看法 进行患者培训
声带功能障碍包括声带矛盾或异常运动，指的是声带在吸气时内收而呼气时外展；由此导致吸气时功能性气道阻塞及喘鸣，通常被误认为是哮喘。
声带麻痹（单侧或双侧）在其他部分论述。 喘鸣患者的常见评估在其他地方论述。
声带功能异常常见于20～40岁女性。该病病因不明，但与焦虑、抑郁、创伤后应激障碍和人格障碍有关。这些不被认为是一种人为障碍（即患者无意识地行为）。
症状通常为吸气喘鸣和部分相对少见的呼气哮鸣。 其他表现可包括声嘶、喉咙发紧、窒息感和咳嗽(1)。
流量-容积环上的特征模式提示诊断。诊断主要通过直接喉镜观察吸气时声带闭合。有时患者仅在被误诊为哮喘，继而对支气管舒张剂和糖皮质激素治疗无效时，才被发现为声带功能异常。
参考文献
1.Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma.N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983.doi: 10.1056/NEJM198306303082605
声带功能障碍的治疗
教育和咨询
治疗声带功能障碍lei'ji
教育患者有关问题的性质
声带功能障碍的治疗包括教育患者疾病的发生机制， 言治疗师根据患者特殊的呼吸技巧提供建议（如喘气可解除喘鸣和气道梗阻发作）。
重症病例几乎不采用气管切开术治疗。
上述治疗方法通常对与心理问题有关的声带功能异常无效。在这些情况下需要转诊心理治疗。