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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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声带功能障碍

（反常声带运动）

作者：Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

声带功能障碍包括声带矛盾或异常运动，指的是声带在吸气时内收而呼气时外展；由此导致吸气时功能性气道阻塞及喘鸣，通常被误认为是哮喘。

声带麻痹（单侧或双侧）在其他部分论述。 喘鸣患者的常见评估在其他地方论述。

声带功能异常常见于20～40岁女性。该病病因不明，但与焦虑、抑郁、创伤后应激障碍和人格障碍有关。这些不被认为是一种人为障碍（即患者无意识地行为）。

症状通常为吸气喘鸣和部分相对少见的呼气哮鸣。 其他表现可包括声嘶、喉咙发紧、窒息感和咳嗽(1)。

流量-容积环上的特征模式提示诊断。诊断主要通过直接喉镜观察吸气时声带闭合。有时患者仅在被误诊为哮喘，继而对支气管舒张剂和糖皮质激素治疗无效时，才被发现为声带功能异常。

参考文献

  1. 1.Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma.N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983.doi: 10.1056/NEJM198306303082605

声带功能障碍的治疗

  • 教育和咨询

治疗声带功能障碍lei'ji

  • 教育患者有关问题的性质

  • 声带功能障碍的治疗包括教育患者疾病的发生机制， 言治疗师根据患者特殊的呼吸技巧提供建议（如喘气可解除喘鸣和气道梗阻发作）。

重症病例几乎不采用气管切开术治疗。

上述治疗方法通常对与心理问题有关的声带功能异常无效。在这些情况下需要转诊心理治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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