预防手术部位感染对于避免感染相关并发症非常重要。此外，一些患者罹患以下疾病的风险较高： 心内膜炎 遵循程序。大部分的外科手术并不需要预防性或术后应用抗生素。然而，应评估患者相关因素和手术相关因素，以确定是否应采取预防措施。

患者相关的危险因素 建议需要抗生素包括

心脏瓣膜疾病

免疫抑制治疗

操作危险因素涉及在有细菌定植区域的侵入性操作，主要包括：

口腔

胃肠道

胃肠道

泌尿生殖道

就无菌手术而言，如果涉及植入人工修复材料、或者一旦发生感染将有严重后果的手术，抗生素的预防性使用是可以带来益处的 (1, 2)。

抗生素的选择取决于药物对特定操作过程中最有可能污染伤口的细菌的活性（见表格 某些外科手术的抗生素覆盖范围）。 抗生素一般在手术前1小时内给予（万古霉素和氟喹诺酮2小时内）。术后是否继续给药，目前尚有争议。 对于大多数头孢菌素，如果手术持续> 4小时，需再次给药。对于清洁程序，不需要额外的剂量，然而对于其它情况下，目前还不清楚额外剂量是否是有益的。 术后24小时以后的抗生素使用仅限于存在活动的感染灶，而这种应用已经属于治疗的范畴而不是预防性应用。

这 美国疾病控制与预防中心手术部位感染预防指南 讨论局部和非药物防腐措施（例如沐浴、封闭剂、灌溉、假肢预防）。

根据手术类型，具有某些风险因素的患者可能需要使用抗生素来预防感染性心内膜炎。心内膜炎预防指南已由美国心脏协会和欧洲心脏病学会提供。

手术前使用不同消毒剂对受污染或不洁净的伤口进行感染的有效性尚未得到广泛研究（3）。