此前，有证据表明，接受常规药物治疗冠心病的患者，每天服用800～1500mg的EPA/DHA（EPA及DHA合用）可降低心肌梗死的风险和心律不齐所致的死亡 (2)。EPA/DHA还可以减少甘油三酯。

2021年的OMEMI试验（Omega-3脂肪酸治疗老年心肌梗塞）是一项随机临床试验，其中1027名70至82岁的近期（2至8周）急性心肌梗塞患者在标准护理之外，每天接受1.8克n-3多不饱和脂肪酸（PUFA）（930毫克二十碳五烯酸和660毫克二十二碳六烯酸）或安慰剂（玉米油）治疗。主要终点是非致命性急性心肌梗死、计划外血运重建、中风、全因死亡和2年后心力衰竭住院的复合终点。21.4%服用n-3 PUFA的患者发生了主要终点，而服用安慰剂的患者为20.0%（P=0.60）。作者总结说，该研究没有发现近期急性心肌梗死的老年患者的临床事件减少（3)。

2016年的一项综述证实了剂量依赖性甘油三酯降低作用的有力证据。但是，有中等强度的证据表明心血管死亡和主要不良心血管事件的风险降低，而低强度的证据表明较高剂量与冠心病和心力衰竭风险较低相关。没有降低血压的作用 (4)

2020 年 Cochrane 审查对 86 项持续时间为 12 至 88 个月的随机对照试验（162,796 名受试者）证实，omega-3 脂肪酸可降低甘油三酯，并且根据高确定性证据，对心血管事件和死亡几乎没有影响。该综述发现，心血管死亡率略有下降，但中风或心律失常的数量没有差异。该评价指出，167 名参与者需要治疗以预防 1 次冠状动脉事件，334 名参与者需要治疗以预防 1 例因冠状动脉疾病而死亡(5)。 然而，REDUCE-IT 试验招募了患有心血管疾病或糖尿病和其他危险因素以及尽管他汀类药物治疗但甘油三酯水平升高的患者，报告使用处方药二十碳五烯酸显著降低了 MACE（主要不良心脏事件）(6)。

2019 年美国心脏协会科学咨询评论了使用非处方鱼油补充剂的局限性，并建议只有 FDA 批准的处方产品才能用于治疗高甘油三酯血症 (7)。