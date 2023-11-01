现病史应首先确定症状是急性的还是慢性的，是短暂的还是间歇性的。如果是急性症状，需要注意上呼吸道感染（流涕、发热、咽喉疼痛）或过敏（瘙痒、打喷嚏、面部水肿、皮疹、潜在过敏原接触）的症状。近期气管插管和颈部外科手术史。 慢性症状需要明确发病的年龄（例如，出生时、婴儿期时、仅在成人时期）和持续的时间，及症状是否持续或间歇性。 诱发或加重间歇性症状的因素包括体位、过敏原接触、受凉、焦虑、喂食、哭泣。其他相关的症状还包括咳嗽、疼痛、流涎、呼吸窘迫、发绀和喂食困难。

系统回顾需要寻找提示病因的症状，例如烧心或其他反流的症状（喉痉挛），盗汗、体重下降和乏力（恶性肿瘤）；和声音改变，吞咽困难，和反复误吸（神经源性疾病）。

既往史儿童需要包括围产期病史，尤其需要注意气管插管、已知的先天性畸形、疫苗接种史（尤其流感嗜血杆菌B疫苗，HiB）。在成人中，包括既往气管插管、气管切开、反复呼吸道感染史，以及烟草和酒精使用史。