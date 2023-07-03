药物诱发肺疾病不是一种单纯的病症，而是个常见的临床问题，在这种疾病中，以前没有肺部疾病的患者出现呼吸系统症状、胸部x线改变、肺功能恶化、组织学改变，或与药物治疗或非法使用药物相关的其中几种表现。在这里，我们使用“药物”一词来包括可能导致这种疾病的药物和非法药物。已报道超过150种药物能引起肺疾病；其机制并不清楚，但认为许多药物可以引起过敏反应。 一些药物（如呋喃妥因）可在不同的患者身上引起不同的损伤类型。
根据种类不同，药物诱发肺疾病可以类似间质纤维化、阻塞性细支气管炎伴机化性肺炎、哮喘、非心源性肺水肿、胸腔积液、肺嗜酸细胞增多、肺出血或静脉闭塞性疾病（见表药物引起的特异性肺毒性表现)。
（参见 间质性肺疾病概述。）
药物引起的特异性肺毒性表现
病症
药物
阿司匹林、beta阻滞剂（如噻吗洛尔）、可卡因、双嘧达莫、氢化可的松（阿司匹林敏感哮喘患者很少使用）、白介素-2、哌甲酯、呋喃妥因、鱼精蛋白、柳氮磺胺吡啶、长春花碱（合用丝裂霉素）
机化性肺炎
胺碘酮，博来霉素，检查点抑制剂，可卡因，环磷酰胺，甲氨蝶呤，米诺环素，丝裂霉素，青霉胺，柳氮磺胺吡啶，四环素
硫唑嘌呤加巯基嘌呤，白消安，氟西汀，甲氨蝶呤，放射线
间质性肺炎或纤维化
两性霉素B，博来霉素，白消安，卡马西平，检查点抑制剂，苯丁酸氮芥，可卡因，环磷酰胺，苯妥英钠，氟卡尼，海洛因，美法仑，美沙酮，甲氨蝶呤，哌甲酯，美西麦角，矿物油（通过慢性微吸），呋喃妥因，亚硝脲，甲基苄肼，硅酮（sc注射液），妥卡尼，长春花碱（合用丝裂霉素）
非心源性肺水肿
beta激动剂（如 特布他林，羟苄麻黄碱），利眠宁，可卡因，阿糖胞苷，乙碘油（IV，并通过慢性微滴），吉西他滨，海洛因，氢氯噻嗪，美沙酮，丝裂霉素-C，吩噻嗪，鱼精蛋白，柳氮磺胺吡啶，抑制分娩药，三环类抗抑郁剂，肿瘤坏死因子，长春花碱（合用丝裂霉素）
肺实质出血
抗凝药，硫唑嘌呤加6-巯基嘌呤，可卡因，矿物油，呋喃妥因，放射线
胺碘酮，抗凝药，博来霉素，溴隐亭，白消安，检查点抑制剂、粒细胞－巨噬细胞集落刺激因子，白细胞介素-2，甲氨蝶呤，美西麦角，丝裂霉素，呋喃妥因，对氨基水杨酸，甲基苄肼，放射线，抑制宫缩药物(如特布他林)
胺碘酮，两性霉素B，博来霉素，卡马西平，检查点抑制剂、可卡因、苯妥英钠，乙胺丁醇，依托泊苷，粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子，异烟肼，甲氨蝶呤，米诺环素，丝裂霉素，呋喃妥因，对氨基水杨酸，甲基苄肼，放射线，柳氮磺胺吡啶，磺胺，四环素，曲唑酮
肺血管病
食欲抑制剂（如 右旋芬氟拉明，芬氟拉明，芬特明），白消安，可卡因，海洛因，美沙酮，哌甲酯，亚硝脲，放射线
诊断根据停用和再用可疑药物后的反应而确定。
药物诱发肺疾病的治疗
停用药物
治疗是停用导致肺病的药物
药物诱发肺疾病的预防
通常在病人准备开始或已接受有肺毒性的药物治疗时进行肺功能筛查，但尚未证实筛查有利于预测或早期判断毒性。