一项关于复发/难治性神经母细胞瘤的研究中，免疫疗法与化疗的结合带来了令人印象深刻的临床反应（1)。 治疗参考文献 1.Mody R, Naranjo A, Van Ryn C, et al: Randomised Phase II Trial of Irinotecan/Temozolomide (I/T) with Temsirolimus or Dinutuximab (DIN) in Children with Refractory or Relapsed Neuroblastoma (COG ANBL1221): A Report from The Children’s Oncology Group (COG). Lancet Oncol 18(7):946–957, 2017.doi: 10.1016/S1470-2045(17)30355-8

神经母细胞瘤的预后 神经母细胞瘤的预后取决于诊断时的年龄，阶段，生物学因素（在年轻患者如，组织病理学，肿瘤细胞倍性，MYCN扩增）。患有局部病灶的年幼患儿，其预后最好。 低风险和中等危险性疾病的存活率约为90～95％。根据既往研究，高危疾病的存活率约为15％。使用更强化的治疗，该比率已经提高到> 50％。最近一项随机研究显示，强化治疗联合免疫治疗导致2年无事件生存率为66％ (1)。 预后参考 1.Park JR, Kreissman SG, London WB, et al: A phase III randomized clinical trial (RCT) of tandem myeloablative autologous stem cell transplant (ASCT) using peripheral blood stem cell (PBSC) as consolidation therapy for high-risk neuroblastoma (HR-NB): A Children's Oncology Group (COG) study.J Clin Oncol 34(Suppl 18):LBA3-LBA, 2016.doi: 10.1200/JCO.2016.34.15_suppl.LBA3