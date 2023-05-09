儿童和青少年社交焦虑障碍

看法 进行患者培训
社交焦虑障碍是对社交感到困窘、含羞或怕被嘲笑的一种持久的恐惧。 通常，受影响的儿童避免可能引起社会审查的情况（例如，学校）。诊断根据临床标准。 治疗采用行为疗法；在严重的情况下，使用选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs)。
（参见儿童和青少年焦虑症概述和社交恐惧症。）
症状和体征
青少年社交焦虑症的第一个症状可能是在参加社交活动或过度准备课程介绍之前过度担心。儿童的第一症状可能是发脾气，哭泣，冻结，粘附或退出社会情况。 避免行为（例如，拒绝去上学，不去参加聚会，不在他人面前吃饭）。 常表现为躯体症状（如：胃痛、头痛）。有些患儿，有针对这些症状的诊疗史。
患儿因怕在同龄人面前回答错误、话语不当而使自己丢脸、困窘，有的甚至会呕吐。有些患儿，常在不幸或尴尬境遇后表现出社交焦虑障碍。重症患者拒绝接听电话，甚至拒绝离开房间。
诊断
精神评估
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria
对于诊断社交焦虑障碍，焦虑必须持续≥6个月，并且始终存在于类似的环境中（例如，儿童对所有教室演示感到焦虑，而不是仅仅偶尔的或特定类的）。焦虑必须发生在同伴的设置，而不仅仅是在与成年人的互动。
治疗
行为疗法
有时抗焦虑药
行为治疗是社会焦虑障碍治疗的基础。不允许儿童错过学校。缺席只会使他们更不愿意上学。
对行为疗法反应差者可给予药物治疗，如选择性5-羟色胺再吸收抑制剂(见表用于长期治疗焦虑和相关疾病的药物)。药物治疗可以减轻患者焦虑症状从而能够进行行为疗法。