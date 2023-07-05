恋物癖是使用无生命物体（恋物癖）或非生殖身体部位作为产生性兴奋的首选方法。恋物癖症指由于使用无生命的物体或对非生殖器身体部位的特别关注而引起反复的、强烈的性唤起，从而导致临床上显著的痛苦或生活中一个或多个重要领域的功能损害。

恋物癖是 性欲倒错的一种形式， 但大多数恋物癖的人不符合一个性欲倒错障碍的临床标准，即该人的行为，幻想，或强烈冲动没有导致临床显著的痛苦或功能损害。这种情况也必须已经存在了6个月以上。

有很多恋物癖；常见的恋物癖包括围裙、鞋子、皮革或乳胶物品、脚和女性内衣。迷恋物品可能会取代与伴侣的性活动，或者是被整合到与乐意配合的伴侣的性行为中。轻微的恋物行为如果是双方同意用以给性生活添加情趣，就不能被当成障碍，因为它不引起痛苦和明显的功能障碍。更为强烈的强迫性的恋物癖性唤起模式和性行为会导致一段关系出现问题，甚至会占据和摧毁一个人的全部生活。

恋物癖可能包括异性服饰（如女性内衣），但如果性兴奋唤起主要发生在 穿着 衣物时（即反串变装），而不是用于其他方式时，这种行为被认为是异装癖。