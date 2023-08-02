提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

急性应激障碍

作者：John W. Barnhill, MD, New York-Presbyterian Hospital
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

急性应激障碍是指在经历或目睹了重大创伤事件4周内产生的短期创伤性回忆。依据临床特点诊断。治疗重点是自我护理和心理治疗。药物治疗的作用有限。

(参见伤和应激相关障碍的概述。）

急性应激障碍（ASD）涉及在遭受创伤事件后 1 个月内出现的急性应激反应。这些应激反应包括对创伤的侵入性回忆、避免提醒患者创伤的刺激、消极情绪、解离症状（包括遗忘和遗忘）、避免提醒和提高唤醒。如果明显症状持续超过 1 个月，则应考虑 创伤后应激障碍（PTSD） 的诊断。

自闭症谱系障碍 (ASD) 描述了在经历与适应障碍 一致的创伤后感到严重痛苦的人群。

急性应激障碍的诊断

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

为了符合诊断急性应激障碍的 DSM-5-TR 标准，患者必须直接或间接经历过创伤事件，并且 下列 5 类症状中的 9 种（侵入、消极情绪、解离、回避和唤醒）必须持续 3 天至 1 个月（1）：

入侵症状

  • 创伤事件的反复发作的，不自主的，以及插入性回忆

  • 反复出现的创伤事件的噩梦

  • 解离症状（如闪回），仿佛创伤事件再次发生

  • 再次提起创伤事件时心理和生理的极大不适感（如进入类似的地点，或听到跟创伤期间类似的声音）

消极情绪

  • 持续无法体验到积极情绪（如快乐，满足，爱）

解离症状

  • 对现实感知的改变（如发呆，时间变慢，感知觉变化）

  • 无法回忆创伤事件的重要部分

回避症状

  • 努力回避导致不安的回忆，观念，或与该事件相关的情感

  • 努力回避与事件相关的外界环境提示（人物，地点，谈话，活动，对象，场合）

性唤起症状

  • 睡眠障碍

  • 易激惹或情绪爆发

  • 警觉性增高

  • 注意力集中困难

  • 过度的惊吓反应

此外，这些症状必须引起严重的痛苦或严重损害社会或职业功能。它们不应归因于一种物质相关或另一种医学障碍的生理影响。

诊断参考文献

  1. 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 313-319.

急性应激障碍的治疗

  • 安全和自我保健

  • 心理治疗

  • 药物治疗的作用有限

安全和自我护理对于急性应激障碍（ASD）的成功康复非常重要。如果创伤经历反复出现，并且周围条件仍然不安全，那么克服自闭症谱系障碍可能会很困难。注意身体需求和充足的睡眠是有帮助的。

此外，专注于处理创伤后情绪后果的心理治疗可能是有效的。突发创伤经历的不利影响可能包括羞耻感和不适当的内疚感，这可以通过情感保护和支持来调节。

自我护理

在危机或创伤期间和之后，自我保健至关重要。自我护理可分为3个组成部分：

  • 人身安全

  • 身体健康和实际支持

  • 注意

人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染性大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。

身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静（如苯二氮卓类药物）和麻醉（如酒精）的药物和物质应慎用。实际支持包括住房、法律支持、保险和其他需要解决但可能是压倒性的问题。

一种 留心 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵守正常的日常安排。

即使在危机期间难以维持人际关系，社区参与也可能至关重要。

练习熟悉的爱好以及听起来有趣和分散注意力的活动很有用：画画、看电影、做饭。

伸展运动和锻炼是有益的，但自我安抚技巧（如数自己的呼吸、冥想或自我催眠）也有帮助。还鼓励与家人和朋友建立社交关系。

在压力下，人们会变得脾气暴躁，即使是对他们关心的人也是如此。朋友和家人在伸出援手的同时表达关心和安慰，尤其有帮助。发送一张友善的便条、给某人做饼干、给对方一个微笑，不仅会给接收者带来惊喜，而且这些行为还可以减少创伤经历中的绝望和羞耻感。

心理治疗

以创伤为中心的认知行为治疗（CBT） 是一种有时限的CBT治疗方法，对治疗ASD和预防PTSD具有最有力的证据基础（1)。这种心理治疗由三部分组成：

  • 患者教育 是重要的初始步骤。压力反应的正常化和解释通常是有帮助的，同时也提示症状会得到改善。

  • 认知重建 有助于纠正患者可能对创伤或个人对创伤的反应产生的不良想法。

  • 尽管很难，但暴露于 创伤记忆或安全提醒创伤经历是心理治疗的一个重要部分。通过重新体验，患者能够更好地从情感上处理以前经历过的压倒性的材料。

以创伤为中心的CBT通常在创伤后延迟至少2周。这段时间可以让大多数情况平静下来，并使患者远离与危险、疼痛、手术和地理搬迁等并发症相关的急性问题。由于以创伤为中心的CBT本身可能有压力，在临床医生确定可能使治疗复杂化的因素时，治疗可能会推迟数月。这些复杂因素包括临床上显着的自杀倾向、分裂、悲伤、愤怒、精神病或早期创伤造成的创伤后应激障碍（PTSD）症状。

汇报是一种不被鼓励的心理治疗形式，因为它尚未被证明是有效的。然而，这种做法仍然被广泛采用。对于这种干预，患者被要求提供前72小时内创伤的详细描述。

药物治疗

没有足够的证据支持推荐常规使用药物来减轻 ASD 症状或预防 PTSD 的发展（2）。

短期使用苯二氮卓类药物可能有助于失眠、焦虑和烦躁的患者，但长期使用似乎会干扰康复。虽然可能有ASD患者的子集通过选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）、普萘洛尔或吗啡等药物缓解，但研究尚未证明其具有强大的疗效。美国军方的一项回顾性研究表明，在严重身体创伤的急性后果中使用吗啡可以降低随后发展为创伤后应激障碍的风险(3）；尚未对这种方法进行过其他研究。

治疗参考文献

  1. 1.Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al: Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.Depress Anxiety 35(6):502-514, 2018.doi: 10.1002/da.22728

  2. 2.Wright LA, Sijbrandij M, Sinnerton R, et al: Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: a systematic review and meta-analysis.Transl Psychiatry 9(1):334, 2019.doi: 10.1038/s41398-019-0673-5

  3. 3. Holbrook TL, Galarneau MR, Dye JL, et al: Morphine use after combat injury in Iraq and post-traumatic stress disorder N Engl J Med 362(2):110-117, 2010. doi: 10.1056/NEJMoa0903326.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。