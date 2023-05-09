儿童和青少年社交焦虑障碍

青少年社交焦虑症的第一个症状可能是在参加社交活动或过度准备课程介绍之前过度担心。儿童的第一症状可能是发脾气，哭泣，冻结，粘附或退出社会情况。 避免行为（例如，拒绝去上学，不去参加聚会，不在他人面前吃饭）。 常表现为躯体症状（如：胃痛、头痛）。有些患儿，有针对这些症状的诊疗史。

患儿因怕在同龄人面前回答错误、话语不当而使自己丢脸、困窘，有的甚至会呕吐。有些患儿，常在不幸或尴尬境遇后表现出社交焦虑障碍。重症患者拒绝接听电话，甚至拒绝离开房间。