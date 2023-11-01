声带功能障碍包括声带矛盾或异常运动，指的是声带在吸气时内收而呼气时外展；由此导致吸气时功能性气道阻塞及喘鸣，通常被误认为是哮喘。

声带麻痹（单侧或双侧）在其他部分论述。 喘鸣患者的常见评估在其他地方论述。

声带功能异常常见于20～40岁女性。该病病因不明，但与焦虑、抑郁、创伤后应激障碍和人格障碍有关。这些不被认为是一种人为障碍（即患者无意识地行为）。

症状通常为吸气喘鸣和部分相对少见的呼气哮鸣。 其他表现可包括声嘶、喉咙发紧、窒息感和咳嗽(1)。

流量-容积环上的特征模式提示诊断。诊断主要通过直接喉镜观察吸气时声带闭合。有时患者仅在被误诊为哮喘，继而对支气管舒张剂和糖皮质激素治疗无效时，才被发现为声带功能异常。

参考文献 1.Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma.N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983.doi: 10.1056/NEJM198306303082605