2003年的Cochrane评价评估11项试验（共645人），以评估卡瓦提取物对治疗焦虑症的有效性和安全性。荟萃分析的证明卡瓦提取物与安慰剂相比似乎是缓解焦虑的一种有效的选择 (1)。 这项研究还得出结论，服用卡瓦补补充剂1至24周的患者表现安全但需要进行长期安全性的研究。目前尚不清楚这项荟萃分析中使用的补充剂是如何标准化的。最近的一项审查评估了 7 项卡瓦试验与安慰剂相比的焦虑症状、2 项与处方抗焦虑药的试验以及 2 项评估其他不良事件的试验 (2)。 与安慰剂相比，卡瓦在 7 项试验中的 3 项中具有更大的反应可能性，并且对处方抗焦虑药的反应相似。不良事件在组间没有差异，包括肝毒性。

一项2013年的随机对照试验比较了卡瓦根水提取物与安慰剂治疗广泛性焦虑症的疗效。8周后，卡瓦使用者的缓解率为26％，而安慰剂为6％。在卡瓦组中，某些遗传特征（GABA转运蛋白多态性）与焦虑减轻有关 (3)。 然而，一项为期 16 周的 2020 年随机对照试验（171 名受试者）评估了卡瓦对广泛性焦虑症的影响 (4)。 该研究发现两组之间的焦虑减少没有差异，研究结论时安慰剂组焦虑缓解的百分比更高，并且没有证据表明遗传多态性与焦虑减少有关。值得注意的是，卡瓦组的肝酶升高更为常见，尽管这些受试者不符合卡瓦引起的肝损伤的标准。因此，这让人们对卡瓦治疗广泛性焦虑症产生了怀疑。