急性应激障碍是指在经历或目睹了重大创伤事件4周内产生的短期创伤性回忆。依据临床特点诊断。治疗重点是自我护理和心理治疗。药物治疗的作用有限。
(参见伤和应激相关障碍的概述。）
急性应激障碍（ASD）涉及在遭受创伤事件后 1 个月内出现的急性应激反应。这些应激反应包括对创伤的侵入性回忆、避免提醒患者创伤的刺激、消极情绪、解离症状（包括遗忘和遗忘）、避免提醒和提高唤醒。如果明显症状持续超过 1 个月，则应考虑 创伤后应激障碍（PTSD） 的诊断。
自闭症谱系障碍 (ASD) 描述了在经历与适应障碍 一致的创伤后感到严重痛苦的人群。
急性应激障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
为了符合诊断急性应激障碍的 DSM-5-TR 标准，患者必须直接或间接经历过创伤事件，并且 ≥ 下列 5 类症状中的 9 种（侵入、消极情绪、解离、回避和唤醒）必须持续 3 天至 1 个月（1）：
入侵症状
创伤事件的反复发作的，不自主的，以及插入性回忆
反复出现的创伤事件的噩梦
解离症状（如闪回），仿佛创伤事件再次发生
再次提起创伤事件时心理和生理的极大不适感（如进入类似的地点，或听到跟创伤期间类似的声音）
消极情绪
持续无法体验到积极情绪（如快乐，满足，爱）
解离症状
对现实感知的改变（如发呆，时间变慢，感知觉变化）
无法回忆创伤事件的重要部分
回避症状
努力回避导致不安的回忆，观念，或与该事件相关的情感
努力回避与事件相关的外界环境提示（人物，地点，谈话，活动，对象，场合）
性唤起症状
睡眠障碍
易激惹或情绪爆发
警觉性增高
注意力集中困难
过度的惊吓反应
此外，这些症状必须引起严重的痛苦或严重损害社会或职业功能。它们不应归因于一种物质相关或另一种医学障碍的生理影响。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 313-319.
急性应激障碍的治疗
安全和自我保健
心理治疗
药物治疗的作用有限
安全和自我护理对于急性应激障碍（ASD）的成功康复非常重要。如果创伤经历反复出现，并且周围条件仍然不安全，那么克服自闭症谱系障碍可能会很困难。注意身体需求和充足的睡眠是有帮助的。
此外，专注于处理创伤后情绪后果的心理治疗可能是有效的。突发创伤经历的不利影响可能包括羞耻感和不适当的内疚感，这可以通过情感保护和支持来调节。
自我护理
在危机或创伤期间和之后，自我保健至关重要。自我护理可分为3个组成部分：
人身安全
身体健康和实际支持
注意
人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染性大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。
身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静（如苯二氮卓类药物）和麻醉（如酒精）的药物和物质应慎用。实际支持包括住房、法律支持、保险和其他需要解决但可能是压倒性的问题。
一种 留心 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵守正常的日常安排。
即使在危机期间难以维持人际关系，社区参与也可能至关重要。
练习熟悉的爱好以及听起来有趣和分散注意力的活动很有用：画画、看电影、做饭。
伸展运动和锻炼是有益的，但自我安抚技巧（如数自己的呼吸、冥想或自我催眠）也有帮助。还鼓励与家人和朋友建立社交关系。
在压力下，人们会变得脾气暴躁，即使是对他们关心的人也是如此。朋友和家人在伸出援手的同时表达关心和安慰，尤其有帮助。发送一张友善的便条、给某人做饼干、给对方一个微笑，不仅会给接收者带来惊喜，而且这些行为还可以减少创伤经历中的绝望和羞耻感。
心理治疗
以创伤为中心的认知行为治疗（CBT） 是一种有时限的CBT治疗方法，对治疗ASD和预防PTSD具有最有力的证据基础（1)。这种心理治疗由三部分组成：
患者教育 是重要的初始步骤。压力反应的正常化和解释通常是有帮助的，同时也提示症状会得到改善。
认知重建 有助于纠正患者可能对创伤或个人对创伤的反应产生的不良想法。
尽管很难，但暴露于 创伤记忆或安全提醒创伤经历是心理治疗的一个重要部分。通过重新体验，患者能够更好地从情感上处理以前经历过的压倒性的材料。
以创伤为中心的CBT通常在创伤后延迟至少2周。这段时间可以让大多数情况平静下来，并使患者远离与危险、疼痛、手术和地理搬迁等并发症相关的急性问题。由于以创伤为中心的CBT本身可能有压力，在临床医生确定可能使治疗复杂化的因素时，治疗可能会推迟数月。这些复杂因素包括临床上显着的自杀倾向、分裂、悲伤、愤怒、精神病或早期创伤造成的创伤后应激障碍（PTSD）症状。
汇报是一种不被鼓励的心理治疗形式，因为它尚未被证明是有效的。然而，这种做法仍然被广泛采用。对于这种干预，患者被要求提供前72小时内创伤的详细描述。
药物治疗
治疗参考文献
1.Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al: Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.Depress Anxiety 35(6):502-514, 2018.doi: 10.1002/da.22728
2.Wright LA, Sijbrandij M, Sinnerton R, et al: Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: a systematic review and meta-analysis.Transl Psychiatry 9(1):334, 2019.doi: 10.1038/s41398-019-0673-5
3. Holbrook TL, Galarneau MR, Dye JL, et al: Morphine use after combat injury in Iraq and post-traumatic stress disorder N Engl J Med 362(2):110-117, 2010. doi: 10.1056/NEJMoa0903326.