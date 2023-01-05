辅酶Q10（CoQ10，辅酶Q）是一种抗氧化剂，人体可自己合成，也是线粒体三磷酸腺苷（ATP）生成的辅助因子。老年人及慢性病患者如心脏病，癌症，帕金森病，糖尿病，HIV/AIDS和肌萎缩症患者中辅酶Q10水平较低。但辅酶Q10低水平同这些疾病是否相关尚不明确。丰富的膳食来源是肉、鱼和植物油。 大多数试验建议100和300 mg/d（如100 mg，每日3次）之间的补充剂量范围。
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
辅酶Q10因其抗氧化作用和在能量代谢中的功能而被认为是有益的。特殊的作用包括刺激免疫而产生的抗癌效应、在糖尿病患者中减少胰岛素的需求、减缓帕金森病的进程、在心衰治疗中的疗效以及对蒽环类药物心脏毒性的保护作用。最突出是可能改善，有助于改善心脑血管疾病的内皮细胞功能障碍。虽然一些初步的研究提示辅酶Q10可能对治疗这些疾病有效，但结果尚不明确，需要更多的实验来验证。
证据
2012年荟萃分析评估5个随机对照试验，共194例，发现血管内皮功能显著显著，如血流介导的外周动脉扩张 (1)。
一项2013年基于随机对照试验的荟萃分析表明，辅酶Q10可以改善患者的心脏衰竭功能状态 (2)。 然而，这个荟萃分析所包括的 试验样本小，治疗时间短。
2014年随机，对照，包括420例心脏衰竭患者的多中心研究表明，每日三次口服辅酶Q10，100毫克，作为辅助治疗，安全，有助于缓解症状，降低主要心血管事件发生 (3)。
一项对11项研究（1573名受试者）的Cochrane综述认为，有中等质量的证据表明，CoQ10可降低全因死亡率和心衰住院率；然而，没有令人信服的证据支持或反驳使用CoQ10治疗心衰（4)。
然而，2017年对14项随机对照试验（2149名受试者）进行的荟萃分析表明，辅酶Q10使用者的运动能力更强，死亡率更低 (5)。一个临床争议是补充辅酶 Q10 是否会减少他汀类药物相关的肌肉症状。一些研究表明减少，而另一些则没有。2018 年的一项荟萃分析显示，与安慰剂相比，每天服用 100 至 600 毫克辅酶 Q10 持续 30 天至 3 个月，疼痛、虚弱、痉挛和疲倦等肌肉症状显著减轻。局限性是纳入研究的异质性 (6)。
不良反应
偶有胃肠道（腹痛、恶心和呕吐）和中枢神经系统症状（头昏、畏光、易激惹和头痛）的个案报道。其他副作用包括瘙痒、皮疹、疲劳、流感样症状。
药物相互作用
辅酶Q10可能降低对华法林的反应。
辅酶Q10可能与一些抗高血压和化疗药物相互作用。
参考文献
1.Gao L, Mao Q, Cao J, et al: Effects of coenzyme Q10 on vascular endothelial function in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials.Atherosclerosis 221(2):311-316, 2012.doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.10.027
2.Fotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LA: Effect of coenzyme Q10 supplementation on heart failure: a meta-analysis.Am J Clin Nutr 97(2):268-275, 2013.doi: 10.3945/ajcn.112.040741
3.Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al: The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial.JACC Heart Fail 2(6):641-649, 2014.doi:10.1016/j.jchf.2014.06.008.
4.Al Saadi T, Assaf Y, Farwati M, et al: Coenzyme Q10 for heart failure. Cochrane Database Syst Rev (2)(2):CD008684, 2021.doi:10.1002/14651858.CD008684.pub3
5.Lie L, Liu Y: Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials.BMC Cardiovasc Disord 17(1):196, 2017.doi: 10.1186/s12872-017-0628-9
6.Qu H, Guo M, Chai H, et al: Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: an updated meta-analysis of randomized controlled trials.J Am Heart Assoc 2;7(19):e009835, 2018.doi: 10.1161/JAHA.118.009835
更多信息
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of CoQ10 as a dietary supplement