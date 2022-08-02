躯体症状障碍以多个持续的躯体症状主诉为特点，这些躯体症状与过度和非适应性的的想法、感受以及与这些症状相关的行为有关。这些症状并非故意制造或者假装，可伴或不伴已知的躯体疾病。诊断基于患者提供的病史，偶尔根据家庭成员的描述。治疗的核心是建立持续的支持性医患关系，避免让患者进行不必要的诊断性检查和治疗。

（参见躯体化概述。）

一些以前的躯体障碍——躯体化障碍、未分化躯体形式障碍、疑病症，以及躯体形式疼痛障碍——现在被认为是躯体症状障碍。它们都具有一些共同的特征，包括躯体化--用躯体（躯体化）症状来表达心理现象。

这些症状可能与其他医疗问题有关或无关；症状不再是医学上能给出解释的，其特征是患者有不成比例的过多的想法、感受和担忧。有时症状是正常的身体感觉或不适，并不意味着严重障碍。

患者通常不知道他们潜在的精神问题，并认为他们有身体疾病，因此他们通常会继续向医生施压，要求他们进行额外或重复的测试和治疗，即使彻底评估结果为阴性。

躯体症状障碍的症状和体征 一般在30岁之前开始反复出现的身体不适；多数患者有多种躯体症状，但有的只有一个严重的症状，通常为疼痛。症状的严重程度有所波动，但症状持续存在，在相当时间内很少得到缓解。症状本身或对症状过度的担心给患者造成痛苦，或影响其日常生活。有些患者会出现明显抑郁。 当躯体症状障碍伴随其他躯体疾病，患者常常对躯体疾病的影响反应过度，例如，有些单纯心梗（MI）的患者躯体上完全康复却经常表现为尚未康复或不断担心再次心梗发作。 不论症状是否真的与其他躯体疾病相关，患者极度担心症状及其可能带来灾难性的后果，并且难以安抚。医生的反复保证经常会被患者认为不够重视自己的症状。 对健康的关注往往成为患者的生活中心，有时成为生活的全部。患者对自己的健康非常焦虑，并且常常对药物不良反应异常敏感。 可涉及身体的任何部位，而不同文化中特定症状及其发生频率不同。 不论什么表现，躯体症状障碍的本质是患者对症状过度或不适应的想法、感受或行为。 患者可能会依赖他人，要求帮助和情感支持；当需求得不到满足时会变得愤怒。还可能会威胁或企图自杀。他们常对医疗服务不满，不断地更换医生，或同时找几个医生进行治疗。 症状的强度和持续时间可能反映了患者被照顾的强烈渴望。症状可以帮助患者逃避责任，但作为一种惩罚，也使患者无法感到愉悦，提示患者内心深处存在无价值感和内疚。

躯体症状障碍的诊断 常用的临床标准 症状必须给患者造成痛苦，或者影响日常生活超过6个月以上，并且与以下至少一项相关： 对症状的严重程度存在不相称的持久的想法

关于健康或症状持续存在严重的焦虑

在症状或健康关注上花费过多的时间和精力 一开始，医生会对患者进行广泛的病史(有时会与家属讨论)，并进行彻底的检查，并经常进行测试，以确定是否是身体疾病造成的。由于躯体症状障碍患者随后可能会出现身体障碍，因此当症状明显改变或出现客观体征时，也应进行适当的检查和测试。然而，一旦躯体疾病明确排除或轻度的疾病已被确认和治疗，医生应避免重复检查；患者很少对阴性的检查结果放心，并且会将继续的检查理解为医生对良性的诊断无法确认。 经验与提示 疾病焦虑障碍 的表现类似，不同之处在于缺乏躯体症状或症状轻微。躯体症状障碍与广泛性焦虑障碍、功能性神经症状障碍, 以及 严重抑郁症的鉴别在于身体症状的主导性、多样性和持续性，以及随之而来的过度思想、感觉和行为。