外显率 定义为具有等位基因并形成相应表型的人的百分比（见图 渗透率和表现力）。具有不完全（低）外显率的等位基因可能不会表达，即使该性状是显性的或隐性的，并且负责该性状的基因存在于两条染色体上。相同基因的外显率可因人而异，并受到个体年龄的影响。 即使一个异常的等位基因未被表达（外显缺失），未受累的携带者仍可将异常的等位基因传给子代，在子代出现临床症状。 这种情况下，系谱上可有一代跳空。然而，某些外显缺失的情况是由于检查者不熟悉或是未能识别遗传病的轻微表现所致。表现轻微的病例有时被视作疾病的“逍遥型”。

表现度指一个基因在一个人身上的表现程度。 可用百分比来分级；例如当一个基因的表现度为50％时，可仅出现半数的症状或病变的严重程度相当于完全表现的一半。表现度可受环境或其他基因的影响，因此相同基因型的个体，可呈现不同的表现型。甚至同一家系中的不同个体表现度亦可互不相同。