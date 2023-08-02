创伤后应激障碍（PTSD）是一种在暴露于创伤事件后发展起来的致残性障碍。它的特点是侵入性思维、噩梦和闪回；避免对创伤的提醒；消极认知与情绪；过度警觉和睡眠障碍。依据临床特点诊断。治疗包括心理治疗，有时还包括辅助药物治疗。
(参见创伤和应激相关障碍的概述。）
PTSD 的终生患病率接近 9%，其中 12 个月的患病率约为 4%（1)。
另外，性侵犯、自然或人为的灾难也是导致PTSD的常见创伤。创伤后应激障碍会导致严重的社交、职业和人际功能障碍。
尽管 急性应激障碍（ASD） 只能在创伤后的第一个月内被诊断出来，但创伤后应激障碍只能在创伤至少1个月后被诊断出来。ASD可以直接发展为PTSD，或者PTSD可以在创伤后数月甚至数年发展，而之前的问题并不明显。
参考文献
1.Goldstein RB, Smith SM, Chou SP, et al: The epidemiology of DSM-5 posttraumatic stress disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III.Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 51(8):1137-1148, 2016. doi: 10.1007/s00127-016-1208-5
PTSD的症状和体征
PTSD 的症状可分为 4 类：
入侵
逃避
认知和情绪的负面改变
觉醒和反应性的改变
入侵：入侵是不想要的记忆或噩梦，会回放触发事件。入侵可以采取“闪回”的形式，由视觉、声音、气味或其他刺激触发。例如，一个巨大的噪音可能会引发袭击的记忆，导致此人惊慌失措地摔倒在地。
回避：患患有创伤后应激障碍的人可能会回避创伤的提醒，比如城市的特定地区或以前喜欢的活动。
认知和情绪的负面改变：认知和情绪变化包括不感兴趣和超然、认知扭曲、快感缺乏、不恰当的自责和抑郁。
觉醒和反应性的改变：患有创伤后应激障碍的人可能表现出过度的觉醒、易怒和反应性，或者他们可能看起来麻木和疏远。
创伤后应激障碍的分离亚型已被认可。这包括上述所有症状，加上人格解离（感觉与自我或身体分离）和/或现实感丧失（将世界体验为虚幻或梦幻）。
创伤后应激障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
根据DSM-5-TR诊断PTSD的标准，患者必须已经直接或间接地暴露于创伤性事件，持续≥1个月并且符合下列症状群 (1)。
插入性症状 (以下符合≥ 1条 )：
反复出现的插入性创伤记忆
反复出现的创伤相关的令人痛苦的梦境（如噩梦）
感到或表现为创伤事件再次发生，从体验到闪回到完全丧失对现有环境的感知
再次提起创伤事件时心理和生理的极大不适感（如周年或听到和创伤事件接近的声音）
回避症状 (以下符合≥ 1条 )：
回避与创伤事件相关的想法、感受或回忆
回避可能引发创伤回忆的活动、场地或人物
关于认知和情绪的负面影响 （出现下列2项及2项以上）：
无法回忆创伤事件的重要部分（分离性失忆）
持久性和过度的消极信念或关于自己、他人和世界的期望
关于创伤原因或后果的持续扭曲观念，导致责备自己或他人
持续的消极情绪状态（如害怕，恐惧，愤怒，内疚，羞愧）
显著的兴趣缺乏或不参与日常活动
疏离或脱离人群
持续无法体验到积极情绪（如快乐，满足，爱）
警觉性和反应性的改变 （以下情况≥2条）：
睡眠困难
易激惹或情绪爆发
鲁莽或自毁行为
注意力集中困难
惊吓反应过度
警觉性增高
此外，症状引起显著困扰或显著损害社会或职业功能，并且无法用其他精神障碍、物质或躯体疾病解释。
除了上述所有症状外，当有证据表明存在人格解体（感觉与自我或身体分离）和/或人格解体（体验不真实或梦幻般的世界）时，PTSD的 解离亚型 即可诊断。
创伤后应激障碍（PTSD）经常被忽视。创伤对临床医生来说可能不明显，患者可能没有动力讨论困难的话题。创伤会导致认知、情感、行为和身体症状的复杂漩涡。诊断往往因同时存在 抑郁障碍、焦虑障碍和/或 物质使用障碍而变得更加复杂。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 301-313.
创伤后应激障碍的治疗
心理治疗
药物治疗
自我护理
在危机或创伤期间和之后，自我保健至关重要。自我护理包括：
人身安全
身体健康
注意
人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染性大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。
身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静(如苯二氮卓类药物)和中毒(如酒精)的物质和药物应慎用。
一种 留心 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵循正常的日程安排，继续参与家人和社区的活动，并培养熟悉的爱好（或培养新的爱好）。
限制花在新闻上的时间，转而从事其他活动是有用的（例如，读小说、拼图、画画、为足不出户的邻居做饼干）。
心理治疗
以创伤为中心的认知行为治疗（CBT） 对大多数创伤后应激障碍患者有最有力的疗效证据（1)。对于急性应激障碍（ASD），这种形式的心理治疗包括患者教育、认知重组和创伤经历回忆的治疗暴露。认知加工疗法是一种CBT，涉及谈论创伤经历的含义，并将对自己和创伤经历的负面想法放在正确的角度，将其视为与实际创伤不同。
长期暴露是另一种有效的心理治疗方法，包括处理一系列创伤记忆，同时用控制呼吸等技术管理对它们的心理生理反应，从而逐渐减轻记忆的影响。
眼动脱敏和再加工（EMDR）是暴露疗法的一种形式 也可以使用 (2)。对于这种治疗，要求患者在伴随治疗师的手指移动的同时想象他们所遭受的创伤。虽然一些专家认为眼球运动本身有助于脱敏，但另一些专家则将其功效主要归因于暴露，而不是眼动。
治疗方式在创伤后应激障碍的治疗中很重要（3）。温暖、安心和同理心是一些非特异性因素，在与患有羞耻、回避、高度警觉和超然等核心创伤后应激障碍症状的人合作时，这些因素可能异常重要。
药物治疗
药物治疗创伤后应激障碍的证据不如以创伤为中心的心理治疗的证据有力（4）。大多数情况下，药物用于治疗共存的精神障碍，或特别突出的创伤后应激障碍症状，如抑郁或焦虑。
选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs） 可能会减少焦虑和/或抑郁（5）。哌唑嗪有助于缓解噩梦 (6)。一个简短的镇静剂疗程可以帮助治疗失眠。各种其他药物的使用也越来越多，其疗效证据也越来越多；这些药物包括情绪稳定剂（如丙戊酸）、非典型抗精神病药物（如阿立哌唑）和迷幻药（如MDMA、氯胺酮和裸盖菇素）(7）。
治疗参考文献
1. Bisson J, Andrew M: Psychological treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD).Cochrane Database Syst Rev (3):CD003388, 2007. doi: 10.1002/14651858.CD003388.pub3
2.Wilson G, Farrell D, Barron I, et al: The use of eye-movement desensitization reprocessing (EMDR) therapy in treating post-traumatic stress disorder—A systematic narrative review.Front Psychol;9:923, 2018.doi: 10.3389/fpsyg.2018.00923
3.Howard R, Berry K, Haddock G: Therapeutic alliance in psychological therapy for posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis.Clin Psychol Psychother 29(2):373-399, 2022.doi: 10.1002/cpp.2642
4.Wright LA, Sijbrandij M, Sinnerton R, et al: Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: A systematic review and meta-analysis.Transl Psychiatry 9(1):334, 2019.doi: 10.1038/s41398-019-0673-5
5.Stein DJ, Ipser JC, Seedat S: Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD).Cochrane Database Syst Rev 22006(1):CD002795, 2006.doi: 10.1002/14651858.CD002795.pub2
6.Khachatryan D, Groll D, Booij L: Prazosin for treating sleep disturbances in adults with posttraumatic stress disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.Gen Hosp Psychiatry 39:46-52, 2016. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2015.10.007
7.Krediet E, Bostoen T, Breeksema J, et al: Reviewing the potential of psychedelics for the treatment of PTSD.Int J Neuropsychopharmacol.23(6):385-400, 2020.doi: 10.1093/ijnp/pyaa018