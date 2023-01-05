补充铬的作用是有争议的，且临床结果也不一致。

2002年的一项荟萃分析评估了20项随机临床试验，得出的结论是，数据表明铬对非糖尿病患者的葡萄糖或胰岛素水平没有影响；糖尿病患者的结果没有定论 (1)。

对涉及 2 型糖尿病患者的随机对照试验的严格分析评估了具有临床意义的结果（例如糖化血红蛋白 < 7% 或糖化血红蛋白下降 0.5% 或更多），并发现补充铬充其量只能提供很小的益处。具体而言，在14项试验中，只有3项试验的血红蛋白A1C下降到<7%，而在14项实验中，有5项试验的HbA1C下降了0.5%或更大（2）。一项对28项研究的不同荟萃分析报告称，空腹血浆葡萄糖和血红蛋白A1C显著下降，尽管纳入的研究存在异质性，如 铬 的剂量和类型不同。(3个)。

2019年一项评估铬对超重或肥胖受试者人体测量指数影响的荟萃分析发现，体重、体重指数和体脂百分比略有但显著下降。作者表示效果中等，体重减轻的临床相关性尚不确定 (4)。

值得注意的是，Cochrane对吡啶甲酸铬在超重或肥胖成年人中的随机对照试验的审查发现，其体重略有但显著下降；然而，研究人员表示，没有全面的证据支持吡啶甲酸铬的使用 (5)。

随机，对照临床试验对确定铬是否可以影响糖尿病，脂质代谢，或体重减轻是必要的。这些研究应当控制或调整铬基线水平，以及铬制剂的形式，同时被研究的高危人群的食物摄取应严格监测。