卡瓦来自于南太平洋地区生长的一种灌木（卡瓦胡椒）的根。可以像茶一样饮用，也可制成胶囊。其活性成分可能是卡瓦内酯。
（另见膳食补充剂概述和National Institutes of Health (NIH): Kava。)
声明
卡瓦用作抗焦虑剂和助眠剂。机制未知，尽管一些证据表明卡瓦可调节 gamma-氨基丁酸 (GABA) 途径。有些人使用卡瓦来治疗哮喘、更年期症状和尿路感染。剂量为100毫克的标准化提取物，每天3次。
证据
2003年的Cochrane评价评估11项试验（共645人），以评估卡瓦提取物对治疗焦虑症的有效性和安全性。荟萃分析的证明卡瓦提取物与安慰剂相比似乎是缓解焦虑的一种有效的选择 (1)。 这项研究还得出结论，服用卡瓦补补充剂1至24周的患者表现安全但需要进行长期安全性的研究。目前尚不清楚这项荟萃分析中使用的补充剂是如何标准化的。最近的一项审查评估了 7 项卡瓦试验与安慰剂相比的焦虑症状、2 项与处方抗焦虑药的试验以及 2 项评估其他不良事件的试验 (2)。 与安慰剂相比，卡瓦在 7 项试验中的 3 项中具有更大的反应可能性，并且对处方抗焦虑药的反应相似。不良事件在组间没有差异，包括肝毒性。
一项2013年的随机对照试验比较了卡瓦根水提取物与安慰剂治疗广泛性焦虑症的疗效。8周后，卡瓦使用者的缓解率为26％，而安慰剂为6％。在卡瓦组中，某些遗传特征（GABA转运蛋白多态性）与焦虑减轻有关 (3)。 然而，一项为期 16 周的 2020 年随机对照试验（171 名受试者）评估了卡瓦对广泛性焦虑症的影响 (4)。 该研究发现两组之间的焦虑减少没有差异，研究结论时安慰剂组焦虑缓解的百分比更高，并且没有证据表明遗传多态性与焦虑减少有关。值得注意的是，卡瓦组的肝酶升高更为常见，尽管这些受试者不符合卡瓦引起的肝损伤的标准。因此，这让人们对卡瓦治疗广泛性焦虑症产生了怀疑。
不良反应
药物相互作用
卡瓦可延长其他镇静剂（如巴比妥、苯二氮卓类）的作用，从而影响驾驶等需要警觉性的行为。
卡瓦可能会干扰多巴胺的作用。因此，它可能会减少左旋多巴的益处。卡瓦还能抑制罗匹尼罗（一种帕金森病药物）的代谢，导致多巴胺能中毒。因此，帕金森病患者应避免使用卡瓦。
卡瓦可以增强麻醉剂的作用。
如果与肝脏毒素一起服用，卡瓦可能导致肝脏损害。
(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Pittler MH, Ernst E: Kava extract for treating anxiety.Cochrane Database Syst Rev (1):CD003383, 2003.doi: 10.1002/14651858.CD003383
2.Smith K, Leiras C: The effectiveness and safety of kava kava for treating anxiety symptoms: a systematic review and analysis of randomized clinical trials.Complement Ther Clin Pract 33:107-117, 2018.doi: 10.1016/j.ctcp.2018.09.003
3.Sarris J, Stough C, Bousman CA, et al: Kava in the treatment of generalized anxiety disorder: a double-blind, randomized placebo-controlled study.J Clin Psychopharmacol 33(5):643-648, 2013.doi: 10.1097/JCP.0b013e318291be67
4.Sarris J, Byrne GJ, Bousman CA, et al: Kava for generalised anxiety disorder: a 16-week double-blind, randomised, placebo-controlled study.Aust N Z J Psychiatry 54(3):288-297, 2020.doi: 10.1177/0004867419891246
5.LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]: Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012.Kava Kava.[2018 年 4 月 10 日更新]。2022 年 8 月 31 日访问
6.Teschke R, Sarris J, Schweitzer I: Kava hepatotoxicity in traditional and modern use: the presumed Pacific kava paradox hypothesis revisited.Br J Clin Pharmacol 73(2):170-174, 2012.doi: 10.1111/j.1365-2125.2011.04070.x
更多信息
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of kava as a dietary supplement