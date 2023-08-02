社交焦虑症的特征是对暴露于某些社交或表演情境的恐惧和焦虑。患者通常回避这些场景或带着极度焦虑忍受着。依据临床特点诊断。治疗包括认知行为疗法、暴露疗法，有时还包括药物疗法。
社交焦虑症 在特定年份影响约2.8%的人，终生患病率约为5%（1)。这些比率在美国似乎更高。男性比女性更容易出现回避型人格障碍, 它被视为一种严重且持续的焦虑症，足以影响人的性格。
社交恐惧症患者表现的恐惧和焦虑通常在于担心他们未能满足人们的期望或在社交互动中被其他人审视时感到尴尬或羞辱。焦虑通常表现为出汗、脸红、呕吐、发抖（有时为声音颤抖、话不成句或词不达意。一般情况下，独自进行类似的活动并不会引发焦虑。
社交恐惧症患者担心的场景通常包括公众演讲、剧院表演、乐器演奏。其他可能的场景包括与他人一同进餐，碰到新人，对话或在他人面前签名或使用公共浴室。广泛性的社交恐惧症是在更多的社交场合产生焦虑。
大多数患有社交焦虑症的患者认识到他们的恐惧是不合理和过度的。
参考文献
1.Grant BF, Hasin DS, Blanco C, et al: The epidemiology of social anxiety disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.J Clin Psychiatry66(11):1351-1361, 2005 .doi: 10.4088/jcp.v66n1102
社交焦虑障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
根据DSM-5-TR诊断标准 (1)，患者必须存在
在可能被他人审视的一个或多个社交场合有显著的持续的（≥6个月）恐惧或焦虑。
恐惧必须涉及他人负面评价（如可能会被羞辱，尴尬，或被拒绝，或会得罪别人）。另外，应存在以下所有情况：
同样的场所几乎总是引起恐惧或焦虑。
患者主动回避相应场所。
恐惧或焦虑不符合实际的威胁（考虑到社会文化规范）。
恐惧，焦虑，和/或回避造成显著的痛苦或显著损害社会或职业功能。
另外，恐惧和焦虑不符合其他精神障碍（如广场恐怖症，恐慌症，躯体畸形障碍，逃避型人格障碍）。
与其他焦虑症一样，在诊断社交焦虑症时，识别认知的灾难性螺旋是有用的；例如，社交焦虑症患者可能担心，如果他们去参加聚会，他们会让自己尴尬，被陌生人嘲笑，然后不得不逃离聚会。通常，这种焦虑开始时是合理的，但逐渐演变成对极不可能发生的灾难的恐惧。
社交焦虑症患者倾向于制定回避策略，如拒绝派对邀请或结识新朋友。这些策略可能成为第二天性，因此回避行为可能不会被视为与焦虑有任何关系。例如，他们最初可能会报告说，他们之所以避免聚会，是因为聚会“无聊”。然而，这种回避让夸大的威胁不受zhiyi，从而加剧了焦虑，并剥夺了他们在恐惧环境中的任何积极体验。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR), American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 229-235.
社交焦虑障碍的治疗
认知行为治疗
暴露疗法
有时使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
与其他焦虑症一样，社交焦虑症的严重程度各不相同，并随着时间的推移而起伏。许多社交焦虑症患者从不寻求治疗，而是制定自己的一套策略。例如，他们可能会尽量减少或避免社交场合，用酒精或大麻等药物“自我治疗”，或者只是不舒服地艰难地履行社会义务。然而，患者有多种治疗选择（1)。
认知行为疗法（CBT）包括指导患者认识和控制自己的认知曲解和错误观念，并指导患者配合暴露疗法（导致焦虑场景的逐级暴露法）。
SSRIs 苯二氮卓类药物对社交焦虑也有效，尽管苯二氮卓类药物可能会导致身体成瘾，并且还可能损害思维和记忆力(1)。
对于需要在公共场合表演时感到痛苦的患者，可以开β受体阻滞剂来减少心率加快、颤抖和出汗。
治疗参考文献
1.Williams T, McCaul M, Schwarzer G, et al: Pharmacological treatments for social anxiety disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis.Acta Neuropsychiatr 32(4):169-176, 2020.doi: 10.1017/neu.2020.6