在危机或创伤期间和之后，自我护理至关重要。自我护理包括

人身安全

身体健康

注意

人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染病大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。

身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静（如苯二氮卓类药物）和中毒（如酒精）的物质和药物应慎用。

正念 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵循正常的日程安排，继续参与家人和社区的活动，并培养熟悉的爱好（或培养新的爱好）。

限制花在新闻上的时间，转而从事其他活动是有用的（例如，读小说、拼图、画画、为足不出户的邻居做饼干）。