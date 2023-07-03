非特异性间质性肺炎是一种特发性间质性肺炎，主要发生于40～50岁女性。患者有咳嗽和呼吸困难，这些症状存在数月至数年。诊断依赖于高分辨CT和肺活检。治疗使用皮质类固醇，有时还使用其他免疫抑制剂。

非特异性间质性肺炎（NSIP）是一种特发性间质性肺炎。 它比特发性肺纤维化（IPF）少见得多。大多数患者为女性，40至50岁之间，并没有已知的原因或相关因素。然而，可以发生系统性风湿病类似的病理过程（特别是, 系统性硬化症 或 自身免疫性肌炎），其他形式 过敏性肺炎的患者, 发生药物诱发性肺疾病。

NSIP的临床表现和IPF相似。咳嗽和呼吸困难存在数月至数年。

全身反应不明显，可能会有低热及乏力。

非特异性间质性肺炎的诊断 高分辨CT

外科肺活检 患者出现不明原因亚急性或慢性咳嗽和呼吸困难应考虑非特异性间质性肺炎的诊断。诊断需要通过HRCT，常需要肺活检确认。NSIP是排除性诊断，需要对可能的其他疾病进行仔细临床检查排除，特别是系统性风湿病、过敏性肺炎和药物毒性。 胸部X线检查 主要是显示出较低的区域网状阴影。双侧片状影也是可能的。 HRCT 结果包括双侧斑片状磨玻璃影，不规则的线条，以及支气管扩张（牵拉性支气管扩张），一般分布于下肺。胸膜下可能不受累。罕见蜂窝样变。 特发性非特异性间质性肺炎 图片 Image courtesy of Harold R.Collard, MD. 超过半数患者支气管肺泡灌洗液中淋巴细胞增多，但发现并无特异性。 诊断NSIP需要外科肺活检。组织学上，多数患者有一定程度的纤维化。非特异性间质性肺炎的主要组织学特征是暂时性的程度一致的炎症和纤维化，与寻常性间质性肺炎的异质性相反。病变在时态上呈现一致性，但为斑片状，间有未受累的区域。

非特异性间质性肺炎的治疗 皮质类固醇，联合或不联合其他免疫抑制药物 许多非特异性间质性肺炎患者对皮质类固醇治疗有反应，可联合或不联合其他免疫抑制药物(如硫唑嘌呤、霉酚酸盐、环磷酰胺)。 预后似乎最依赖外科肺活检中发现的纤维化程度。几乎所有原发性细胞疾病患者都能存活至少 10 年。然而，随着纤维化的加剧，生存率会恶化。