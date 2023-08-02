创伤后应激障碍（PTSD）是一种在暴露于创伤事件后发展起来的致残性障碍。它的特点是侵入性思维、噩梦和闪回；避免对创伤的提醒；消极认知与情绪；过度警觉和睡眠障碍。依据临床特点诊断。治疗包括心理治疗，有时还包括辅助药物治疗。

(参见创伤和应激相关障碍的概述。）

PTSD 的终生患病率接近 9%，其中 12 个月的患病率约为 4%（1)。

另外，性侵犯、自然或人为的灾难也是导致PTSD的常见创伤。创伤后应激障碍会导致严重的社交、职业和人际功能障碍。

尽管 急性应激障碍（ASD） 只能在创伤后的第一个月内被诊断出来，但创伤后应激障碍只能在创伤至少1个月后被诊断出来。ASD可以直接发展为PTSD，或者PTSD可以在创伤后数月甚至数年发展，而之前的问题并不明显。

参考文献 1.Goldstein RB, Smith SM, Chou SP, et al: The epidemiology of DSM-5 posttraumatic stress disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III.Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 51(8):1137-1148, 2016. doi: 10.1007/s00127-016-1208-5

PTSD的症状和体征 PTSD 的症状可分为 4 类： 入侵

逃避

认知和情绪的负面改变

觉醒和反应性的改变 入侵：入侵是不想要的记忆或噩梦，会回放触发事件。入侵可以采取“闪回”的形式，由视觉、声音、气味或其他刺激触发。例如，一个巨大的噪音可能会引发袭击的记忆，导致此人惊慌失措地摔倒在地。 回避：患患有创伤后应激障碍的人可能会回避创伤的提醒，比如城市的特定地区或以前喜欢的活动。 认知和情绪的负面改变：认知和情绪变化包括不感兴趣和超然、认知扭曲、快感缺乏、不恰当的自责和抑郁。 觉醒和反应性的改变：患有创伤后应激障碍的人可能表现出过度的觉醒、易怒和反应性，或者他们可能看起来麻木和疏远。 创伤后应激障碍的分离亚型已被认可。这包括上述所有症状，加上人格解离（感觉与自我或身体分离）和/或现实感丧失（将世界体验为虚幻或梦幻）。