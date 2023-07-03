药物诱发肺疾病不是一种单纯的病症，而是个常见的临床问题，在这种疾病中，以前没有肺部疾病的患者出现呼吸系统症状、胸部x线改变、肺功能恶化、组织学改变，或与药物治疗或非法使用药物相关的其中几种表现。在这里，我们使用“药物”一词来包括可能导致这种疾病的药物和非法药物。已报道超过150种药物能引起肺疾病；其机制并不清楚，但认为许多药物可以引起过敏反应。 一些药物（如呋喃妥因）可在不同的患者身上引起不同的损伤类型。

根据种类不同，药物诱发肺疾病可以类似间质纤维化、阻塞性细支气管炎伴机化性肺炎、哮喘、非心源性肺水肿、胸腔积液、肺嗜酸细胞增多、肺出血或静脉闭塞性疾病（见表药物引起的特异性肺毒性表现)。

（参见 间质性肺疾病概述。）

表格 药物引起的特异性肺毒性表现 表格

诊断根据停用和再用可疑药物后的反应而确定。

药物诱发肺疾病的治疗 停用药物 治疗是停用导致肺病的药物