性受虐癖是故意让自己遭受鞭打、捆绑、羞辱或受到其他虐待，并在其中可以体验性兴奋或乐趣。当患者因这些活动而反复出现强烈的性唤起，但同时还存在临床上显着的痛苦或功能受损时，即可诊断为性受虐障碍。

性受虐癖是性欲倒错的一种形式, 但大多数行受虐癖不符合性欲倒错障碍的诊断标准，这要求该人的性行为，性幻想，或强烈性冲动导致临床显著的痛苦或功能损害。这种情况也必须已经持续存在6个月以上。

性受虐狂患者通常公开承认他们对受虐性活动的兴趣或参与。BDSM（束缚-支配-施虐-受虐）是一个包罗万象的描述性术语，包括符合或不符合性受虐障碍诊断临床标准的性受虐者。

性受虐症的患病率尚不清楚。然而，2001年至2002年澳大利亚一项电话调查的单一数据报告显示，在过去的12个月中，2.2％的男性和1.3％的女性曾遭遇过性受虐狂和/或虐待狂(1)。

施虐受虐的性幻想和性行为，在两个彼此同意的成人之间是非常普遍的。受虐活动往往会仪式化和长期化。对于大多数参与者来说（类似于大多数其他反宗教利益），羞辱和殴打只是表演出来的；参与者知道这是一场游戏，并经常通过使用事先约定的“安全词”来避免实际的羞辱或伤害。然而，一些受虐狂会随着时间的推移而增加活动的严重性，并可能停止使用安全词来保护自己，这可能会导致严重的伤害或死亡。

对于从事受虐活动的人来说，这些可能是产生性兴奋的首选或唯一方式。这些人把他们的自我虐待的幻想在自己身上表现出- 例如，

捆绑自己

刺穿自己的皮肤

应用电击

烧灼皮肤

手淫时自窒息（窒息癖）

或者他们可能会寻找一个可能是性虐待狂的伴侣。与伴侣的活动可能包括

捆绑

蒙住眼睛

打屁股，

鞭打

被撒尿或排泄物羞辱

强迫异性装扮

被迫发生性行为

部分窒息，通常在性高潮时

性窒息 性窒息被认为是性受虐障碍的一个亚型。作为诊断过程的一部分，临床医生应该注意这种行为是“存在”还是“不存在” 在这种障碍中，人们限制呼吸(部分窒息)——或允许伴侣这样做——在性高潮或接近高潮时增强性体验，而不是伤害自己。 通常情况下，人们使用的衣物（如围巾，内衣）打成绳结套住自己获得窒息感。 绳结经常系在房间的一样东西上（如门把手，床柱）。 由于从静脉回流受阻使得脑灌注损伤，甚至在显著低氧氧和高碳酸血症之前，因此意识丧失可迅速发生。 若一个人失去意识而无法松开绳结，以这种方式使自己窒息，可能会在不经意间导致永久性脑损伤或死亡。

参考文献 1.Richters J, Grulich AE, de Visser RO, et al: Sex in Australia: Autoerotic, esoteric and other sexual practices engaged in by a representative sample of adults.Aust N Z J Public Health 27(2):180-190, 2003. doi: 10.1111/j.1467-842x.2003.tb00806.x

性受虐障碍的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria 具体临床标准如下（1）： 患者在遭受羞辱、殴打、捆绑或其他痛苦时会反复经历强烈的性唤起。这种觉醒表现为幻想、强烈的冲动或行为。

他们的幻想、强烈的冲动或行为在工作中、社交场合或其他重要领域造成严重的困扰或功能损害。

这种情况已经存在了6个月以上。 临床医生必须明确是否 存在窒息症

患者生活在一个可控的环境中（在那里很难做出受虐行为）

患者完全缓解（即在不受控制的环境中至少经历了5年没有痛苦/损伤） 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.