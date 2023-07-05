异装癖 包括反复出现的由穿着异性服饰激发的强烈性唤起，可以表现为性幻想，性冲动或性行为。异装障碍是指在生活的一个或多个重要领域引起临床显著痛苦或功能损害的异装癖。

(参见性偏离和性偏离障碍概述。)

“异装癖”是比“易装癖”更常见、更容易被接受的术语。异装本身并不被视为一种精神疾病。异性恋和同性恋男性都会出现异装现象。这种情况在女性中不太常见，尽管她们的服装范围更广，与性别一致。穿着通常与不同出生性别有关的服装的非二元人群通常不会进行“变装”。一些进行变装的人之所以这样做，是因为各种原因，而这些原因现在没有，也可能从来没有与性唤起有关（如服装）。然而，对于那些因变装冲动或行为而经历临床上显著痛苦或损伤的变装者来说，异装障碍的诊断可能是合适的。

穿女装的男性通常在童年晚期就开始有这种行为。高达3％的男性至少有过一次异装经历并因此受到过性刺激，但很少有人报告自己经常异装 (1)。异装行为至少在最初阶段与强烈的性唤起有关。由衣服本身（而不是穿着衣服）产生的性唤起被认为是恋物癖并且可以与变装一起发生或独立于变装而发生。

异装癖男性的人格特征通常与年龄、种族匹配的常模是类似的。性别焦虑症 多见于患有异装癖的出生性别男性。这些人可能会报告说，在青少年时期穿着典型的女性服装会引起兴奋，这种兴奋在以后的生活中会减少或消失，同时渴望完全融入女性。一些异装癖患者也可能会经历与失落、悲伤、药物使用或抑郁相关的间歇性性别焦虑。

如果他们的伴侣合作或者愿意加入，这些男性会穿着个别或一整套女性服饰进行性交。 如果他们的伴侣不合作，他们可能会感到焦虑、抑郁、罪恶感和羞耻，因为他们渴望穿异性服装，且可能在他们的亲密关系中经历性功能障碍。为了回应这种感觉或感受，这部分男性经常清理他们放置女性衣物的衣橱。这种清理之后可能伴有下一个循环，即女性服装、假发和妆容的不断累积，带来更多的羞耻感和罪恶感，然后再清理。

参考文献 1.Långström N, Zucker KZ: Transvestic fetishism in the general population: Prevalence and correlates.J Sex Marital Ther 31(2):87-95, 2005. doi: 10.1080/00926230590477934

异装障碍的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria 异装障碍诊断的要求如下 (1)： 患者会因异装而反复出现强烈的兴奋，表现为幻想、强烈的冲动或行为。

这些幻想、强烈的性冲动或行为会导致临床上显著的痛苦，或损害工作、社交场合或其他重要生活领域的功能。

这种情况已经存在了6个月以上。 临床医生必须明确是否 存在恋物癖（由织物、材料或服装引起的性唤起）或幻想变性性兴奋理论（由女性自我的想法或形象引起的性唤起）。

患者生活在受控环境中（如机构）或完全缓解（即在不受控环境中至少5年没有痛苦/损伤） 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.