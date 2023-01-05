鱼油可以直接榨取或者浓缩后放入胶囊中，或可从食用鱼类获取。其活性成分为omega-3脂肪酸（二十碳五烯酸[EPA]和二十二碳六烯酸[DHA]）。最近，基因工程酵母菌株可以自然产生大量的这种油，从而提供了另一个来源 (1)。 西方饮食中 omega-3脂肪酸通常较低。（ω-3脂肪酸的其他非鱼类食物来源是核桃和亚麻籽油。）
（参见膳食补充剂概述 和 National Institutes of Health (NIH): Omega-3 fatty acids fact sheet for health professionals。)
声明
鱼油被用于预防及治疗动脉粥样硬化心血管疾病，尤其通过降低甘油三酸酯发挥作用。其机制可能是多方面的，但是目前未知。对于动脉粥样硬化性心血管疾病的初级预防、降低胆固醇水平、减缓与年龄相关的黄斑变性和癌症的进展、类风湿性关节炎、干眼症和抑郁症的治疗、降低血压和预防环孢素肾毒性，其益处值得怀疑，但尚未得到支持。
证据
此前，有证据表明，接受常规药物治疗冠心病的患者，每天服用800～1500mg的EPA/DHA（EPA及DHA合用）可降低心肌梗死的风险和心律不齐所致的死亡 (2)。EPA/DHA还可以减少甘油三酯。
2021年的OMEMI试验（Omega-3脂肪酸治疗老年心肌梗塞）是一项随机临床试验，其中1027名70至82岁的近期（2至8周）急性心肌梗塞患者在标准护理之外，每天接受1.8克n-3多不饱和脂肪酸（PUFA）（930毫克二十碳五烯酸和660毫克二十二碳六烯酸）或安慰剂（玉米油）治疗。主要终点是非致命性急性心肌梗死、计划外血运重建、中风、全因死亡和2年后心力衰竭住院的复合终点。21.4%服用n-3 PUFA的患者发生了主要终点，而服用安慰剂的患者为20.0%（P=0.60）。作者总结说，该研究没有发现近期急性心肌梗死的老年患者的临床事件减少（3)。
2016年的一项综述证实了剂量依赖性甘油三酯降低作用的有力证据。但是，有中等强度的证据表明心血管死亡和主要不良心血管事件的风险降低，而低强度的证据表明较高剂量与冠心病和心力衰竭风险较低相关。没有降低血压的作用 (4)
2020 年 Cochrane 审查对 86 项持续时间为 12 至 88 个月的随机对照试验（162,796 名受试者）证实，omega-3 脂肪酸可降低甘油三酯，并且根据高确定性证据，对心血管事件和死亡几乎没有影响。该综述发现，心血管死亡率略有下降，但中风或心律失常的数量没有差异。该评价指出，167 名参与者需要治疗以预防 1 次冠状动脉事件，334 名参与者需要治疗以预防 1 例因冠状动脉疾病而死亡(5)。 然而，REDUCE-IT 试验招募了患有心血管疾病或糖尿病和其他危险因素以及尽管他汀类药物治疗但甘油三酯水平升高的患者，报告使用处方药二十碳五烯酸显著降低了 MACE（主要不良心脏事件）(6)。
2019 年美国心脏协会科学咨询评论了使用非处方鱼油补充剂的局限性，并建议只有 FDA 批准的处方产品才能用于治疗高甘油三酯血症 (7)。
不良反应
药物相互作用
鱼油与抗高血压药结合可能会导致血压降低。鱼油摄入可能会增加华法林的抗凝作用，尽管一些研究没有显示不良出血事件 (8)。 尽管如此，应提醒患者注意出血增加的可能性。
参考文献
1.Xue Z, Sharpe PL, Hong SP, et al: Production of omega-3 eicosapentaenoic acid by metabolic engineering of Yarrowia lipolytica.Nat Biotechnol 31(8):734-740, 2013.doi: 10.1038/nbt.2622
2.MacLean CH, Mojica WA, Morton SC, et al: Effects of omega-3 fatty acids on lipids and glycemic control in type II diabetes and the metabolic syndrome and on inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, renal disease, systemic lupus erythematosus, and osteoporosis. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2004;(89):1-4.
3.Kalstad AA, Myhre PL, Laake K, et al: Effects of n-3 fatty acid supplements in elderly patients after myocardial infarction: a randomized, controlled trial. Circulation 143(6):528-539, 2021.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052209
4.Balk EM, Adams GP, Langberg V, et al: Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: an updated systematic review. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) (223):1-1252, 2016.doi:10.23970/AHRQEPCERTA223
5.Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, et al: Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease (review).Cochrane Database Syst Rev 3:CD003177, 2020.doi: 10.1002/14651858.CD003177.pub5
6.Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al: Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia.N Engl J Med 380(1):11-22, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1812792
7.Skulas-Ray A, Wilson PWF, Harris WS, et al: Omega-3 fatty acids for the management of hypertriglyceridemia: a science advisory from the American Heart Association.Circulation 140(12):e673-e691, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000709
8.Pryce R, Bernaitis N, Davey AK, et al: The use of fish oil with warfarin does not significantly affect either the International Normalized Ratio or incidence of adverse events in patients with atrial fibrillation and deep vein thrombosis: a retrospective study.Nutrients 8(9):578, 2016.doi:10.3390/nu8090578
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