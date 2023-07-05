性偏离和性偏离障碍概述

性反常障碍是指反复出现的、强烈的、引起性冲动的幻想、冲动或行为，这些幻想、冲动、行为令人痛苦或致残，涉及无生命物体、儿童或不感情用事的成年人，或对个人或伴侣的痛苦或羞辱，有可能造成伤害。

性欲倒错涉及对非典型对象、在非常情况下，和/或非典型目标（如儿童，尸体，动物）产生性冲动。然而，一些在另一个人看来不寻常的性欲倒错，并不会仅仅因为它们不寻常而上升到性欲倒错障碍的水平。人们可能有特殊的性偏好，但不符合性欲倒错障碍的诊断标准。

只有在非常规的性偏好致性兴奋模式同时满足以下两种情况时，才被认为是病态的：

特殊的性偏好模式是强烈的和持久存在的。

给患者带来痛苦，造成社交、职业或其他重要功能受损，或者对他人（如儿童、未经许可的成人）造成伤害，或者有伤害他人的可能性。

性欲倒错障碍者与伴侣在情感互动和性的亲密关系能力受损或缺乏。他们其他方面的个人调节和情绪调节能力也受到损害。

性兴奋紊乱的模式通常在青春期之前就已经发展得相当好。可能涉及至少3个过程：

焦虑或早期情感创伤扰乱了正常性心理发展；

标准的唤醒模式被另一种模式所取代，有时是通过早期暴露于高度兴奋的性体验来强化一个人不同寻常的性快感体验。

异常的性兴奋模式常常获得了象征性和条件性的元素（如迷恋的物品象征了性兴奋的客体，但它被选中可能是因为这个物体偶然性地与性好奇、性欲望和性冲动联系在一起）。

是否所有的生殖器旁发育都是由这些心理动力学过程引起的，以及一些生殖器旁（如恋童癖）是否存在大脑功能和功能解剖结构改变的证据，这是有争议的。

在大多数文化中，性欲倒错障碍在男性中远较女性常见。这种性别分布差异可能与生物因素有关，但鲜有明确证据。

性欲倒错障碍已被描述出数十种类型，但多数是少见或罕见的。最常见的味觉障碍是

有些性反常行为（如恋童癖、恋童癖、偷窥癖、某些形式的暴露癖）是非法的，可能会导致监禁和终身登记为性犯罪者。有些性欲倒错障碍性犯罪者同时有严重人格障碍（如反社会型人格障碍、自恋型人格障碍），这使得治疗更加困难。

一个患者常常同时有2种及以上的性欲倒错障碍。

对于治疗性欲倒错疾病患者的临床医生，可以使用有关药物治疗的指南（1)。