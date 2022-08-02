疾病焦虑障碍是指对患有或获得严重疾病的先占观念和恐惧。尽管全面的医学检查结果为阴性，对疾病的恐惧和躯体症状（如果存在的话）还是持续超过6个月，这时可以确定诊断。治疗包括建立持续的、支持性的医患关系；认知行为治疗和五羟色胺回摄取抑制剂可能有效。

（参见躯体化概述。）

疾病焦虑症（以前称为疑病症或疑病，这一术语因其贬义而不使用）最常见于成年早期，在男性和女性中似乎发病率相同。

患者的恐惧可能由于对非病理性躯体症状或正常的身体功能（如，腹鸣、腹胀、抽筋、出汗、感觉到自己的心跳）进行错误解释演化而来。

疾病焦虑障碍的症状和体征 患有疾病焦虑障碍的患者过于专注于他们正在或可能会生病的想法，以至于他们对疾病的焦虑损害其社会和职业功能，或造成明显的痛苦。患者可能有或可能没有身体症状，但如果他们有，他们更关心的是症状的可能含义，而不是症状本身（例如，他们的胃部不适本身对他们来说比癌症的可能性更痛苦）。 有些患者反复进行自我检查（比如，用镜子照看喉咙，检查他们的皮损）。他们很容易对新出现的躯体感觉惊慌。有些患者频繁就医（求医型）另外一些则很少求医（回避求医型）。 一些患者呈现出慢性波动性病程，一些患者则症状稳定持续。有些患者能够痊愈。

疾病焦虑障碍的诊断 临床评估 疾病焦虑症的诊断基于《精神疾病诊断和统计手册第5版》（DSM-5-TR）中的标准，包括以下内容： 患者具有已患或将会获得严重疾病的先占观念和恐惧。

患者没有或只有轻微的躯体症状。

患者对健康非常担忧，并且容易对个人健康问题产生警觉。

患者反复检查健康状况或不适应地逃避医生预约和医院。

患者已被疾病困扰≥6个月，尽管其所担心的这个疾病在此期间可能已发生变化。

抑郁症或其他精神疾病并不能更好地解释这些症状。 如果患者有显著的躯体症状并且关注的主要是症状本身则被诊断 躯体症状障碍。