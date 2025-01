脂肪性肝病是由于肝细胞内脂质过度积累所致。代谢功能障碍相关性肝病(MASLD)包括单纯性脂肪浸润(一种称为脂肪肝病的良性病症),而代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)被定义为脂肪的存在导致肝细胞的脂毒性和炎症损伤。从组织学上讲,MASH与酒精性肝炎难以区分。因此,要诊断MASH,必须排除潜在的酒精摄入。没有肝活检,区分单纯脂肪变性与MASH可能很困难,而肝酶升高并不是鉴别MASH的敏感预测指标。代谢综合征(肥胖,血脂异常,高血压和葡萄糖耐量异常)的存在增加了患者发生MASH而非单纯脂肪变性的可能性。 发病机制尚不清楚,但显然与胰岛素抵抗相关(正如肥胖或代谢综合征与胰岛素抵抗相关一样)。绝大多数患者没有症状。尽管通常无创诊断就足够了,但肝活检仍是金标准。治疗包括去除病因和危险因素;新疗法正在迅速出现,但仍处于临床试验阶段。

(See also the American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD] 2018 practice guidance on the diagnosis and management of MASLD.)

MASLD 包括单纯性脂肪浸润(一种称为脂肪肝病的良性疾病)和代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH),这是一种不太常见但更重要的变异。MASH(有时称为脂肪性坏死)的诊断多见于40~60岁的患者,但是它能发生于所有的年龄组。许多患者有肥胖、2型糖尿病(或葡萄糖不耐受)、血脂紊乱和/或代谢综合征。

MASLD的病理生理学 脂肪变性肝病的发展有多种原因,涉及许多不同的生化机制,并导致不同类型的肝损伤。病理生理涉及脂肪沉积(脂肪变性)、炎症并可出现纤维化。由于肝甘油三酯积聚导致脂肪变性。对于脂肪变性可能的机制包括:极低密度脂蛋白(VLDL)合成降低和肝脏甘油三酯合成的增加(可能是由于降低了脂肪酸的氧化或增加了输送到肝脏的游离脂肪酸)。炎症的发生可能由于脂质过氧化破坏细胞膜所致。这些变化刺激肝星状细胞,导致纤维化的发生。如果继续进展,MASH可以引起肝硬化 和门静脉高压。

MASLD的症状和体征 大多数患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。约75%的患者发生肝肿大。如果存在进展性肝纤维化,可以发生脾肿大,其常常是已经发生 门静脉高压的第一个迹象。MASH引起的肝硬化患者可以是无症状的,并且可能缺乏慢性肝病的常见体征。

MASLD的治疗 祛除病因和控制危险因素 唯一被广泛接受的治疗目标是去除潜在的病因和危险因素。这样的目标包括停止使用药物或毒物、减肥和治疗 血脂紊乱或 高血糖。初步的证据表明噻唑烷二酮类(thiazolidinediones)药物和维生素E可帮助纠正MASH的生化和病理异常,但不能改善纤维化。此外,糖尿病患者禁用维生素 E,这限制了其有效性。 许多其他的治疗方法(如熊去氧胆酸[ursodeoxycholic acid]、甲硝唑[metronidazole]、二甲双胍[metformin]、甜菜碱[betaine]、胰升糖素[glucagons]、注射谷氨酰胺[glutamine])未证实有效。 目前有许多针对几种不同分子途径的NASH新兴疗法,包括过氧化物酶体增殖物激活受体alpha(PPAR-alpha),胰高血糖素样肽1(GLP-1)调节剂和法尼酯衍生物X受体(FXR)配体。这些新疗法在解决MASH和逆转业已存在的纤维化方面均显示出良好效果。正在进行多项3期临床试验研究。