二氧化硅诱发的毒性机制很复杂。肺泡巨噬细胞吞噬游离二氧化硅颗粒并有、启动细胞因子、活性氧和介质的释放，促进炎症和纤维化。这些物质由巨噬细胞、巨噬细胞激活的淋巴细胞和成纤维细胞释放。

富含二氧化硅的巨噬细胞促进肺部病理的矽结节的形成。这些结节最初含有胶原纤维和分散的二氧化硅双折射颗粒，用偏光显微镜可以最好地观察到。当它们成熟时，居中排列的胶原纤维被外层炎症细胞包围。

在低强度或短期暴露时，这些结节分布独立不影响肺功能（单纯型慢性矽肺）。随着更高强度或更长时间的暴露（复杂的慢性矽肺），这些结节合并并导致进行性纤维化和限制性肺功能障碍，或者它们有时形成大的团块（称为进行性块状纤维化）。

硅结节 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD.

慢性矽肺， 这种疾病最常见的形式，通常发展缓慢，通常在初次接触后数十年出现。慢性矽肺病包括简单型和复杂型（进行性大规模纤维化）。

急性矽肺 与慢性矽肺相似，但在高水平暴露的患者中发展得更快，在初次暴露后 5 至 10 年内发病。

进行性大块纤维化 （PMF，或混合性或复杂性硅肺）是慢性或加速性矽肺的晚期形式。其特征是广泛的纤维化肿块，通常位于上肺区。

急性矽肺，也被称为急性硅蛋白沉积症，是由短时间(几个月或几年)暴露于高浓度硅尘引起的。硅蛋白沉积症的发生通常发生在最初高浓度接触可吸入结晶二氧化硅后数周至数年。临床表现可能类似于 肺泡蛋白沉积症。