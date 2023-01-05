辅酶Q10(CoQ10)

2012年荟萃分析评估5个随机对照试验，共194例，发现血管内皮功能显著显著，如血流介导的外周动脉扩张 (1)。

一项2013年基于随机对照试验的荟萃分析表明，辅酶Q10可以改善患者的心脏衰竭功能状态 (2)。 然而，这个荟萃分析所包括的 试验样本小，治疗时间短。

2014年随机，对照，包括420例心脏衰竭患者的多中心研究表明，每日三次口服辅酶Q10，100毫克，作为辅助治疗，安全，有助于缓解症状，降低主要心血管事件发生 (3)。

一项对11项研究（1573名受试者）的Cochrane综述认为，有中等质量的证据表明，CoQ10可降低全因死亡率和心衰住院率；然而，没有令人信服的证据支持或反驳使用CoQ10治疗心衰（4)。

然而，2017年对14项随机对照试验（2149名受试者）进行的荟萃分析表明，辅酶Q10使用者的运动能力更强，死亡率更低 (5)。一个临床争议是补充辅酶 Q10 是否会减少他汀类药物相关的肌肉症状。一些研究表明减少，而另一些则没有。2018 年的一项荟萃分析显示，与安慰剂相比，每天服用 100 至 600 毫克辅酶 Q10 持续 30 天至 3 个月，疼痛、虚弱、痉挛和疲倦等肌肉症状显著减轻。局限性是纳入研究的异质性 (6)。