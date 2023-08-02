社交焦虑症的特征是对暴露于某些社交或表演情境的恐惧和焦虑。患者通常回避这些场景或带着极度焦虑忍受着。依据临床特点诊断。治疗包括认知行为疗法、暴露疗法，有时还包括药物疗法。

社交焦虑症 在特定年份影响约2.8%的人，终生患病率约为5%（1)。这些比率在美国似乎更高。男性比女性更容易出现回避型人格障碍, 它被视为一种严重且持续的焦虑症，足以影响人的性格。

社交恐惧症患者表现的恐惧和焦虑通常在于担心他们未能满足人们的期望或在社交互动中被其他人审视时感到尴尬或羞辱。焦虑通常表现为出汗、脸红、呕吐、发抖（有时为声音颤抖、话不成句或词不达意。一般情况下，独自进行类似的活动并不会引发焦虑。

社交恐惧症患者担心的场景通常包括公众演讲、剧院表演、乐器演奏。其他可能的场景包括与他人一同进餐，碰到新人，对话或在他人面前签名或使用公共浴室。广泛性的社交恐惧症是在更多的社交场合产生焦虑。

大多数患有社交焦虑症的患者认识到他们的恐惧是不合理和过度的。

参考文献 1.Grant BF, Hasin DS, Blanco C, et al: The epidemiology of social anxiety disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.J Clin Psychiatry66(11):1351-1361, 2005 .doi: 10.4088/jcp.v66n1102