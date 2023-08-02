适应障碍涉及对可识别的压力源做出反应的情绪和/或行为症状。依据临床特点诊断。治疗侧重于自我护理；心理治疗和药物治疗可能发挥作用。
(参见创伤和应激相关障碍的概述。）
适应障碍很常见，约占精神健康门诊患者的5%~20％(1)。
导致适应障碍的压力源可能是单个、离散事件（例如，失业）、多个事件（例如，一系列财务问题或爱情挫折）、共同的发展里程碑（例如，成为父母）、或一系列持续存在的问题（例如，照顾残疾家庭成员）。压力源可能只影响一个人、整个家庭或一大群人。
亲人的死亡可能是适应障碍的诱因。但是，临床医生必须考虑到不同文化中的典型的各种悲伤反应，并且只有在丧亲反应超出预期或者不能更好地归类为“长期悲伤障碍”的情况下，才能诊断出疾病。
参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 320-323.
适应性障碍的症状和体征
适应障碍的症状通常在压力事件发生后几天内出现，并在压力源及其后果结束后 6 个月内消失。调节障碍症状有三类：情绪低落、焦虑和行为障碍。一些患者可能会出现其中一种特别突出的症状（例如，在身体攻击后感到紧张和不安；在父母离婚的情况下表现出异常的攻击性），但大多数患者会出现多种症状。
与 急性应激障碍 或者 创伤后应激障碍相比，适应障碍的标准没有那么具体，而且它是住院和门诊精神科的常见诊断。虽然临床医生有时将其视为“轻度”精神病诊断，但调节障碍可能与严重的痛苦和/或残疾有关。
患有调节障碍的患者自杀未遂和完全自杀的风险也会增加（1)。（参见自杀行为。）
体征和症状参考
1.Casey P, Jabbar F, O'Leary E,et al: Suicidal behaviours in adjustment disorder and depressive episode.J Affect Disord 2015 Mar 15;174:441-6.doi: 10.1016/j.jad.2014.12.003
适应性障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
根据 DSM-5-TR 标准，患者必须具备（1）
暴露于压力源后3个月内出现的情绪或行为症状
以下一项或两项症状必须具有临床显著性：
与压力源不成比例的明显困扰（考虑到文化和其他因素）
这些症状严重损害社交、职业或其他重要功能领域
创伤后应激障碍(PTSD) 和 急性应激障碍 是鉴别诊断的一部分，但具有不同的时间范围以及更具体的压力源和患者反应的描述。
调节障碍经常与其他疾病合并，DSM-5-TR通常鼓励纳入所有相关诊断。例如，如果一个人符合适应障碍和 强迫症的标准，那么应诊断这两种疾病。另一方面，如果患者在压力源后出现抑郁症状，则鼓励临床医生查看特定的诊断标准，并判断仅诊断患有严重抑郁症的患者是否更准确和更有用。
适应障碍一词经常被临床医生误用为非特异性且相对温和的临床表现的通用术语。因此，DSM-5-TR 在创伤章节中纳入了适应障碍，以强调这些症状必须是对压力源的反应。然而，临床表现往往是异质的（例如，伴有焦虑、抑郁和/或行为问题的症状），并且诊断仍然是住院和门诊环境中最常见的诊断之一。虽然这种异质性在临床上可能是合理的，但它使治疗方法变得复杂。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 319-322.
适应障碍的治疗
自我护理
心理治疗
药物治疗
安全和自我护理对于适应障碍的成功康复非常重要。如果创伤经历反复出现，并且周围条件仍然不安全，治疗就会很困难。如果患有适应障碍的患者生活在一个完整的家庭和健康的社会体系中，其他干预措施可能会更有帮助。随着时间的推移，患者通常会在朋友和家人的帮助下从适应障碍中恢复过来。
尽管可以使用心理治疗和药物治疗，但支持其疗效的数据有限。
自我护理
在危机或创伤期间和之后，自我护理至关重要。自我护理包括
人身安全
身体健康
注意
人身安全 是根本。在一次创伤性事件之后，当人们知道他们和他们所爱的人是安全的时，他们能够更好地处理这种经历。然而，在家庭虐待、战争或传染病大流行等持续危机中获得完全的安全可能很困难。在这种持续的困难中，人们应该寻求专家的指导，以了解他们和他们所爱的人如何尽可能安全。
身体健康 在创伤经历期间和之后都可能处于危险之中。有风险的人应该尽可能地保持健康的饮食、睡眠和锻炼时间表。镇静（如苯二氮卓类药物）和中毒（如酒精）的物质和药物应慎用。
正念 自我保健的方法旨在减少受创伤的人通常经历的压力、无聊、愤怒、悲伤和孤立。如果情况允许，高危人群应制定并遵循正常的日程安排，继续参与家人和社区的活动，并培养熟悉的爱好（或培养新的爱好）。
限制花在新闻上的时间，转而从事其他活动是有用的（例如，读小说、拼图、画画、为足不出户的邻居做饼干）。
心理治疗
支持使用心理疗法治疗适应障碍的证据有限（1），部分原因是该疾病具有异质性。然而，数据表明，各种个人和团体心理治疗对适应障碍患者亚群是有益的。这些干预措施包括认知行为治疗、心理动力心理治疗、家庭治疗、人际治疗和支持性心理治疗。其中一些治疗方法针对调节障碍的特定因素，如悲伤、创伤和角色转换，而其他方法似乎更为普遍。如果使用心理治疗，有一位敏感的、了解创伤的临床医生似乎会有所帮助。
药物治疗
与心理治疗一样，使用药物治疗调节障碍的证据有限（1)。抗抑郁药物的使用已取得一些成功。然而，如果症状符合共病焦虑或抑郁障碍的标准，选择性血清素再摄取抑制剂等药物更有可能有效。苯二氮卓类药物通常用于治疗适应障碍中的失眠和焦虑等特定症状，但疗效证据参差不齐。此外，苯二氮卓类药物的使用会导致依赖和滥用，并会严重恶化认知。已尝试用过多种其他药物和补充剂，但没有证据证明其疗效。
治疗参考文献
1.O'Donnell ML, Metcalf O, Watson L, et al: A systematic review of psychological and pharmacological treatments for adjustment disorder in adults.J Trauma Stress Jun;31(3):321-331, 2018.doi: 10.1002/jts.22295