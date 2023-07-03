支气管肺泡灌洗

有时需要肺活检

因为非特异性呼吸症状而行胸片检查时，往往首先怀疑肺泡蛋白沉积症，因为X线胸片常见双侧中下肺野蝴蝶状分布的模糊影而肺门正常。

肺泡蛋白沉积症(胸片) 图片 By permission of the publisher.摘自 Lynch III J, Myers J.In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine.Edited by J Crapo.Philadelphia, Current Medicine, 2005.

诊断需支气管肺泡灌洗。灌洗液呈乳白色或不透明，经高碘酸-希夫（PAS）染色呈阳性。灌洗液的特征是散在富含表面活性物质的巨噬细胞、T淋巴细胞增多、表面活性载脂蛋白-A水平升高。

当禁忌行支气管镜检查或灌洗液标本不能诊断时，经胸腔镜或开胸活检。治疗开始前，通常的测试包括：

动脉血气检测（ABGs）

高分辨CT

实验室检查

肺功能检测

轻至中度活动时动脉血气可显示低氧血症，如疾病较严重则可出现于休息时。

HRCT示磨玻璃影、小叶内结构增厚及典型的多角形小叶间隔（铺路石样）。然而这些表现不特异，也可见于急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、脂质性肺炎、支气管肺泡细胞癌及Pneumocystis jirovecii肺孢子虫肺炎的病人。

肺泡蛋白沉积症（CT扫描） 图片 Image courtesy of Talmadge E.King, MD.

肺功能检查示一氧化碳弥散能力（DLCO）降低，与肺活量、残气量、功能残气量和肺总量降低不成比例。

实验室异常包括红细胞增多症、高丙种球蛋白血症、血清乳酸脱氢酶水平升高和血清表面活性蛋白A和D升高。异常情况具有提示性作用，但不能以此做出诊断。粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）抗体和GM-CSF血清水平的实验室测试有助于支持肺泡蛋白沉积症的诊断。