在危机或创伤期间和之后，自我保健至关重要。自我护理可分为3个组成部分：

人身安全

身体健康和实际支持

注意

人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染性大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。

身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静（如苯二氮卓类药物）和麻醉（如酒精）的药物和物质应慎用。实际支持包括住房、法律支持、保险和其他需要解决但可能是压倒性的问题。

一种 留心 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵守正常的日常安排。

即使在危机期间难以维持人际关系，社区参与也可能至关重要。

练习熟悉的爱好以及听起来有趣和分散注意力的活动很有用：画画、看电影、做饭。

伸展运动和锻炼是有益的，但自我安抚技巧（如数自己的呼吸、冥想或自我催眠）也有帮助。还鼓励与家人和朋友建立社交关系。

在压力下，人们会变得脾气暴躁，即使是对他们关心的人也是如此。朋友和家人在伸出援手的同时表达关心和安慰，尤其有帮助。发送一张友善的便条、给某人做饼干、给对方一个微笑，不仅会给接收者带来惊喜，而且这些行为还可以减少创伤经历中的绝望和羞耻感。